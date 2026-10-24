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24 Οκτωβρίου 1938: Η 40ωρη εργασία αλλάζει την αμερικανική οικονομία

Ο νόμος περί Δίκαιων Προτύπων Εργασίας έθεσε τις βάσεις για το οκτάωρο, την πενθήμερη εργασία και την υπερωριακή αμοιβή στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας μισθούς, επιχειρήσεις, απασχόληση και την έννοια της παραγωγικότητας.

World 24.10.2026, 07:00
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24 Οκτωβρίου 1938: Η 40ωρη εργασία αλλάζει την αμερικανική οικονομία
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Στις 24 Οκτωβρίου 1938 τέθηκε σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νόμος περί Δίκαιων Προτύπων Εργασίας (Fair Labor Standards Act – FLSA), μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας της χώρας. Η νομοθεσία, που είχε υπογραφεί από τον πρόεδρο Φράνκλιν Ρούσβελτ στις 25 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, καθιέρωσε ομοσπονδιακό κατώτατο μισθό, περιορισμούς στις ώρες εργασίας, υπερωριακή αμοιβή και αυστηρότερους κανόνες για την παιδική εργασία.

Όμως, ιστορικά, η 40ωρη εβδομάδα δεν εφαρμόστηκε πλήρως από την πρώτη ημέρα. Ο νόμος προέβλεπε σταδιακή μείωση του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, από τις 44 ώρες αρχικά στις 42 και, τελικά, στις 40 ώρες έως το 1940. Η ημερομηνία της 24ης Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας, η οποία άλλαξε σταδιακά τους κανόνες λειτουργίας της αμερικανικής οικονομίας.

Η Μεγάλη Ύφεση και η ανάγκη για νέους κανόνες

Η μεταρρύθμιση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ προσπαθούσαν ακόμη να ξεπεράσουν τις συνέπειες της Μεγάλης Ύφεσης του 1929. Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας είχε οδηγήσει σε μαζική ανεργία, μειώσεις μισθών και μεγάλη ανασφάλεια για εκατομμύρια νοικοκυριά. Σε αρκετούς κλάδους, οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν εξαντλητικά ωράρια και χαμηλές αποδοχές, ενώ η παιδική εργασία εξακολουθούσε να αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Στο πλαίσιο του New Deal, του προγράμματος οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων του Ρούζβελτ, η κυβέρνηση επιδίωξε να δημιουργήσει ένα κοινό ελάχιστο πλαίσιο προστασίας για τους εργαζομένους. Καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της νομοθεσίας είχε η υπουργός Εργασίας Φράνσες Πέρκινς, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της βουλευτού Μέρι Τ. Νόρτον.

Η λογική του νόμου δεν ήταν αποκλειστικά κοινωνική. Οι συντάκτες του υποστήριζαν ότι οι πολύ χαμηλοί μισθοί και οι υπερβολικές ώρες εργασίας μπορούσαν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων και να επιβαρύνουν τη λειτουργία της αγοράς. Όταν μια εταιρεία ανταγωνίζεται μειώνοντας διαρκώς τις αμοιβές και παρατείνοντας τα ωράρια, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν καλύτερους όρους εργασίας ενδέχεται να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η καθιέρωση κοινών ελάχιστων προδιαγραφών επιδίωκε, επομένως, να περιορίσει τέτοιες πρακτικές.

εργασία

Κατώτατος μισθός και υπερωρίες

Ο FLSA καθιέρωσε αρχικό ομοσπονδιακό κατώτατο μισθό 25 σεντς την ώρα. Το ποσό ήταν χαμηλό ακόμη και για τα δεδομένα της εποχής, αλλά είχε ιδιαίτερη σημασία ως θεσμικό προηγούμενο: για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα γενικό ομοσπονδιακό κατώτατο όριο αμοιβής για τους εργαζομένους που καλύπτονταν από τον νόμο.

Εξίσου σημαντική ήταν η πρόβλεψη για την υπερωριακή εργασία. Οι καλυπτόμενοι εργαζόμενοι που ξεπερνούσαν τις 40 ώρες την εβδομάδα δικαιούνταν, και εξακολουθούν να δικαιούνται βάσει των ισχυόντων κανόνων, αμοιβή τουλάχιστον ίση με το 150% του κανονικού ωρομισθίου τους, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Η ρύθμιση αυτή άλλαξε τον οικονομικό υπολογισμό των επιχειρήσεων. Η διατήρηση του ίδιου προσωπικού για πολλές επιπλέον ώρες μπορούσε πλέον να αποδειχθεί ακριβότερη από την πρόσληψη πρόσθετων εργαζομένων. Για ορισμένες επιχειρήσεις, αυτό δημιουργούσε κίνητρο να ανακατανείμουν τις βάρδιες και να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό, αντί να βασίζονται συστηματικά στις υπερωρίες.

Η επίδραση, πάντως, δεν ήταν ίδια σε όλους τους κλάδους. Επιχειρήσεις με εποχική ζήτηση, υψηλό κόστος εξοπλισμού ή ανάγκη συνεχούς λειτουργίας μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξημένες δαπάνες και να προσαρμόσουν διαφορετικά την παραγωγή τους. Επιπλέον, ο νόμος δεν κάλυπτε εξαρχής όλους τους εργαζομένους και τις επαγγελματικές κατηγορίες. Η προστασία επεκτάθηκε με μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Οι οικονομικές επιπτώσεις: εισόδημα, κατανάλωση και απασχόληση

Η καθιέρωση κατώτατων αμοιβών και ορίων εργασίας μπορούσε να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Όταν οι αποδοχές αυξάνονται ή οι υπερωρίες αμείβονται καλύτερα, τα νοικοκυριά έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα, ρούχα, οικιακά αγαθά και υπηρεσίες. Η πρόσθετη κατανάλωση στηρίζει τη ζήτηση και μπορεί να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας έναν μηχανισμό επιστροφής χρημάτων στην οικονομία.

