Ευρώπη: «Φλέγεται» από το κύμα διαδηλώσεων – 1.000 συλλήψεις στη Γαλλία – Επεισόδια σε Αλβανία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καζάνι που βράζει η Ευρώπη, με χιλιάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους, συγκρούσεις με την αστυνομία και εκατοντάδες συλλήψεις. Από τη Γαλλία μέχρι τα Τίρανα και τη Λισαβόνα, η οργή για την ακρίβεια και το κόστος ζωής φουντώνει, με τις κυβερνήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα κοινωνικής αναταραχής.

Σχεδόν 1.000 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε ακόμη μία ημέρα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι οποίες αργά το Σάββατο κατέληξαν σε ορισμένες περιπτώσεις σε συγκρούσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Έπειτα από μια ημέρα κατά την οποία οι διαδηλώσεις ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων ενώ στον δρόμο βγήκαν και «αύρες» για να διαλύσει τους διαδηλωτές σε αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Την ίδια ώρα, στη Μασσαλία πυρπολήθηκαν οδοφράγματα, ενώ στο Μπορντό διαδηλωτές ξήλωσαν σανίδες από κατάστημα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν καταφέρει να αποτρέψουν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες ανάλογες με εκείνες του περασμένου Σαββατοκύριακου, οι οποίες οδήγησαν σε ορισμένες από τις σοβαρότερες σκηνές αναταραχής στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

<br />

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, ενώ τα συνδικάτα εκτίμησαν τον αριθμό τους σε περίπου 800.000.

Περίπου 70.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε αρκετές πόλεις επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, προκειμένου οι νέες διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής και τις κακές συνθήκες στα σχολεία να μην εξελιχθούν σε χάος, όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με πλήθος διαδηλωτών, εκατοντάδες επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν και κτίρια πυρπολήθηκαν.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για βανδαλισμούς, εμπρησμούς και λεηλασίες, έπειτα από ταχείες δικαστικές διαδικασίες.

Καζάνι που βράζει η Ευρώπη

Μαζικές διαδηλώσεις, που πυροδοτήθηκαν από παρόμοια προβλήματα με εκείνα της Γαλλίας, σημειώθηκαν το Σάββατο και αρκετές άλλες πόλεις στην Ευρώπη.

Στη Βαρκελώνη, περισσότεροι από 120 άνθρωποι συνελήφθησαν. Στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, η αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει χιλιάδες αντικυβερνητικούς διαδηλωτές, ενώ συγκρούσεις αναφέρθηκαν και στις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα του Βελγίου.

Στο Μιλάνο, στη βόρεια Ιταλία, μια εκτεταμένη επιχείρηση ασφαλείας, με τη συμμετοχή εκατοντάδων στρατιωτών και αστυνομικών, απέτρεψε τη συγκέντρωση διαδηλωτών στην πόλη. Πολλοί φοβούνταν ότι θα επαναλαμβάνονταν οι βίαιες σκηνές της προηγούμενης εβδομάδας, όταν διαδηλωτές έβαλαν φωτιές, έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα.

Περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου, οι οποίες είχαν ως βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του κόστους ζωής. Η δυσαρέσκεια εντάθηκε έπειτα από εβδομάδες φοιτητικών κινητοποιήσεων.

Τα επεισόδια που ακολούθησαν οδήγησαν σε περισσότερες από 2.500 συλλήψεις.

Εμπόλεμη ζώνη τα Τίρανα

Σκηνικό πολέμου θύμιζαν χθες, Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, οι δρόμοι των Τιράνων, με άγρια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Μετά την επί 6 ώρες χαοτική κατάσταση βίας και συγκρούσεων στην καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας χθες, ο πρωθυπουργός Ράμα επέμεινε στον διάλογο, αγνοώντας το αίτημα των χιλιάδων εξεγερμένων φοιτητών που το απορρίπτουν και του ζητούν επίμονα να παραιτηθεί. Σήμερα το πρωί επέλεξε να τοποθετήσει μπροστά από το πρωθυπουργικό γραφείο καρέκλες και πέτρινα καθίσματα που είχε χρησιμοποιήσει στα προηγούμενα καλέσματα με την πρόσκληση ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

<br />

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι φοιτητές ανανεώνουν το ραντεβού τους για σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 τοπική ώρα στο υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα φαίνεται να διαχωρίζουν τη στάση τους από το χθεσινό συλλαλητήριο που διοργάνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπερίσα, καθώς ένα από τα συνθήματα είναι «Ράμα φυλακή Μπερίσα φυλακή».

Οι εικόνες στα Τίρανα χθες το βράδυ ήταν πολεμικές. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στα υπουργεία Υποδομών και Περιβάλλοντος, πέταξαν μολότοφ στον Δήμο Τιράνων και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ φωτιά μπήκε και στον περίβολο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Στην κεντρική πλατεία οι διαδηλωτές εκτόξευαν επί ώρα βροχή πυροτεχνημάτων εναντίον των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οι οποίες απαντούσαν με κανόνια νερού, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Άγρια επίθεση της αστυνομίας σε κατασκήνωση διαδηλωτών στη Λισαβόνα

Η αστυνομία στην Πορτογαλία διέλυσε έναν καταυλισμό διαδηλωτών κατά της ακριβής στέγης στη Λισαβόνα τις πρώτες πρωινές ώρες, χτυπώντας διαδηλωτές και προχωρώντας σε συλλήψεις, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ελαφρούς τραυματισμούς, αν και προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα σχετικά στοιχεία.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις πιο οξείες κρίσεις στην Ευρώπη σχετικά με την οικονομικά προσιτή στέγη, καθώς οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και πλέον από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, με τους νέους να είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο.

Λίγο μετά στις 2.00 π.μ. δεκάδες αστυνομικοί, ορισμένοι με τη συνοδεία αστυνομικών σκύλων, εισέβαλαν στον καταυλισμό στην πλατεία Rossio, αφού προειδοποίησαν τους διαδηλωτές να απομακρύνουν τις σκηνές τους και απείλησαν ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες για απείθεια κατά της αρχής σε όσους προέβαλαν αντίσταση.

<br />

Ευρώπη: Πάνω από 100 συλλήψεις στη Βαρκελώνη

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Βαρκελώνης, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από τα social media με κεντρικό σύνθημα «ενάντια στο σύστημα».

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της καταλανικής αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας της Βαρκελώνης, με τη συνολική αστυνομική παρουσία να ξεπερνά τους 220 άνδρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, με περίπου το 25% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.

<br />

Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Κολοσσαίο

Επεισόδια και εντάσεις σημειώθηκαν το Σάββατο στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την αντίθεση στους πολέμους.

Στη Ρώμη, συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι, μετά την ολοκλήρωση πορείας κατά της ιταλικής στήριξης στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μικρή ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε μπουκάλια και κροτίδες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού για την απομάκρυνσή τους, ενώ περίπου 50 διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στο Κολοσσαίο, αφού άνοιξαν μία από τις πύλες εισόδου του ιστορικού μνημείου.

<br />

Πηγή: in.gr