Συντάξεις: Οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη και η μονιμοποίηση της παροχής των 400 ευρώ από τον Χατζηδάκη

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Μόνιμη θα είναι η ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων ύψους 400 ευρώ που δίδεται στο τέλος του μηνός Νοεμβρίου – με την σύνταξη του Δεκεμβρίου – σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ τέσσερις δεσμεύσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κ. Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας ένα μέρος από το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μύρισαν εκλογές και άρχισαν να ξεδιπλώνονται τα προεκλογικά προγράμματα στην εκδήλωση της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) για τα 20 χρόνια λειτουργίας της οργάνωσης στο κτήριο της παλαιάς Βουλής. Έτσι οι πολιτικοί παράγοντες που απηύθυναν χαιρετισμούς στην εκδήλωση, προχώρησαν σε συγκεκριμένες αναφορές γύρω από τα αιτήματα των συνταξιούχων.
Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για νέα μέτρα στήριξης των συνταξιούχων κοστολογημένα και υλοποιήσιμα, με έμφαση στις συντάξεις, στη μακροχρόνια φροντίδα και στο δημογραφικό. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν με την παρουσίαση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ακολούθως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε τις οκτώ βασικές παρεμβάσεις που έγιναν στο συνταξιοδοτικό σύστημα και στις συντάξεις από το 2019 και εντεύθεν.
Τις δεσμεύσεις του ΠαΣοΚ απέναντι στους συνταξιούχους παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος κ. Ν. Ανδρουλάκης. Ως κεντρικές προτεραιότητες για της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε τα εξής: την επαναφορά της 13ης σύνταξης, το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την άρση ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας και την αύξηση στις αναπηρικές συντάξεις.
Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σημείωσε:
- Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά και θα είναι πλήρης σύνταξη όχι βοήθημα. Το πρώτο πρόσθετο κόστος – για το 2027- , θα είναι 420 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον τρίτο έτος της θητείας της κυβέρνησης, με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, το επιπλέον κόστος θα φθάσει τα 840 εκατομμύρια ευρώ.
- Το νέο ΕΚΑΣ – που θα φέρει η κυβέρνηση ΠαΣοΚ -, θα εφαρμοστεί με νέα σύγχρονα κοινωνικά κριτήρια και θα αφορά 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με ατομική σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Η ενίσχυση θα ανέρχεται σε 50 έως 180 ευρώ μηνιαίως.
- Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για σταδιακή αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων με μείωση της επιβάρυνσης – την πρώτη χρονιά της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – κατά 20% και με περαιτέρω μείωσή της τα επόμενα χρόνια.
- Πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και των συνεπειών της, «χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς λογιστικά τεχνάσματα».
- Θέσπιση αναλογικής σύνταξη, έτσι ώστε καμία ημέρα εργασίας και καμία εισφορά να μην πηγαίνει χαμένη.
- Αποκατάσταση αδικιών στις αναπηρικές συντάξεις, με τη χορήγηση πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους αναπηρίας με 67% και είκοσι έτη ασφάλισης. Αυτό σημαίνει 112 ευρώ αύξηση στις αναπηρικές συντάξεις. Ουσιαστική προστασία για τις συντάξεις χηρείας. Αντιμετώπιση των αδικιών που εξακολουθούν να υφίστανται οι αγρότες του πρώην ΟΓΑ.