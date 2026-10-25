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SpaceX: Πώς η στρατηγική επέκτασης του Starlink ανατρέπει τις ισορροπίες στη Wall Street

Τι βλέπουν οι αναλυτές για την κίνηση της SpaceX να επεκταθεί σε 80.000 νέες θέσεις κινητής τηλεφωνίας

World 25.10.2026, 16:55
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SpaceX: Πώς η στρατηγική επέκτασης του Starlink ανατρέπει τις ισορροπίες στη Wall Street
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Μετά την είδηση ότι η SpaceX βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση πρόσβασης σε έως και 80.000 θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας με σκοπό να αποσπάσει μερίδιο αγοράς από τους τρεις μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ορισμένοι αναλυτές της Wall Street προβαίνουν σε μια βασική διάκριση που ίσως ρίξει φως στη στρατηγική της εταιρείας.

Διαχωρίζουν τους πύργους κινητής τηλεφωνίας από τις θέσεις εγκατάστασης στις οποίες λειτουργούν αυτοί οι πύργοι, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει νέο «πεδίο δόξης λαμπρό» για την ακίνητη περιουσία που μπορεί να αξιοποιήσει η SpaceX, αναφέρει το CNBC.

Η διάκριση «κλειδί»

«Αν και οι όροι “θέση εγκατάστασης” και “πύργος κινητής τηλεφωνίας” χρησιμοποιούνται συχνά εναλλάξ, οι τοποθεσίες κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνουν τους πύργους, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ταράτσες, διαφημιστικές πινακίδες, δεξαμενές νερού, κατανεμημένα συστήματα κεραιών και μικροκυψέλες», ανέφερε ο Michael Ng της Goldman Sachs σε σημείωμά του προς τους πελάτες την Παρασκευή, μετά το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Αναλυτές της Citi αμφισβήτησαν επίσης τις συγκεκριμένες «μορφές» δικτύου που επιδιώκει η SpaceX, σημειώνοντας ότι η πρόθεσή της μπορεί να αφορά κάποιου είδους μικρότερους πύργους κινητής τηλεφωνίας.

Για την πρόσβαση σε 80.000 θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας ο Michael Rollins της Citi σε σημείωμά του την Παρασκευή δήλωσε:  «Τα σενάριά μας ερμηνεύουν τις αναφορές ως 80.000+ μακρο-τοποθεσίες σε δομές συστέγασης, αν και αναγνωρίζουμε ότι ένα μέρος αυτών των τοποθεσιών μπορεί να αντανακλά άλλες μορφές κάλυψης/χωρητικότητας (δηλ. μικροκυψέλες κ.λπ.)».

SpaceX

Η φιλοδοξία της SpaceX

Οι αναφερόμενες συζητήσεις για τις θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να προσφέρουν μια γεύση από τις φιλοδοξίες της SpaceX, λένε οι αναλυτές.

«Η σύναψη συμφωνιών μίσθωσης πύργων μεγάλης κλίμακας θα ενίσχυε αυτό που έχουν ήδη υποδηλώσει οι πρόσφατες εξαγορές φάσματος.

Η SpaceX φαίνεται ολοένα και πιο πρόθυμη να επιδιώξει τα οικονομικά οφέλη του ιδιοκτήτη παρά να εξαρτάται από συνεργάτες», έγραψε ο αναλυτής της Bernstein, Laurent Yoon, σε σημείωμά του την Παρασκευή.

Οι μετοχές των εταιρειών διαχείρισης πύργων σημειώνουν άνοδο αυτόν τον μήνα, επισημαίνει το CNBC, παίρνοντας ώθηση αφότου η Grain Management ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το εθνικό χαρτοφυλάκιο φάσματός της στη SpaceX.

Η εξέλιξη με τις θέσεις κινητής τηλεφωνίας είναι το τελευταίο βήμα που κάνει η εταιρεία καθώς τοποθετείται απέναντι στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Την Παρασκευή, η American Tower κέρδισε 4%, ενώ η Crown Castle -η εταιρεία με την οποία η SpaceX φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για πρόσβαση σε τοποθεσίες κυψελών- σημείωσε άλμα 9%.

Ισχυρό πλήγμα στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Εν τω μεταξύ, οι παραδοσιακές εταιρείες τηλεπικοινωνιών δέχονται ισχυρό πλήγμα, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν την προοπτική μεγαλύτερου ανταγωνισμού από τη SpaceX. Η AT&T υποχώρησε σχεδόν 8% και η T-Mobile σημείωσε πτώση άνω του 7%.

Όπως κι αν επιλέξει να το πράξει, ορισμένοι αναλυτές της Wall Street πιστεύουν ότι η SpaceX ενδέχεται να σκοπεύει να αναπτύξει τα εξωτερικά της δίκτυα με βάση τα οικιακά ασύρματα δίκτυα Starlink.

Στη συμφωνία που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με την Grain Management, η SpaceX συμφώνησε να αγοράσει φάσμα χαμηλής ζώνης 800 MHz, το οποίο διαπερνά παράθυρα και τοίχους.

«Ο όγκος της κίνησης κλήσεων και μηνυμάτων μπορεί να βασιστεί στο επίπεδο κάλυψης των 800 MHz και, για το σταθερό νοικοκυριό, να μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στο Starlink WiFi εντός του σπιτιού», έγραψε ο Jeffrey Wlodarczak της Pivotal Research Group σε σημείωμά του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Wlodarczak επεσήμανε στην ανάλυσή του μια παρατήρηση που απέδωσε στην Comcast σχετικά με το πώς οι πελάτες της χρησιμοποιούν ήδη το WiFi της εταιρείας στα σπίτια τους για δεδομένα, αντί να χρησιμοποιούν τη συμφωνία εικονικού δικτύου της εταιρείας με τη Verizon. «Για τον σταθερό πελάτη του Starlink ισχύει η ίδια δυναμική: η μεγαλύτερη χρήση του τηλεφώνου δεν βγαίνει ποτέ έξω από το WiFi του δορυφορικού πιάτου», είπε.

Δύσκολο στοίχημα

Παρά τις μεταβολές των μετοχών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες κινήσεις της SpaceX, δεν θα είναι εύκολο έργο για την εταιρεία να εκτοπίσει τους τρεις μεγάλους παρόχους.

«Χρειάζονται πολλά χρόνια και ένα τεράστιο επίπεδο επενδύσεων για να φτάσει κανείς στα επίπεδα απόδοσης που έχουν συνηθίσει οι πελάτες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της AT&T, John Stankey, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα κέρδη της εταιρείας του στις 21 Οκτωβρίου.

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