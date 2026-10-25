Audi: Η επένδυση-μαμούθ στις ΗΠΑ, ο ρόλος των δασμών και οι δηλώσεις Τραμπ

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Νέο εργοστάσιο αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει να κατασκευάσει η Audi στη Τζόρτζια, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τα 200.000 SUV ετησίως.

Πρόκειται για άλλη μία κίνηση του Τραμπ στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών στις 3 Νοεμβρίου, με την οποία ο ίδιος επιδιώκει να πείσει τους Αμερικανούς να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς, τονίζει το Reuters.

Η ανακοίνωση έγινε σε σε συγκέντρωση στο Πέρι, κοντά στο Μέικον της κεντρικής Τζόρτζια, όπου η θυγατρική premium εταιρεία της Volkswagen σκοπεύει να κατασκευάσει το πρώτο της εργοστάσιο συναρμολόγησης στις ΗΠΑ.

Το πλήγμα στην Audi και η νέα μονάδα

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει ασκήσει πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα εξαρτήματα. Πέρυσι, οι δασμοί κατάφεραν πλήγμα 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στην Audi, καθώς η εταιρεία εισάγει όλα τα οχήματά της για την αγορά των ΗΠΑ από την Ευρώπη ή το Μεξικό.

Η Τζόρτζια έχει αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία των ΗΠΑ και τη θέση του κυβερνήτη.

Ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς να στηρίξει το επιχείρημα ότι οι δασμοί του στα αυτοκίνητα βοηθούν την οικονομία των ΗΠΑ. Οι επικριτές λένε ότι έχουν αυξήσει τις τιμές των οχημάτων και ότι η εμπορική αβεβαιότητα έχει καθυστερήσει ορισμένες επενδύσεις αυτοκινητοβιομηχανιών.

«Σχεδιάζουμε να φέρουμε τα μεγαλύτερα και πιο premium SUV μας και να τα παράγουμε εδώ στο Μέικον της Τζόρτζια», δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Audi κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση επειδή πιστεύουμε στην αμερικανική αγορά».

Οι δασμοί έφεραν την Audi στην «αγκαλιά» των ΗΠΑ

Η Audi ανακοίνωσε ότι η επένδυση θα δημιουργήσει περίπου 4.500 θέσεις εργασίας. Η κατασκευή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το επόμενο έτος, με την παραγωγή να ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Το εργοστάσιο αναμένεται να συναρμολογεί τα SUV Audi Q7, Q8 και Q9, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Επίσης, η Audi σχεδιάζει να κατασκευάζει 25.000 οχήματα ετησίως στη γειτονική Νότια Καρολίνα, ανέφερε ο αξιωματούχος. Ορισμένα από τα οχήματα, που τώρα κατασκευάζονται στην Ευρώπη, θα εξάγονται, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αυτά τα οχήματα θα συναρμολογούνται σε ένα εργοστάσιο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Scout Motors, της μάρκας οχημάτων εκτός δρόμου της VW, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή στο Μπλάιθγουντ, κοντά στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Κολούμπια, σημείωσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ έχει περικόψει τα κυβερνητικά κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας σημαντική μείωση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών στις ΗΠΑ. Η απασχόληση στον τομέα των οχημάτων και των εξαρτημάτων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι, αναφέρει το Reuters.

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπέρνι Μορένο, Ρεπουμπλικάνος από το Οχάιο, δήλωσε αργά το Σάββατο ότι «με αυτή την επένδυση, η Audi θα κατασκευάζει όλα τα SUV της αποκλειστικά στις ΗΠΑ». Ανέφερε ότι το εργοστάσιο της Audi «δεν θα είχε γίνει ποτέ χωρίς τους δασμούς, χωρίς τους κανονισμούς κοινής λογικής και χωρίς την κατάργηση της ικανότητας της Καλιφόρνια να ρυθμίζει τα πρότυπα οικονομίας καυσίμου».

Πώς κινούνται άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι πωλήσεις της Audi καταγράφουν πτώση για δύο συνεχή έτη και υποχώρησαν κατά 7% το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα και οι δασμοί των ΗΠΑ έπληξαν τη ζήτηση. Μόνο για φέτος οι πωλήσεις της Audi στις ΗΠΑ έχουν καταγράψει πτώση 16%, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τον Ιούλιο, η ιαπωνική Toyota ανακοίνωσε ότι θα δαπανήσει 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή μιας γραμμής συναρμολόγησης φορτηγών επιφάνειας 232.000 τετραγωνικών μέτρων στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, μεταφέροντας μέρος της παραγωγής φορτηγών στις ΗΠΑ από το Μεξικό.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι η επέκταση θα ολοκληρωθεί έως το 2030, δημιουργώντας 2.000 θέσεις εργασίας.

Επίσης, η Honda Motor εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής εργοστασίου συναρμολόγησης στις ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μην το πράξει, εκτός εάν παραταθεί η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

Η νοτιοκορεατική Hyundai δήλωσε πέρυσι ότι εάν είχε βεβαιότητα σχετικά με την USMCA, «θα ξεκλείδωνε αμέσως πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες αμερικανικές επενδύσεις».