Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μόνιμη θα είναι η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων ύψους 400 ευρώ που δίδεται στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου – με την σύνταξη του Δεκεμβρίου – σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ τέσσερις δεσμεύσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας ένα μέρος από το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μύρισαν εκλογές και άρχισαν να ξεδιπλώνονται τα προεκλογικά προγράμματα στην εκδήλωση της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) για τα 20 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης στο κτήριο της παλαιάς Βουλής. Έτσι οι πολιτικοί παράγοντες που απηύθυναν χαιρετισμούς στην εκδήλωση, προχώρησαν σε συγκεκριμένες αναφορές γύρω από τα αιτήματα των συνταξιούχων.

Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για νέα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων κοστολογημένα και υλοποιήσιμα, με έμφαση στις συντάξεις, στη μακροχρόνια φροντίδα και στο δημογραφικό. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν με την παρουσίαση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τις οκτώ βασικές παρεμβάσεις που έγιναν στο συνταξιοδοτικό σύστημα και στις συντάξεις από το 2019 και εντεύθεν.

Τις δεσμεύσεις του ΠαΣοΚ απέναντι στους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος κ. Ν. Ανδρουλάκης. Ως κεντρικές προτεραιότητες για της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε τα εξής: την επαναφορά της 13ης σύνταξης, το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την άρση ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας και την αύξηση στις αναπηρικές συντάξεις.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σημείωσε: