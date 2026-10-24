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Καύσιμα: Μειώθηκαν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης – Θα μπει «κόφτης» στις επιδοτήσεις;

Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε πτώση στην τιμή σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας - Διστακτικοί οι καταναλωτές

Πετρέλαιο 24.10.2026, 17:15
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Καύσιμα: Μειώθηκαν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης – Θα μπει «κόφτης» στις επιδοτήσεις;
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Υποχώρησαν ελαφρώς οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στα καύσιμα, τόσο στην αμόλυβδη 95 και 100 οκτανίων όσο και στο πετρέλαιο θέρμανσης μεταξύ 15 και 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή.

Τώρα προβάλλει το ερώτημα, αν οι επιδοτήσεις θα «ψαλιδιστούν», αφού στο τέλος του μηνα η κυβέρνηση και τα διυλιστήρια θα επανεξετάσουν τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο των όσων εχουν ανακοινωθεί για επανέλεγχο ανά 15ήμερο.

Καύσιμα

Μείωση τιμών στα καύσιμα

Πιο ειδικά, ο πανελλήνιος σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών σε αμόλυβδη υποχώρησε από τα 2,202 ευρώ το λίτρο στα 2,168 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε από τα 1,564 ευρώ το λίτρο στα 1,559 ευρώ.

Όσον αφορά την αμόλυβδη 95 οκτ. και 100 οκτ, στον νομό Αττικής η τιμή έπεσε από 2,181 ευρώ και 2,454 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα σε 2,135 και 2,426 ευρώ ανά λίτρο.

Στη Βοιωτία, η αμόλυβδη 95 οκτ. και 100 οκτ έπεσε ελαφρώς από 2,196 και 2,463 ευρώ/λίτρο σε 2,165 και 2,452 ευρώ/λίτρο, ενώ το ντίζελ θέρμανσης αυξήθηκε από 1,550 σε 1,558 ευρώ το λίτρο.

Στον νησιωτικό χώρο και πιο ειδικά στα Δωδεκάνησα η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε από τα 1,750 ευρώ/λίτρο σε 1,660 ευρώ/λίτρο, ενώ στον νομό Χανίων η τιμή έμεινε μεν στη θέρμανση αμετάβλητη στα 1,582 ευρώ το λίτρο, αλλά έπεσε σε αμόλυβδη 95 και 100 οκτ. από 2,211 και 2,452 ευρώ/λίτρο σε 2,162 και 2,447/λίτρο.

Έπειτα, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψε πτώση στην τιμή σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας – με λίγες εξαιρέσεις, όπως στον νομό Κορινθίας, που αυξήθηκε από τα 1,541 ευρώ ανά λίτρο στα 1,707 ευρώ ανά λίτρο, ή στο νομό Πρεβέζης, όπου από τα 1,568 ευρώ/λίτρο ανέβηκε στα 1,577 ευρώ/λίτρο.

Διστακτικοί οι καταναλωτές, παρά την επιδότηση

Με τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων να ανέρχονται συνολικά στα 40 λεπτά ανά λίτρο, η μέση τιμή περιορίζεται στο 1,55 ευρώ, με αποκλίσεις προς τα πάνω σε απομακρυσμένες περιοχές και για μικρές ποσότητες αλλά και προς τα κάτω (όπως για παράδειγμα η προσφορά της ΕΚΟ για τιμή εκκίνησης στο 1,49 ευρώ το λίτρο).

Πάντως, η αγορά δείχνει ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δεν προχωρούν σε αυτή τη φάση σε παραγγελίες. Λίγοι είναι και εκείνοι που διατηρούν σημαντικά αποθέματα από την περυσινή χειμερινή περίοδο, καθώς την άνοιξη οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί (η μέση τιμή στη λήξη της περιόδου θέρμανσης ήταν 1,749 ευρώ το λίτρο).

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