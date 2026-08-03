 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

Economy 03.08.2026, 13:00
Σχολιάστε
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άνοιξε σήμερα, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων -το γνωστό «Πόθεν Έσχες»- για το έτος 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου όποτε η ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr θα εκπνέει στις 24 Οκτωβρίου.

Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση λαθών ή την προσθήκη στοιχείων που τυχόν παραλείφθηκαν. Η δυνατότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη για διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Ωστόσο, η αρχική δήλωση θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί έως τις 24 Οκτωβρίου, καθώς η περίοδος των διορθώσεων δεν αποτελεί παράταση της κανονικής προθεσμίας.

Η λίστα των υπόχρεων έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει πλήθος κατηγοριών από το δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα.

Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο

Το πόθεν έσχες

Οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενο της δήλωσης πριν από την οριστική υποβολή της.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που αντλούνται από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι εμφανίζονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους ο υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, καθώς και ότι τα σχετικά ποσά έχουν καταχωριστεί σωστά.

Ανάλογος έλεγχος απαιτείται για επενδύσεις, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, αλλά και για ακίνητα, οχήματα, εταιρικές συμμετοχές, τραπεζικές θυρίδες και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Κατά περίπτωση, στη δήλωση περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα τέκνα.

Όσα δεδομένα δεν έχουν μεταφερθεί αυτόματα πρέπει να καταχωριστούν χειροκίνητα, ενώ τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις θα πρέπει να διορθωθούν πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον υπόχρεο και δεν μεταφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στους φορείς από τους οποίους αντλούνται τα δεδομένα.

Τα βήματα

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Τα πρόστιμα

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος. Αντίθετα, σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της εκπρόθεσμης υποβολής.

Για δηλώσεις που κατατίθενται εντός των πρώτων 30 ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας, το παράβολο ανέρχεται σε 50 ή 200 ευρώ.

Εφόσον η καθυστέρηση υπερβεί τις 30 ημέρες, το ποσό αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το προβλεπόμενο παράβολο κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει τη σχετική οφειλή για ηλεκτρονική εξόφληση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες
Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]
S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
Economy

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Economy

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

Γιώργος Μανέττας
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Economy
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα της S&P Global για τη μεταποίηση τον Ιούλιο

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
Economy

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 531.000,00 ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Economy

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου

Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027

Τι σημαίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τους ιδιοκτήτες

Latest News
Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
AGRO

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

Σε αυτό το επεισόδιο o Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης.

Ελένη Στεργίου
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]

Σε πλήρη αντίθεση η θέση της Ελλάδας στους δείκτες εισοδήματος και πλούτου στην Ευρωζώνη - Το διαθέσιμο εισόδημα

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
Τράπεζες

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε συμφωνία με την με την Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα της S&P Global για τη μεταποίηση τον Ιούλιο

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
World

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά

Αίτημα για άμεση έκδοση της πρόσκλησης και αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατέθεσε η ΕΘΕΑΣ

UBS: Ανεβάζει την τιμή-στόχο της Eurobank στα 5,10 ευρώ
Τράπεζες

UBS για Eurobank: Ανεβάζει στα 5,10 ευρώ την τιμή στόχο

Η UBS σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Όμιλος ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία
Business

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα συνεργασία

TotalEnergies: Αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη
World

Η TotalEnergies αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη

Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Shell συμπληρώνει τις δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας της TotalEnergies σε τέσσερις βασικές ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα το ΧΑ

Η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση ο AKTOR όμιλος εταιρειών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Φωτιές: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών – Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις
Κοινωνία

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές - Οι αποζημιώσεις

Στην αποζημίωση που δικαιούνται οι πληγέντες μετά τις καταστροφικές φωτιές σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies