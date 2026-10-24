 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(31) "Small and Medium-sized Business"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Η Ευρώπη διασπάται και οι ΜμΕ πληρώνουν τα σπασμένα

Οι διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες, τα αντικρουόμενα ενεργειακά συμφέροντα και οι άνισες δημοσιονομικές δυνατότητες διαμορφώνουν επιμέρους στρατόπεδα

Experts 24.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η Ευρώπη διασπάται και οι ΜμΕ πληρώνουν τα σπασμένα
Βασίλης Κορκίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εντονο προβληματισμό προκαλεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η εικόνα μιας ΕΕ που, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπροστά στην ενεργειακή κρίση, δυσκολεύεται να μετατρέψει την κοινή ανησυχία σε κοινή δράση. Οι διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες, τα αντικρουόμενα ενεργειακά συμφέροντα και οι άνισες δημοσιονομικές δυνατότητες διαμορφώνουν επιμέρους στρατόπεδα. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν την πίεση του ενεργειακού κόστους, χωρίς να γνωρίζουν ούτε τη διάρκειά της ούτε το εύρος της προστασίας που μπορούν να περιμένουν.

Η ενέργεια αποτελεί βασικό συντελεστή λειτουργίας ολόκληρης της οικονομίας. Από το μικρό εμπορικό κατάστημα και το εργαστήριο μέχρι τη μεταποιητική μονάδα, την αποθήκη και την επιχείρηση μεταφορών, κάθε ανατίμηση επηρεάζει άμεσα το κόστος. Η ηλεκτρική ενέργεια επιβαρύνει τον φωτισμό, την ψύξη και την παραγωγή. Τα καύσιμα ακριβαίνουν τις διανομές και τις μετακινήσεις. Το φυσικό αέριο επηρεάζει τη θέρμανση και σημαντικές παραγωγικές διαδικασίες.

Για τις ΜμΕ, αυτές οι επιβαρύνσεις λειτουργούν σωρευτικά. Ο αυξημένος λογαριασμός ενέργειας προστίθεται στις ανατιμήσεις των προμηθευτών, στα μεταφορικά έξοδα, στα ενοίκια και στις χρηματοδοτικές υποχρεώσεις. Όταν το περιθώριο κέρδους είναι περιορισμένο, η δυνατότητα απορρόφησης εξαντλείται γρήγορα. Όμως και η μετακύλιση των αυξήσεων στις τελικές τιμές συναντά ένα σαφές όριο: την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, ο οποίος αντιμετωπίζει παράλληλα τη δική του ενεργειακή επιβάρυνση.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους για να καλύψουν ανελαστικές δαπάνες, οι επιχειρήσεις χάνουν πωλήσεις και η μειωμένη εμπορική κίνηση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Ο ονομαστικός τζίρος μπορεί να διατηρείται λόγω υψηλότερων τιμών, χωρίς αυτό να σημαίνει μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων ή καλύτερη κερδοφορία. Πίσω από φαινομενικά ανθεκτικούς αριθμούς μπορεί να κρύβεται πραγματική επιχειρηματική υποχώρηση.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές διαφωνίες αποκτούν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Όταν κάθε κράτος στηρίζει τις επιχειρήσεις του ανάλογα με τις αντοχές του προϋπολογισμού του, η ενιαία αγορά κινδυνεύει να λειτουργήσει με διαφορετικές ταχύτητες. Μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση δεν ανταγωνίζεται μόνο την παραγωγικότητα μιας αντίστοιχης ευρωπαϊκής. Ανταγωνίζεται ενδεχομένως και το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης που εκείνη λαμβάνει. Η ανισότητα στην προστασία μετατρέπεται σε ανισότητα στην ανταγωνιστικότητα.

Οι τελευταίες κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν την ανάγκη συντονισμένης απάντησης, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας. Αναγνωρίζουν επίσης τις διαφορές μεταξύ κρατών και την ανάγκη προστασίας της ενιαίας αγοράς. Αυτή είναι μια αναγκαία πολιτική βάση. Για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, όμως, η αποτελεσματικότητα θα κριθεί στον λογαριασμό που πληρώνει, στη ρευστότητα που διατηρεί και στην προβλεψιμότητα που αποκτά.

Το ζητούμενο είναι επομένως μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Χρειάζονται καλύτερες διασυνδέσεις, ισχυρότερα δίκτυα, αποθήκευση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της καθαρής παραγωγής. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαμόρφωση των χρεώσεων και ουσιαστική εποπτεία της αγοράς. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν πρέπει να μετατρέπεται σε άλλοθι για αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις, ούτε η πολυπλοκότητα των τιμολογίων να εμποδίζει τις επιχειρήσεις να συγκρίνουν πραγματικά τις διαθέσιμες επιλογές.

Παράλληλα, η πράσινη μετάβαση οφείλει να γίνει οικονομικά προσβάσιμη στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, η ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού και η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα αυτοκατανάλωσης απαιτούν κεφάλαια, διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο και απλές διαδικασίες. Όταν αυτά απουσιάζουν, η επιχείρηση παραμένει εκτεθειμένη στις ανατιμήσεις. Η μετάβαση πετυχαίνει όταν μειώνει έμπρακτα το κόστος και διευρύνει τη συμμετοχή, με πρόσβαση και για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, θεωρούμε απαραίτητη τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ενεργειακής προστασίας των ΜμΕ, με κοινά κριτήρια και επαρκή χρηματοδότηση. Η στήριξη πρέπει να συνδέεται με την πραγματική επιβάρυνση, την ενεργειακή ένταση και το μέγεθος της επιχείρησης. Να φτάνει εγκαίρως στον δικαιούχο, με περιορισμένη γραφειοκρατία, χωρίς να αποκλείει μικρές μονάδες που στερούνται εξειδικευμένων συμβούλων ή ισχυρής τραπεζικής πρόσβασης.

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία έχουν η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης, οι εγγυήσεις χρηματοδότησης και η επιτάχυνση προγραμμάτων εξοικονόμησης. Χρειάζονται επίσης πρακτικές δυνατότητες συλλογικής προμήθειας ενέργειας και πρόσβασης σε συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας, με κατανοητούς όρους. Για τον Πειραιά, όπου εμπόριο, βιομηχανία, ναυτιλιακές υπηρεσίες και εφοδιαστική συνδέονται στενά, η ενεργειακή επιβάρυνση μεταδίδεται γρήγορα σε ολόκληρη την επιχειρηματική αλυσίδα και τελικά στην αγορά.

Η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι αναγκαία, αλλά πρέπει να συνυπολογίζει το κόστος της αδράνειας. Μια επιχείρηση που αναβάλλει επενδύσεις, περιορίζει προσωπικό ή διακόπτει τη λειτουργία της προκαλεί απώλειες πολύ ευρύτερες από τον δικό της ισολογισμό. Χάνονται θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα, τεχνογνωσία και τοπική οικονομική δραστηριότητα. Γι’ αυτό οι παρεμβάσεις χρειάζονται στόχευση, διάρκεια ανάλογη της κρίσης και τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Οι ΜμΕ ζητούν μια Ευρώπη που να λειτουργεί ως κοινότητα οικονομικής ασφάλειας και αλληλεγγύης. Η ευρωπαϊκή ενότητα δοκιμάζεται στην καθημερινότητα της παραγωγής και της αγοράς. Όσο η απάντηση καθυστερεί, η αβεβαιότητα γίνεται κόστος και το κόστος απειλή επιβίωσης. Η Ευρώπη οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύσει τον παραγωγικό της κορμό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται κοινές λύσεις τώρα, πριν οι σημερινές ενεργειακές πιέσεις γίνουν αυριανές μόνιμες απώλειες.

Ο Βασίλης Κορκίδης είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως
Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα
Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων
Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3
English Edition

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Χωρίς χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας – Τι αφήνει αναπάντητο η ανακοίνωση
Business

Στο σκοτάδι το μέλλον της Pizza Fan – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Pizza Fan υπόσχεται άμεση επανεκκίνηση, χωρίς να εξηγεί πότε και πώς – Η αγωνία για τους συνεργάτες και τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους – Τι ζήτησε η ΕΠΟΕΣ από ΑΑΔΕ και υπουργείο Εργασίας

Γιώργος Μανέττας
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Οι 194 ζώνες που ξεκλειδώνουν την οικοδομική αγορά
Ακίνητα

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Τι αλλάζει για ακίνητα και ιδιοκτήτες

Στους 3.837 οι ενεργοί τίτλοι που αντιστοιχούν σε 428.602 τ.μ. μεταφερόμενης επιφάνειας. Πού βρίσκονται οι πρώτες ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης

Μάχη Τράτσα
ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… αμπελώνες – Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026
Business

Κυρ - Γιάννης: Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026

Το 2025 η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της εξαγοράζοντας την «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε» - Ποια εκκρεμότητα σημείωσε ο ορκωτός

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις που «εξανεμίστηκαν», η σύγκριση με την Ευρώπη και οι δαπάνες των νοικοκυριών
Economy

Η ακρίβεια «έφαγε» τις αυξήσεις των μισθών

Οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 26,1% από το 2019, ενώ οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2026 - Ποιους επηρεάζει η ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά νέους καταλύτες – Κρίσιμο το τέλος του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αναζητά καταλύτες το ΧΑ – Κρίσιμο το τέλος Οκτωβρίου

Τι θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ρόλος των εταιρικών αποτελεσμάτων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Experts
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Experts

Οι εκλογές και η Wall Street

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Συμεών Μαυρουδής
Πέρα από τον «Δαίδαλο»: το στοίχημα του IRISE
Experts

Πέρα από τον «Δαίδαλο»

Το νέο Ινστιτούτο για την Ακεραιότητα, την Ασφάλεια και την Ηθική της Έρευνας (IRISE) στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος

Μιχάλης Κρητικός
Η ανάπτυξη που δεν μεταφράζεται σε ευημερία
Experts

Ανάπτυξη vs ευημερία

Η ελληνική οικονομία καταγράφει θετικές επιδόσεις, όμως η πρόσβαση σε κατοικία, υγεία και βασικές υπηρεσίες παραμένει δυσανάλογα ακριβή. Η ανάγκη για μια διαφορετική αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής κρίνεται επιτακτική.

