Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες

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Άνοιξε σήμερα, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων -το γνωστό «Πόθεν Έσχες»- για το έτος 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου όποτε η ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr θα εκπνέει στις 24 Οκτωβρίου.

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση λαθών ή την προσθήκη στοιχείων που τυχόν παραλείφθηκαν. Η δυνατότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη για διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Ωστόσο, η αρχική δήλωση θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί έως τις 24 Οκτωβρίου, καθώς η περίοδος των διορθώσεων δεν αποτελεί παράταση της κανονικής προθεσμίας.

Η λίστα των υπόχρεων έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει πλήθος κατηγοριών από το δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα.

Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο

Το πόθεν έσχες

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενο της δήλωσης πριν από την οριστική υποβολή της.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που αντλούνται από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι εμφανίζονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους ο υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, καθώς και ότι τα σχετικά ποσά έχουν καταχωριστεί σωστά.

Ανάλογος έλεγχος απαιτείται για επενδύσεις, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, αλλά και για ακίνητα, οχήματα, εταιρικές συμμετοχές, τραπεζικές θυρίδες και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Κατά περίπτωση, στη δήλωση περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα.

Όσα δεδομένα δεν έχουν μεταφερθεί αυτόματα πρέπει να καταχωριστούν χειροκίνητα, ενώ τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις θα πρέπει να διορθωθούν πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο και δεν μεταφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στους φορείς από τους οποίους αντλούνται τα δεδομένα.

Τα βήματα

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Τα πρόστιμα

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος. Αντίθετα, σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της εκπρόθεσμης υποβολής.

Για δηλώσεις που κατατίθενται εντός των πρώτων 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας, το παράβολο ανέρχεται σε 50 ή 200 ευρώ.

Εφόσον η καθυστέρηση υπερβεί τις 30 ημέρες, το ποσό αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το προβλεπόμενο παράβολο κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει τη σχετική οφειλή για ηλεκτρονική εξόφληση.