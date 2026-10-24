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Google: Νέα εργαλεία Gemini για μικρές επιχειρήσεις

Νέα κεντρική σελίδα, σύνδεση με Google Ads, Business Profile και Workspace, καθώς και εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου και οικονομικών αναλύσεων

Τεχνολογία 24.10.2026, 16:46
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Google: Νέα εργαλεία Gemini για μικρές επιχειρήσεις
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Στην Ελλάδα, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο του επιχειρηματικού ιστού, η πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη μείωση του διοικητικού και δημιουργικού φορτίου. Τουριστικές επιχειρήσεις, καταστήματα λιανικής, εστιατόρια, επαγγελματίες υπηρεσιών και μικροί παραγωγοί καλούνται συχνά να διαχειριστούν ταυτόχρονα προώθηση, εξυπηρέτηση πελατών, τιμολόγηση και περιεχόμενο για ψηφιακά κανάλια, με περιορισμένο προσωπικό.

Οι νέες δυνατότητες του Gemini έρχονται να απαντήσουν σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον για τη δημιουργία εικαστικού υλικού, την επεξεργασία οικονομικών δεδομένων και τη σύνδεση με εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, όπως το Google Business Profile, το Google Ads και το Google Workspace. Η σύνδεση με εφαρμογές όπως το Canva, το Shopify ή το Xero μπορεί επίσης να διευκολύνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή στη διαχείριση οικονομικών στοιχείων.

Η νέα landing page για επιχειρήσεις λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς μέσα στο Gemini. Από εκεί, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορούν να δημιουργούν ή να εμπλουτίζουν το brand τους, να επεξεργάζονται οικονομικά στοιχεία και να εξάγουν συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των πελατών τους.

Η Google διευκολύνει επίσης τη σύνδεση του Gemini με δικά της εργαλεία, όπως το Google Business Profile, το Google Ads και το Google Workspace. Παράλληλα, υποστηρίζονται συνδεδεμένες εφαρμογές τρίτων, μεταξύ των οποίων οι Adobe, Canva, Dropbox, Shopify, Wix, Zoho και Xero.

Μία από τις βασικές προσθήκες αφορά τη διατήρηση της οπτικής συνέπειας στα περιεχόμενα που παράγει το Gemini. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν το στυλ της ταυτότητάς τους ανεβάζοντας την ιστοσελίδα τους, το brand kit τους, γραμματοσειρές ή παλέτες χρωμάτων.

Σε συνδυασμό με το μοντέλο παραγωγής εικόνας Nano Banana 2.1, το Gemini μπορεί να δημιουργήσει υλικό για κυκλοφορίες προϊόντων ή προωθητικές καμπάνιες, διατηρώντας το ίδιο οπτικό στυλ. Η Google τονίζει ότι αυτό μειώνει την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες οδηγίες σχεδιασμού.

Το Gemini αποκτά επίσης δυνατότητα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, αποδείξεων και αρχείων αγορών, μετατρέποντάς τα σε οικονομικά γραφήματα και διαδραστικά μοντέλα. Στόχος είναι οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να λαμβάνουν πιο άμεσα χρήσιμα οικονομικά συμπεράσματα, χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζονται οι ίδιοι πολύπλοκα δεδομένα.

Η νέα σελίδα για επιχειρήσεις, οι δεξιότητες μάρκετινγκ και χρηματοδότησης, καθώς και οι νέες συνδεδεμένες εφαρμογές θα διατίθενται σταδιακά τις επόμενες ημέρες σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής Gemini παγκοσμίως.

Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η Google παραπέμπει στο Gemini for Business, το οποίο περιλαμβάνει κεντρικό διοικητικό έλεγχο, προηγμένη διαχείριση δεδομένων και χαρακτηριστικά ασφαλείας εταιρικού επιπέδου.

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