Μιχάλης Ματθαιάκης
Ενεργειακή Κρίση, Κοινωνική Αναταραχή και η Ελληνική Οικονομία
Experts

Ενεργειακό σοκ και αναταραχή

Πίσω από τις εκδηλώσεις αστάθειας εντοπίζεται μια βαθιά μεταβολή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Τακτοποίησης Φορολογικών Υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απώλεια ζωής [Μέρος Ε]
Experts

Πώς δηλώνουν τα ακίνητα στο Ε9 οι κληρονόμοι [παραδείγματα]

Εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητα στο όνομά του ποια βήματα πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι

Απόστολος Αλωνιάτης
Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη [Μέρος 1ο]

Από τον φόβο της συμμόρφωσης στη γνώση της επαγγελματικής ευθύνης

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους πολίτες
Experts

Η πιο σοβαρή αμφισβήτηση του Μάαστριχ από τους Ευρωπαίους

Οι διαδοχικές κινητοποιήσεις αναδεικνύουν ουσιαστικά το βάθος της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Latest News
Deloitte: AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους εισηγμένους παγκοσμίως
Business

AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους 100 μεγαλύτερους παγκοσμίως

Οι δύο ελληνικές εταιρείες κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις 5,936 δισ. δολαρίων το 2025, αυξημένες κατά 21,8% σε όρους δολαρίου σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη Deloitte

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK
Πολιτική

Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK

Τι γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα
Μεταφορές

Παρεμβάσεις σε σταθμούς του Προαστιακού, του Μετρό και του ΗΣΑΠ – Πού γίνονται έργα

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακαινίσεις, εργασίες συντήρησης των υποδομών, έργα προσβασιμότητας και ευρύτερης κλίμακας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας σταθμών στα μέσα σταθερής τροχιάς

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες – Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα των εκλογών
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία - Οι υποψήφιοι και τα διακυβεύματα

Η Βουλγαρία διεξάγει σήμερα προεδρικές εκλογές μετά από μία περίοδο πολιτικής κρίσης και ενώ οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία επηρεάζουν σημαντικά τη βαλκανική χώρα

Βιομηχανία μετάλλων: Κέρδη ρεκόρ για δεύτερη χρονιά
World

Κέρδη ρεκόρ για την παγκόσμια βιομηχανία μετάλλων

Η τεράστια κερδοφορία που πέτυχε η βιομηχανία μετάλλων ήταν το χαρακτηριστικό της Εβδομάδας του LME, την κύρια ετήσια συνάντηση του κλάδου

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3
English Edition

Deadline for Greek Asset Declarations Set for Nov. 3

Declarations are filed electronically through the pothen.gr platform using personal Taxisnet credentials.

Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι

Η μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο
Πολιτική

Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο

Οι εκτενείς αναφορές του Κώστα Καραμανλή στα ελληνοτουρκικά. Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός για τις τελευταίες εξελίξεις με το τουρκολυβικό μνημόνιο. Οι επισημάνσεις για τη στάση της Δύσης και η επόμενη ομιλία.

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους της ΔΥΠΑ

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Septona: Η αύξηση στην κερδοφορία, το μήνυμα Ευαγγελίου και τα σχέδια για το 2026
Business

Septona: Το στοίχημα των 70 εκατ. στη σκιά του αυξημένου κόστους

Συνεχίστηκε η υλοποίηση του πλάνου επενδύσεων ύψους 70 εκατ. ευρώ - Τα μικτά κέρδη του ομίλου το 2025 ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,7 εκατ. ευρώ το 2024

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Δεν είναι οι εκλογές το πρόβλημα
Experts

Οι εκλογές και η Wall Street

Μεταπολεμικά και από το 1950, ο S&P 500 στην Wall Street έχει καταγράψει θετική απόδοση στο δωδεκάμηνο μετά από καθεμία από τις 19 ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις

Συμεών Μαυρουδής
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Economy

Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές

Το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%, σύμφωνα με την ΤτΕ

Μελίνα Ζιάγκου
Ο Ζελένσκι, η Ευρώπη και το τέλος του «εξευμενισμού» του Τραμπ
Financial Times

Τέλος τα «καλοπιάσματα» στον Τραμπ για το ουκρανικό

Αυτή η νέα κρίση έχει διαφορετικό χαρακτήρα και οι ηγέτες της Ένωσης ετοιμάζονται να συνομιλήσουν απευθείας με τον Πούτιν

Gideon Rachman

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies