SpaceX: Διεκδικεί 80.000 θέσεις κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ – Στόχος η δημιουργία τέταρτου εθνικού δικτύου

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Πρόσβαση σε τουλάχιστον 80.000 θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκει να εξασφαλίσει η SpaceX του Ίλον Μασκ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός τέταρτου εθνικού παρόχου ασύρματων υπηρεσιών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με μεγάλους ιδιοκτήτες τηλεπικοινωνιακών υποδομών, μεταξύ των οποίων η Crown Castle.

Οι συμφωνίες θα μπορούσαν να αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στις εταιρείες που εκμισθώνουν χώρους για κεραίες και άλλο εξοπλισμό. Παράλληλα, η προοπτική εισόδου της SpaceX στην αγορά κινητής τηλεφωνίας προκαλεί ανησυχία στους υφιστάμενους παρόχους, καθώς θα έρχονταν αντιμέτωποι με έναν νέο ανταγωνιστή που διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και δορυφορική τεχνολογία.

Η Crown Castle στο επίκεντρο των συνομιλιών

Η Crown Castle, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες υποδομών κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ, φαίνεται να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Ερωτηθείς για πιθανές συμφωνίες μίσθωσης με τη SpaceX, την Amazon ή άλλους παρόχους δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρις Χίλαμπραντ, δήλωσε ότι μπορεί κανείς να θεωρεί δεδομένο πως βρίσκονται σε συζητήσεις με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, λεπτομέρειες για συγκεκριμένους πελάτες.

Η American Tower και η Vertical Bridge συγκαταλέγονται επίσης στους μεγάλους ιδιοκτήτες τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι συμμετέχουν στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις.

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συνήθως μισθώνουν χώρο σε υφιστάμενους πύργους αντί να κατασκευάζουν και να συντηρούν αποκλειστικά δικές τους εγκαταστάσεις. Το μοντέλο αυτό περιορίζει το κόστος και επιτρέπει την κοινή χρήση των υποδομών από διαφορετικούς παρόχους.

Ο συνδυασμός Starlink και επίγειου δικτύου από την SpaceX

Ο Ιλον Μασκ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να μετατρέψει τη SpaceX σε σημαντικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία έχει αποκτήσει πρόσβαση σε φάσμα χαμηλών συχνοτήτων, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την κάλυψη και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε συμβατά κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, έχει λάβει έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) για την εκτόξευση 15.000 δορυφόρων σχεδιασμένων να υποστηρίζουν απευθείας συνδέσεις με κινητές συσκευές.

Η δορυφορική υποδομή, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει σταθερή και αξιόπιστη κάλυψη σε κάθε περιοχή. Οι επίγειοι σταθμοί και οι κεραίες είναι κρίσιμοι, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου απαιτείται μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου.

Ο Μασκ έχει αναφέρει ότι η SpaceX θα αναπτύξει επίγειες υποδομές ώστε να προσφέρει ευρεία συνδεσιμότητα όπου επιτρέπεται η λειτουργία της εταιρείας και της Starlink.

Πώς αντέδρασαν οι αγορές

Η προοπτική των συμφωνιών επηρέασε άμεσα τις χρηματιστηριακές αγορές. Οι μετοχές της Crown Castle ενισχύθηκαν έως και 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, ενώ οι μετοχές των AT&T, Verizon και T-Mobile υποχώρησαν περίπου 5%, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τον πιθανό ανταγωνισμό.

Το σχέδιο, πάντως, απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Οι εκτιμήσεις αναλυτών για την ανάπτυξη ενός πλήρους πανεθνικού επίγειου δικτύου ξεπερνούν τα 80 δισ. δολάρια και προϋποθέτουν πολυετή υλοποίηση.

Η SpaceX έχει επίσης δηλώσει ότι θα αξιοποιήσει τον εξοπλισμό οικιακού διαδικτύου για την εκπομπή σημάτων κινητής τηλεφωνίας γύρω από τις εγκαταστάσεις των συνδρομητών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ερευνητική εταιρεία MoffettNathanson, οι συγκεκριμένες τοποθεσίες δεν βρίσκονται απαραίτητα εκεί όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί δίκτυο για συνεχή και αξιόπιστη κάλυψη.

Η επιδίωξη πρόσβασης σε 80.000 θέσεις δείχνει ότι η SpaceX δεν αρκείται πλέον στον δορυφορικό της ρόλο. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον αμερικανικό τηλεπικοινωνιακό ανταγωνισμό, εφόσον η εταιρεία καταφέρει να συνδυάσει αποτελεσματικά δορυφόρους, επίγειες υποδομές και διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων.