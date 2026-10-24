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Καύσωνες: Κόστισαν 17 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης – 50.000 οι θάνατοι

Το πλήγμα στο ΑΕΠ της Ευρώπης από τους καύσωνες ήταν δυόμιση φορές η μέση απώλεια που καταγράφτηκε τις αντίστοιχες περιόδους κατά την προηγούμενη δεκαετία

World 24.10.2026, 23:30
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Καύσωνες: Κόστισαν 17 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης – 50.000 οι θάνατοι
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Το καλοκαίρι του 2026 «γράφτηκε» με μελανά χρώματα στην ιστορία της Ευρώπης: οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες έγιναν αιτία για τον θάνατο 50.000 ανθρώπων -ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί ποτέ- και αφαίρεσαν περίπου 0,17% από το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, δηλαδή σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και το το δυσθεώρητο οικονομικό κόστος αφήνουν την Ευρώπη εκτεθειμένη, καθώς αποκαλύπτουν ότι είναι εν πολλοίς απροετοίμαστη απέναντι στις αυξανόμενες θερμοκρασίες και μάλιστα σε μια χρονιά που, όπως λένε οι ειδικοί, ενδέχεται να αποτελέσει μία από τις πιο θερμές στη σύγχρονη ιστορία.

Ο αριθμός των νεκρών προέρχεται από εκτίμηση μελέτης που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, υπό την ηγεσία επιστημόνων του Imperial College London. Σύμφωνα με τους ερευνητές, σχεδόν τα δύο τρίτα των θανάτων που συνδέονται με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και δεν θα είχαν συμβεί χωρίς αυτήν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μια πρόσφατη μελέτη από το Bloomberg Economics, στο μεταξύ, υπολόγισε ότι το πλήγμα στο ΑΕΠ της Ευρώπης ήταν δυόμιση φορές η μέση απώλεια που καταγράφτηκε τις αντίστοιχες περιόδους κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Η μελέτη του Imperial συνδυάζει καταγραφές θερμοκρασιών με προηγούμενα ευρήματα που υπολογίζουν τον αντίκτυπο των επιπέδων ζέστης στη θνησιμότητα, για να εκτιμήσει έναν απολογισμό θανάτων που συνδέεται με τη θερμότητα. Αυτή η μέθοδος ήταν προηγουμένως συνεπής με τις επίσημες στατιστικές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από τις κυβερνητικές υγειονομικές αρχές για ολόκληρη τη θερινή περίοδο του 2026, ανέφεραν οι συγγραφείς.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να υποστηρίξουμε όσους κινδυνεύουν περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ασθενών και των ατόμων από φτωχότερα υπόβαθρα, και να αναλάβουμε δράση για την πρόληψη της κατάρρευσης των υποδομών που κρατούν τους ευάλωτους ανθρώπους ασφαλείς στη ζέστη», δήλωσε ο Toby Perkins, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το συνολικό επίπεδο θνησιμότητας εξαιτίας των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα που κατέρριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ήταν πολύ υψηλότερο από εκείνο των προηγούμενων θλιβερών ρεκόρ, των 29.000 θανάτων από τη ζέστη το 2022 και 28.000 το 2003, σύμφωνα με άλλη αδημοσίευτη ακόμη έρευνα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Το οικονομικό κόστος

Στις ευρωπαϊκές χώρες εκδηλώθηκαν ακραίες θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα κύματα καύσωνα ξεκίνησαν τον Μάιο και συνεχίστηκαν έως τον Σεπτέμβριο, με τα ρεκόρ θερμοκρασίας να καταρρίπτονται με σημαντικές διαφορές σε πολλές χώρες. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη ήταν σχεδόν 3°C υψηλότερες από τον καλοκαιρινό μέσο όρο μεταξύ 1991 και 2020, με ορισμένες ημέρες να φτάνουν έως και 12°C υψηλότερα.

Σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο, οι ζωτικές υποδομές υπέστησαν πλήγματα. Οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές κατέστρεψαν σπίτια, τα νοσοκομεία υπερθερμάνθηκαν, οι μεταφορές παρέλυσαν και τα συστήματα ψύξης σε ψυγεία και κλιματιστικά κατέρρευσαν.

Το γαλλικό ΑΕΠ ήταν κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο το δεύτερο τρίμηνο λόγω της ακραίας ζέστης, σύμφωνα με τον Ulrich Eberle, συντάκτη της έρευνας του Bloomberg Economics.

Η οικονομία της Γερμανίας ήταν 0,1% μικρότερη κατά την ίδια περίοδο, ενώ η Ισπανία κατέγραψε πλήγμα 0,05% στο ΑΕΠ λόγω της ζέστης.

Το επόμενο έτος αναμένεται να είναι ακόμη θερμότερο από το 2026. Η παγκόσμια υπερθέρμανση είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα υπερβεί τους 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και ο κόσμος πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην ελαχιστοποίηση αυτής της υπερβολής, δήλωσαν τα Ηνωμένα Έθνη την Τετάρτη.

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