Αυτός ο μηχανισμός είχε ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που προσπαθούσε να ανακάμψει από την ύφεση. Η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων με περιορισμένες αποταμιεύσεις μπορούσε να μεταφραστεί σχετικά γρήγορα σε αυξημένη κατανάλωση. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο νόμος από μόνος του έφερε την οικονομική ανάκαμψη: η πορεία της αμερικανικής οικονομίας επηρεάστηκε επίσης από τη δημοσιονομική πολιτική, τη βιομηχανική δραστηριότητα και, αργότερα, την κινητοποίηση για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, η μείωση των ωρών εργασίας δημιούργησε προσδοκίες για καλύτερη κατανομή της απασχόλησης. Εάν μια επιχείρηση χρειαζόταν τον ίδιο συνολικό αριθμό εργατοωρών, η συντόμευση του ωραρίου μπορούσε να αυξήσει την ανάγκη για προσωπικό. Αυτό, όμως, δεν ήταν αυτόματο αποτέλεσμα: μια εταιρεία μπορούσε επίσης να επενδύσει σε μηχανήματα, να οργανώσει αποτελεσματικότερα τις βάρδιες ή να περιορίσει την παραγωγή της.

Το οικονομικό όφελος εξαρτιόταν και από την παραγωγικότητα. Η μικρότερη διάρκεια εργασίας μπορούσε να περιορίσει την κόπωση, να βελτιώσει την ασφάλεια και να μειώσει τα λάθη. Αν οι εργαζόμενοι παρήγαν περισσότερα ανά ώρα, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να αντισταθμίσουν μέρος του αυξημένου κόστους. Αντίθετα, σε δραστηριότητες όπου η παραγωγή εξαρτάται άμεσα από τις συνολικές ώρες παρουσίας, η προσαρμογή μπορούσε να είναι ακριβότερη.

Το κόστος για τις επιχειρήσεις και οι περιορισμοί

Οι επικριτές της νομοθεσίας ανησυχούσαν ότι ο κατώτατος μισθός και οι κανόνες υπερωριών θα αύξαναν το κόστος λειτουργίας, θα περιόριζαν τις προσλήψεις ή θα ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν δραστηριότητες σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος. Οι ανησυχίες αυτές αποτελούν διαχρονικό μέρος της συζήτησης για τις εργασιακές ρυθμίσεις.

Η πραγματική επίδραση εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε εποχής: το επίπεδο των μισθών, τη ζήτηση, την παραγωγικότητα, τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να αποδοθεί κάθε μεταβολή στην απασχόληση ή στις τιμές αποκλειστικά στον FLSA.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι αρχικές εξαιρέσεις άφησαν εκτός προστασίας ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η νομοθεσία δεν εξάλειψε αμέσως τις ανισότητες στην αγορά εργασίας ούτε εγγυήθηκε ότι όλοι θα απολάμβαναν ίσες αμοιβές και συνθήκες. Η σταδιακή επέκταση της κάλυψης αποτέλεσε αντικείμενο μεταγενέστερων πολιτικών και νομοθετικών αλλαγών.

Φράνσες Πέρκινς

Η κληρονομιά της 40ωρης εβδομάδας

Η σημαντικότερη κληρονομιά του νόμου ήταν ότι συνέβαλε στην καθιέρωση ενός νέου κοινωνικού και οικονομικού προτύπου: η εργασία δεν θα καθοριζόταν αποκλειστικά από τη διαπραγματευτική δύναμη του εργοδότη, αλλά θα υπόκειτο σε ελάχιστους κοινούς κανόνες.

Η 40ωρη εβδομάδα έγινε σταδιακά σημείο αναφοράς για μεγάλο μέρος της αμερικανικής αγοράς εργασίας, ενώ η υπερωριακή αμοιβή και ο κατώτατος μισθός παρέμειναν βασικοί πυλώνες της εργατικής νομοθεσίας. Ο FLSA τροποποιήθηκε πολλές φορές, ώστε να διευρυνθεί η κάλυψή του και να προσαρμοστεί στις αλλαγές της οικονομίας. Σήμερα εξακολουθεί να ρυθμίζει τον κατώτατο μισθό, τις υπερωρίες, την τήρηση αρχείων και ορισμένες μορφές παιδικής εργασίας.

Η ιστορική σημασία της 24ης Οκτωβρίου 1938 βρίσκεται, επομένως, στην έναρξη μιας θεσμικής αλλαγής με μακροχρόνιες συνέπειες. Ο νόμος συνέδεσε την προστασία των εργαζομένων με τη λειτουργία της οικονομίας, θέτοντας ένα ερώτημα που παραμένει επίκαιρο: πώς μπορεί μια χώρα να συνδυάζει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα με αξιοπρεπείς αμοιβές, περιορισμένο χρόνο εργασίας και σταθερότερα εισοδήματα για τα νοικοκυριά;

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