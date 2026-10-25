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ΗΠΑ: Η μετεωρική άνοδος των αναψυκτικών με THC, το νομοθετικό «μπλόκο» και ο διχασμός

Οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στο αλκοόλ και προτιμούν την «ηπια ζάλη» των ποτών με THC - Γιατί αντιδρά η αγορά

World 25.10.2026, 15:01
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ΗΠΑ: Η μετεωρική άνοδος των αναψυκτικών με THC, το νομοθετικό «μπλόκο» και ο διχασμός
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Σκληρή αντιπαράθεση έχει ανοίξει στις ΗΠΑ μεταξύ των παραγωγών αλκοόλ αφενός και των χονδρέμπορων και λιανέμπορων στην πώληση ποτών αφετέρου, με φόντο την ραγδαία άνοδο των ποτών με THC (η κύρια ψυχοδραστική ένωση της κάνναβης).

Την ίδια ώρα, ένας αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών γυρίζει την πλάτη στο αλκοόλ για μια πιο… χαλαρή ευφορία.

Οι ζυθοποιίες και τα αποστακτήρια που περνούν κρίση, έχοντας επίγνωση της απειλής του αναδυόμενου ανταγωνιστή, ζητούν αυστηρή ρύθμιση για τα ποτά που περιέχουν THC. Από την άλλη, οι διανομείς και οι έμποροι λιανικής πώλησης ποτών πιέζουν για την ανατροπή των επικείμενων περιορισμών στα ποτά αυτά, υπό τον φόβο απώλειας πωλήσεων.

ΗΠΑ

ΗΠΑ: Προ των πυλών νέα νομοθεσία

Η νομοθεσία που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο θα θέσει ανώτατο όριο στην ποσότητα THC που επιτρέπεται στα ποτά στα 0,4 mg. Αυτό το όριο θα αναγκάσει τα περισσότερα προϊόντα να αποσυρθούν από τα ράφια και θα προετοιμάσει το έδαφος για τη διαμόρφωση ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου, σύμφωνα με τους κατασκευαστές.

Οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να εξαλείψουν το ένα πέμπτο των εσόδων για ορισμένους εμπόρους λιανικής πώλησης ποτών, σύμφωνα με την Ένωση Χονδρεμπόρων Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Αμερικής (WSWA).

Η άνοδος των ποτών με THC

Η εμφάνιση των ποτών THC ξεκίνησε το 2018, όταν η παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης νομιμοποιήθηκε για να παράσχει στους καπνοπαραγωγούς που αντιμετώπιζαν προβλήματα μια νέα κερδοφόρα καλλιέργεια.

Η νομοθεσία δημιούργησε ένα «παράθυρο» στον νόμο για τα προϊόντα THC που προέρχονται από βιομηχανική κάνναβη, τα οποία πλέον πωλούνται σε παντοπωλεία και καταστήματα ψιλικών σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, αν και ορισμένες πολιτείες έχουν εισαγάγει τους δικούς τους περιορισμούς.

Η εταιρεία συμβούλων Whitney Economics εκτιμά ότι τα ποτά THC παράγουν πλέον περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε ετήσια έσοδα.

Τα αεριούχα ποτά με THC που προέρχεται από βιομηχανική κάνναβη, όπως τα Wynk, Crescent και Nowadays, μπήκαν γρήγορα στην αμερικανική αγορά, πλασάροντας τον εαυτό τους ως υγιεινές εναλλακτικές λύσεις αντί του αλκοόλ, χωρίς το επακόλουθο… hangover.

Τα ποτά με γεύση φρούτων ανταγωνίζονται τις μπίρες, το κρασί και τα αποστάγματα για μια θέση στα ράφια των καταστημάτων αλκοολούχων ποτών στις 28 πολιτείες που δεν έχουν απαγορεύσει τα προϊόντα αυτά.

Πάνω από το ένα τέταρτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχουν δοκιμάσει ποτά με έγχυση THC, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών NielsenIQ. Τους τελευταίους 12 μήνες, οι πωλήσεις ποτών THC σε καταστήματα που παρακολουθεί η εταιρεία δεδομένων λιανικής αυξήθηκαν κατά 74% στα 289 εκατ. δολάρια.

Το «ρήγμα» στην αγορά – Τι ζητούν οι δύο πλευρές

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη βιομηχανία αλκοόλ, η οποία βρίσκεται στη δίνη μιας ιστορικής ύφεσης, καθώς η στροφή προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα πλήττουν τις πωλήσεις.

Εμπορικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Αποσταγμένων Αλκοολούχων Ποτών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ινστιτούτου Μπίρας, έχουν κάνει εκτεταμένο λόμπι για αυστηρότερους κανονισμούς στα ποτά THC.

«Ο μόνος τρόπος για να ρυθμιστεί αυτή η αγορά είναι να κλείσει η κάνουλα και να σταματήσει η πώληση των ποτών THC και στη συνέχεια να εργαστούμε για μια πραγματική νομοθεσία που θα τη ρυθμίζει σωστά», δήλωσε ένας εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων. Πρόσθεσε ότι τα ποτά THC θα πρέπει να πωλούνται σε εξειδικευμένα καταστήματα κάνναβης μαζί με άλλα ελεγχόμενα προϊόντα κάνναβης.

Από την άλλη πλευρά, οι χονδρέμποροι πιέζουν για την ενσωμάτωση των ποτών THC στο μακροχρόνιο σύστημα τριών επιπέδων, βάσει του οποίου το αλκοόλ πρέπει να περνά από έναν παραγωγό ή εισαγωγέα σε έναν διανομέα και στη συνέχεια σε έναν έμπορο λιανικής προτού φτάσει στον καταναλωτή.

Ο Dawson Hobbs, επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων της Ένωσης Χονδρεμπόρων Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της Αμερικής (WSWA), δήλωσε ότι η βιομηχανία ανησυχεί ότι η απαγόρευση θα αναγκάσει τους «υπεύθυνους» παραγωγούς να εγκαταλείψουν την αγορά και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την άνθηση της μαύρης αγοράς.

Οι υποστηρικτές της απαγόρευσης λένε ότι οι μεθυστικές επιδράσεις των προϊόντων είναι επικίνδυνες. Ορισμένοι στη ρυθμιζόμενη βιομηχανία κάνναβης και αλκοόλ, εν τω μεταξύ, χαιρέτισαν την ενδεχόμενη απαγόρευση επειδή βάζει τέλος σε αυτό που θεωρούν ως αθέμιτο ανταγωνισμό.

Θα «ξεθυμάνουν» οι πωλήσεις του αλκοόλ;

Όμως, δεν επιθυμούν όλοι οι παραγωγοί αλκοόλ να κλείσει το «παράθυρο» του νόμου.

Η Tilray Brands -η οποία νωρίτερα φέτος αγόρασε τη βρετανική ζυθοποιία BrewDog που αντιμετώπιζε προβλήματα- πωλεί αποστάγματα, craft μπίρα και ποτά THC, συμπεριλαμβανομένων των Fizzy Jane’s και Happy Flower.

Ο CEO της εταιρείας Irwin Simon δήλωσε ότι πως τα προϊόντα THC θα «κανιβαλίσουν» τις πωλήσεις αλκοόλ: «Ο καταναλωτής το απολαμβάνει, δεν υπάρχει hangover, τους ηρεμεί και τους προσφέρει μια ωραία ζάλη».

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