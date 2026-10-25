Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ

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Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε επιτέλους ανοιχτά αυτό που μέχρι τώρα αποτελούσε αντικείμενο ψιθύρων: τάσσεται πλήρως υπέρ μιας ιστορικής συγχώνευσης της SpaceX και της Tesla Inc. —των δύο πολυτιμότερων εταιρειών του— σε αυτό που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη εταιρική συναλλαγή που έχει επιχειρηθεί ποτέ.

Τώρα ξεκινά ο αγώνας δρόμου για την υλοποίησή της.

Η πιο ένθερμη δημόσια στήριξη που έχει εκφράσει μέχρι σήμερα ο Μασκ —η οποία διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια μίας εκ των διαδοχικών τηλεδιασκέψεων για τα οικονομικά αποτελέσματα— έρχεται σε μια στιγμή που ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου ασκεί τεράστια επιρροή, σημειώνει το Bloomberg.

Έχοντας αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε ξανά πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τον έντονο ενθουσιασμό των επενδυτών. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτά τα πλεονεκτήματα θα διαρκέσουν.

Καθώς ο Τραμπ πλησιάζει στο δεύτερο μισό της τελευταίας του θητείας και η νευρικότητα στις αγορές απειλεί τον ενθουσιασμό που τροφοδοτεί την αυτοκρατορία του Μασκ, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε μια συμφωνία να ανακοινωθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2027, διασφαλίζοντας ότι θα ολοκληρωθεί εντός της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Μια τέτοια κίνηση θα ένωνε εταιρείες με συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία περίπου 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, θα εδραίωνε την εταιρική ισχύ του Μασκ, προτού διαμορφωθεί ένα ενδεχομένως λιγότερο ευνοϊκό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Ο Μασκ και οι επιχειρήσεις πιθανώς αντιμέτωποι με έρευνες

Οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν λιγότερο από δύο εβδομάδες. Αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο σε κάποιο από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Μασκ και οι επιχειρήσεις του ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με έρευνες, ενώ παράλληλα θα αποδυναμωθεί ένας Πρόεδρος που ήδη οδεύει προς το τέλος της θητείας του (κατάσταση «lame duck – κουτσή πάπια»). Επιπλέον, ένα παρατεταμένο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές εταιρειών κατασκευής τσιπ και τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να κλονίσει την επενδυτική στήριξη που απαιτείται για την πραγματοποίηση ενός τόσο τολμηρού εγχειρήματος.

«Ο Μασκ και οι σύμβουλοί του θέλουν αναμφίβολα να εκμεταλλευτούν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας», δήλωσε στο Bloomberg ο Μπιλ Μπέρμιγχαμ, επικεφαλής έρευνας στη REX Financial. «Η χρονική συγκυρία είναι ταυτόχρονα ευνοϊκή και κρίσιμη».

Η στήριξη του Μασκ δόθηκε με έναν χαρακτηριστικά χαλαρό τρόπο, δεδομένης της κλίμακας του εγχειρήματος. Χαρακτήρισε τη συγχώνευση «καλή ιδέα», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος θα απέχει από τη διαδικασία, αφήνοντας σε ειδικές επιτροπές την επεξεργασία των λεπτομερειών. Προειδοποίησε ότι η εξασφάλιση της έγκρισης των μετόχων της Tesla ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, ενώ σημείωσε ότι καμία από τις επιτροπές δεν έχει καταλήξει ακόμη στους όρους.

Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από το πότε το διοικητικό συμβούλιο της Tesla θα κρίνει ότι οι λεπτομέρειες είναι ικανοποιητικές, ανέφεραν πηγές που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς συζητούνταν εμπιστευτικές διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση της SpaceX, η έγκριση των μετόχων αποτελεί μικρότερο εμπόδιο, καθώς ο Μασκ ελέγχει περισσότερο από το 80% των δικαιωμάτων ψήφου. Αν και για την Tesla το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο —δεδομένου ότι ο Μασκ κατέχει περίπου το 20% των μετοχών—, αξίζει να σημειωθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι ενέκριναν, πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, ένα πακέτο αποδοχών αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο.