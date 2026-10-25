Goldman Sachs: Μειώνει κατά 25% τον στόχο 12μήνου για τον δείκτη Kospi

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Κατά 25% μείωσαν τον στόχο τους για τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας οι αναλυτές της Goldman Sachs Group, αφού τον είχαν αναθεωρήσει επανειλημμένα ανοδικά φέτος καθώς εντείνονται οι ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναλυτές,όπως αναφέρει το Bloomberg περιόρισαν τον στόχο 12μήνου για τον κορεατικό χρηματιστηριακό δείκτη από τις 12.000 στις 9.000 μονάδες, επικαλούμενοι πιο συντηρητικές παραδοχές αποτίμησης, μετά την πτώση του δείκτη κατά περισσότερο από 35% από το υψηλό του Ιουνίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το κύμα ρευστοποιήσεων έχει οδηγήσει τις μετοχές σε επίπεδα σημαντικής υποτίμησης, ενώ η αναθεωρημένη πρόβλεψη εξακολουθεί να υποδηλώνει περιθώριο ανόδου άνω του 60% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο Kospi δείκτης βαρόμετρο για τις επενδύσεις σε AI

Οι αναλυτές της Goldman αύξησαν πρόσφατα τον στόχο τους για τον δείκτη Kospi τον Ιούνιο, διατηρώντας τον στις 12.000 μονάδες, ακόμη και όταν οι μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη σημείωσαν πτώση εν μέσω ενός παγκόσμιου κύματος ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ξεκίνησε αργότερα τον ίδιο μήνα.

Οι κολοσσοί της κατασκευής ημιαγωγών, όπως η Samsung Electronics Co. και η SK Hynix Inc., έχουν καταστήσει τον Kospi ως τον δείκτη-βαρόμετρο για τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο δείκτης έχει πληγεί από την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών σχετικά με τη βιωσιμότητα των τεράστιων δαπανών για υποδομές και το αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης στον κλάδο, καθώς υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για επαρκείς αποδόσεις. Οι πιέσεις για ρευστοποίηση μετοχών έχουν επεκταθεί και στην ευρύτερη κορεατική αγορά.

«Η αγορά προεξοφλεί μια υπερβολικά αρνητική προοπτική όσον αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman σε σημείωμά τους. Ο στόχος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω «ώστε να ενσωματωθούν πιο συντηρητικές παραδοχές σχετικά με το πώς η αγορά ενδέχεται να αποτιμήσει τα θεμελιώδη μεγέθη, ωστόσο εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η αγορά προσφέρει ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης στα τρέχοντα επίπεδα», πρόσθεσαν.

Η φθηνότερη αγορά διεθνώς

Η Νότια Κορέα μετατράπηκε από την πιο «θερμή» μεγάλη αγορά της χρονιάς στη φθηνότερη παγκοσμίως, με τις αποτιμήσεις να υποχωρούν περίπου στο μισό εκείνων της Ινδονησίας.

Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) του Kospi —με βάση τις προβλέψεις για τους επόμενους 12 μήνες— έχει πέσει περίπου στο 4, ένα επίπεδο αποτίμησης που είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2006 σε οποιαδήποτε από τις 18 αγορές που εξετάζονται, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς στην αρχή του έτους ξεπερνούσε το 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman εκτιμούν ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις στον κλάδο των ημιαγωγών υποδηλώνουν πτώση 65% στα κέρδη του κλάδου για το 2027, ένα σενάριο που οι ίδιοι κρίνουν ως υπερβολικά απαισιόδοξο. Οι μετοχές εκτός του τομέα των μνημών (memory sector),ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στο μισό του δείκτη διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστή κερδών (forward P/E) 7,6.

Παρά την πρόσφατη περικοπή, η τράπεζα εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα σε ευκαιρίες στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας, σε μετοχές που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και σε εταιρείες που επωφελούνται από την εγχώρια οικονομική αναζωογόνηση και τη δημοφιλή κορεατική κουλτούρα.