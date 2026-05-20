Google I/O: Η εποχή των Gemini agents και η νέα AI που αναλαμβάνει δράση

Η Google παρουσίασε στο φετινό Google I/O μια ξεκάθαρη στροφή προς την εποχή των Gemini agents, δείχνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη της δεν περιορίζεται πλέον στο να απαντά σε ερωτήσεις, αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ολοκλήρωση εργασιών για τον χρήστη. Με νέα προϊόντα, αναβαθμισμένα μοντέλα και διευρυμένες δυνατότητες σε Αναζήτηση, YouTube, Docs και συσκευές, η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει το AI σε καθημερινό ψηφιακό συνεργάτη.

Η βασική αφήγηση της Google στο φετινό συνέδριο ήταν ότι η αγορά έχει περάσει πλέον από τη γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη στην εποχή των agents, δηλαδή συστημάτων που δεν περιορίζονται στην παραγωγή απαντήσεων, αλλά μπορούν να ενεργούν αυτόνομα και να υποστηρίζουν τον χρήστη σε πολλαπλές εργασίες. Η μετάβαση αυτή αποτυπώνεται, σύμφωνα με την εταιρεία, και στην υιοθέτηση των προϊόντων της: το AI Mode στην Αναζήτηση έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες, ενώ τα ερωτήματα διπλασιάζονται κάθε τρίμηνο. Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini έχει περάσει τους 900 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος.

Πλατφόρμα και δημιουργοί

Σε επίπεδο πλατφόρμας, περισσότεροι από 8,5 εκατομμύρια προγραμματιστές δημιουργούν πλέον νέες εφαρμογές και εμπειρίες με τα μοντέλα της Google κάθε μήνα. Αυτό το εύρος υιοθέτησης αποτελεί, για την εταιρεία, την απόδειξη ότι η στρατηγική της δεν αφορά μόνο μεμονωμένα εργαλεία, αλλά μια συνολική υποδομή για παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Η Google υποστηρίζει ότι το επόμενο βήμα είναι να φέρει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη σε περισσότερα προϊόντα και περισσότερες μορφές συσκευών, ώστε η αλληλεπίδραση να γίνει πιο φυσική και πιο άμεση.

Νέα προϊόντα και εμπειρίες

Στο YouTube, το νέο Ask YouTube επιχειρεί να μεταμορφώσει την εμπειρία αναζήτησης πληροφορίας μέσα από βίντεο, συγκεντρώνοντας σχετικά μεγάλης διάρκειας βίντεο και Shorts σε διαδραστικές, δομημένες απαντήσεις. Στα Docs, το Docs Live επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει προφορικά ιδέες και το Gemini λειτουργεί ως συνεργάτης στη σύνταξη, τη δομή και την οργάνωση του κειμένου. Παράλληλα, το Google Pics, νέο εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνων με βάση το μοντέλο Nano Banana, δίνει λεπτομερή δημιουργικό έλεγχο, αντιμετωπίζοντας κάθε στοιχείο της εικόνας ως ξεχωριστό αντικείμενο.

Η εταιρεία ετοιμάζει επίσης νέα έξυπνα γυαλιά ήχου με ενσωματωμένο το Gemini, τα οποία θα προσφέρουν φωνητική βοήθεια διακριτικά στο αυτί του χρήστη. Η στόχευση είναι σαφής: να μειωθεί η εξάρτηση από την οθόνη και να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση με τον φυσικό κόσμο, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί παρασκηνιακά ως βοηθός.

Μοντέλα και agents

Στο επίπεδο των μοντέλων, η Google παρουσίασε το Gemini 3.5 Flash, το οποίο συνδυάζει νοημοσύνη και δράση με τετραπλάσια ταχύτητα σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα. Παρουσίασε επίσης το Gemini Omni, ένα μοντέλο σχεδιασμένο να δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή αποτελέσματος από κάθε μορφή δεδομένων, ξεκινώντας από το βίντεο. Με αυτά τα λανσαρίσματα, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την τεχνολογική της βάση και να στηρίξει ένα πιο ευέλικτο οικοσύστημα εφαρμογών.

Στον τομέα του προγραμματισμού μέσω agents, η Google ανακοίνωσε το Google Antigravity 2.0, εξελίσσοντας την πλατφόρμα της σε αυτόνομη εφαρμογή για υπολογιστές όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται AI agents. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η εταιρεία δεν στοχεύει μόνο στους τελικούς χρήστες, αλλά και στους δημιουργούς λογισμικού που θα χτίσουν την επόμενη γενιά εργαλείων πάνω στην agentic λογική.

Καταναλωτές και αναζήτηση

Η Google έφερε παράλληλα τη δύναμη των agents και στους καταναλωτές, παρουσιάζοντας το Gemini Spark ως νέο προσωπικό agent διαθέσιμο όλο το 24ωρο. Το Daily Brief προσφέρει μια έξυπνη πρωινή σύνοψη για καλύτερη οργάνωση της ημέρας, ενώ η Αναζήτηση εμπλουτίζεται με agents που αναζητούν αυτόνομα πληροφορίες, generative UI και ένα καθολικό καλάθι αγορών. Η κατεύθυνση αυτή δείχνει ότι η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει την Αναζήτηση από εργαλείο εντοπισμού πληροφορίας σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης ενεργειών.

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Καθώς η Google προχωρά σε αυτή τη νέα εποχή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Για να βοηθήσει τους χρήστες να πλοηγούνται πιο ασφαλώς στο διαδίκτυο, φέρνει την τεχνολογία επαλήθευσης SynthID και C2PA στην Αναζήτηση, στο Chrome και στην εφαρμογή Gemini. Παράλληλα, αξιοποιεί τον agent CodeMender του DeepMind για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλατφορμών της και λανσάρει το Gemini for Science, με στόχο να προσφέρει στους ερευνητές πιο ισχυρά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι σημαίνει για την αγορά

Το συνολικό μήνυμα του Google I/O είναι ότι η εταιρεία επιχειρεί να ορίσει το επόμενο μεγάλο βήμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, συνδυάζοντας μοντέλα αιχμής, agents, πλατφόρμες και προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η στρατηγική της δείχνει πως η μάχη πλέον δεν αφορά μόνο την ποιότητα των απαντήσεων των μοντέλων, αλλά το ποιος θα ελέγξει την εμπειρία δράσης του χρήστη σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον. Με τις ανακοινώσεις της, η Google στέλνει το μήνυμα ότι θέλει να μετατρέψει την AI σε πιο χρήσιμη, πιο προσωπική και πιο λειτουργική τεχνολογία για καταναλωτές, δημιουργούς και επιχειρήσεις.