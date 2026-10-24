Gen Z – Millennial: Οι νέοι κληρονόμοι ποντάρουν στον αθλητισμό

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Ένα στα πέντε οικογενειακά γραφεία – εταιρείες που διαχειρίζονται τα πάντα, από το προσωπικό χαρτοφυλάκιο των υπερπλούσιων μέχρι τους προϋπολογισμούς και τον τρόπο ζωής τους, έχει συμμετοχή σε μια αθλητική ομάδα ή franchise και αυτός ο αριθμός είναι πιθανό να αυξηθεί, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America Private Bank που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Εκτός από τις επενδύσεις σε ομάδες, ένα άλλο 18% των οικογενειακών γραφείων επενδύεται σε ευκαιρίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, όπως υποδομές, εμπορεύματα και εξοπλισμό, σύμφωνα με την Bank of America, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε 355 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για οικογενειακά γραφεία.

Η ατία

Τι προκαλεί το ενδιαφέρον; Η νεότερη γενιά, η οποία αναλαμβάνει ηγετικές θέσεις σε οικογενειακά γραφεία. Η επένδυση στον αθλητισμό ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής όταν ο διευθυντής είναι η Γενιά Ζ ή millennials, περίπου ηλικίας 18 έως 48 ετών, σε σχεδόν 40%.

Αυτή η νεότερη ομάδα ήταν επίσης πολύ πιο πιθανό να επενδύσει άμεσα σε μια ομάδα ή franchise, σε αντίθεση με μια σχετική ευκαιρία όπως τα εμπορεύματα.

«Οι νεότερες γενιές επικεντρώνονται περισσότερο σε αυτό», δήλωσε η Alison Davis, στρατηγικός σύμβουλος οικογενειακών γραφείων στην Bank of America Private Bank.

Οι baby boomers εξακολουθούσαν να αποτελούν τον διευθυντή σε περίπου 42% των οικογενειακών γραφείων που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφερε η έκθεση, «υποδηλώνοντας ότι η μεταφορά γενεών είναι πιθανό να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια».

Η τράπεζα κατέγραψε αυξανόμενο ενδιαφέρον κατά τη διεξαγωγή της προηγούμενης έρευνάς της το 2025. «Ήταν ένα συμπέρασμα που είδαμε πέρυσι, και έτσι θέλαμε να εμβαθύνουμε σε αυτή την πλευρά των πραγμάτων με αυτήν την έρευνα», είπε.

Συνολικά, περισσότερο από το 60% των οικογενειακών γραφείων που συμμετείχαν στην έρευνα επενδύουν ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αθλήματα και σχετικές ευκαιρίες, είπε.

«Είναι σαφώς κάτι που παίρνει ώθηση», είπε η Ντέιβις.

«Παιχνίδι»

Οι δισεκατομμυριούχοι έχουν αρπάξει πλειοψηφικά μερίδια σε μεγάλες ομάδες από το NFL έως τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Τον Αύγουστο, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Μπομπ Ίγκερ ενώθηκε με τον επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ για να αγοράσουν τους Λος Άντζελες Λέικερς για 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον ίδιο μήνα, η οικογενειακή ομάδα Khosla, με επικεφαλής τον επιχειρηματία Vinod Khosla, αγόρασε τους Seattle Seahawks για 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια, μια συμφωνία ρεκόρ για μια ομάδα του NFL.

Οι αθλητικές επενδύσεις έχουν μετατοπιστεί από ένα έργο πάθους ή «παιχνίδι εγωισμού» σε μια πηγή ουσιαστικών αποδόσεων, ειδικά σε αναδυόμενα πρωταθλήματα και γυναικεία αθλήματα, ανέφερε η Barron’s.

Η άνοδος των επενδύσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό έρχεται καθώς λιγότερες εταιρείες εισέρχονται στο χρηματιστήριο και οι πλούσιοι αναζητούν ευκαιρίες σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πλειονότητα των οικογενειακών γραφείων κατέχει το 26% έως 50% του πλούτου της σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο των εναλλακτικών επενδύσεων με 27%, ακολουθούμενα από τα ιδιωτικά ακίνητα και τα επιχειρηματικά κεφάλαια.