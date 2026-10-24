Μασκ: Η Ουκρανία παραβίασε τους όρους χρήσης του Starlink

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Την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαριστούσε με αναρτημένο βίντεο τις ΗΠΑ για την επαναφορά των συστημάτων Starlink και της στρατιωτικής του εκδοχής Starshield, o Έλον Μασκ έγραφε σε δική του ανάρτηση πως η Ουκρανία έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης του Starlink, το οποίο είναι μονάχα για «ειρηνική χρήση».

Επανέλαβε πως το Starshield το οποίο είναι για πολεμική χρήση, ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόσθεσε πως η εταιρεία του έχει κάνει περισσότερα για την Ουκρανία από οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

H ανάρτηση του Έλον Μασκ

«Η χρήση του Starlink, μιας μη στρατιωτικής εμπορικής υπηρεσίας, για επιθετικές επιθέσεις με drones με σκοπό τη δολοφονία ανθρώπων δεν επιτράπηκε ποτέ, ούτε θα έπρεπε να επιτρέπεται. Το Starshield, ένα διαφορετικό σύστημα, ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το τι θα αποφασίσουν να κάνουν εξαρτάται από αυτούς.

Ο στρατός της Ουκρανίας παραβίασε τους όρους χρήσης του Starlink και το χρησιμοποίησε για επιθετικές επιθέσεις με drones με σκοπό τη δολοφονία ανθρώπων. Αυτό το κενό καλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Το Starlink παραμένει ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας, καθώς είναι το μόνο σύστημα που δεν μπορεί να παρεμβληθεί ή να ανατιναχθεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν το Starlink απενεργοποιηθεί, η ουκρανική πρώτη γραμμή θα καταρρεύσει αμέσως. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι απλώς μια διαπίστωση ενός γεγονότος.

Το Starlink ήταν επίσης καθοριστικό για την αποτροπή της κατάκτησης της Ουκρανίας από τη Ρωσία στις πρώτες ημέρες του πολέμου, καθώς όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας είχαν καταστραφεί ή παρεμβληθεί από τη Ρωσία. Η SpaceX έχει κάνει κατά πολύ, περισσότερα για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον πλανήτη.

Τούτου λεχθέντος, δεν τρέφω τίποτα άλλο παρά απόλυτη περιφρόνηση για τους υποκριτικούς κακούς πολεμοκάπηλους που πιέζουν για ατελείωτη σφαγή και δεν προσφέρουν καμία ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση. Εύχομαι να καείτε στην κόλαση».

Παρόλα αυτά τα συστήματα έχουν επανέλθει στις ρυθμίσεις που ήθελε η Ουκρανία

Την ίδια ώρα, χωρίς να είναι σαφές ποια ανάρτηση προηγήθηκε πρώτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανακοίνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα είπε πως έχουν επανέλθει οι ταχύτητες που επιθυμεί η Ουκρανία.

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Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε, λέει ότι «το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι οι λειτουργίες των Starlink και Starshield έχουν αποκατασταθεί στις ταχύτητες που είχαμε πριν από όλους τους περιορισμούς. Οι ταχύτητες βρίσκονται πλέον στο επιθυμητό επίπεδο. Η αποκατάσταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας και, μέχρι σήμερα το πρωί, οι ταχύτητες ήταν ήδη επαρκείς για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας επικοινωνίας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Έχει πραγματικά μεγάλη σημασία: για την εφοδιαστική μας στην πρώτη γραμμή, για την άμυνα της Ουκρανίας ενάντια στα «shaheds» (αποκαλεί τα Geran – 4 έως 5 με την ιρανική ονομασία) με κινητήρα τζετ».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα το πρωί, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Γεβχένιι Χμάρα, παρουσίασε μια έκθεση. Πραγματοποιήσαμε δοκιμές: τα συστήματα Starlink και Starshield λειτουργούν. Ευχαριστώ όλους τους Αμερικανούς και όλους τους εταίρους μας που έλαβαν το θέμα αυτό σοβαρά υπόψη και μας βοήθησαν πραγματικά. Ευχαριστώ τα μέλη του Κογκρέσου, τους γερουσιαστές, όλα τα μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Εξωτερικών και τον πρόεδρο».

Πηγή: in.gr