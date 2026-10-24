Πόθεν Έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία και τι πρέπει να ελέγξουν οι υπόχρεοι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Λήγει στις 3 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2026, για περίπου 300.000 υπόχρεους.

Η διαδικασία για το πόθεν έσχες

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί, καθώς και συμπλήρωση όσων πληροφοριών δεν έχουν αντληθεί αυτόματα.

Πόθεν έσχες υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση

Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί, ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, καθώς και επαγγελματίες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.

Το ποιοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζεται από τη συγκεκριμένη ιδιότητα κάθε προσώπου και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), όπου προβλέπεται. Η δήλωση αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ ειδικές υποχρεώσεις προβλέπονται και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα.

Πριν από την οριστικοποίηση

Πριν από την οριστική υποβολή, οι υπόχρεοι θα πρέπει να διασταυρώσουν προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών στους οποίους εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι.

Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητη περιουσία, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές.

Τραπεζικές θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που υπάγεται στην υποχρέωση δήλωσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο.

Διορθώσεις

Σε περίπτωση που χρειαστούν διορθώσεις, προβλέπεται περιθώριο ενός μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πόθεν έσχες

Η δυνατότητα τροποποίησης, δεν ισοδυναμεί με παράταση της αρχικής προθεσμίας. Για τον λόγο αυτό, οι υπόχρεοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία και να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωσή τους έχει οριστικοποιηθεί επιτυχώς.