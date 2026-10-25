Τραμπ: Πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων – Προειδοποιεί για κλιμάκωση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

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Πλησιάζει η «ώρα των αποφάσεων» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως προς το αν θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη ή αν θα επαναλάβει τις επιθέσεις, καθώς οι ιρανικές και οι απειλές των Χούθι εναντίον Αμερικανών στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Έχω μια απόφαση να πάρω: Να το τελειώσω, κάτι που θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει, ή να κάνω μια συμφωνία; Αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News. «Εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν να επαναληφθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ έχει ήδη στείλει πρόσθετες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης μιας τρίτης ομάδας αεροπλανοφόρων, προς τον Περσικό Κόλπο, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Τι προειδοποιούν αξιωματούχοι

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η περίοδος μεταξύ των εκλογών και της ανάληψης καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, με μια διαπραγματεύσιμη συμφωνία να θεωρείται ο πιο πιθανός τρόπος για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι ΗΠΑ μειώνουν το διπλωματικό και στρατιωτικό τους προσωπικό σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, εν μέσω αυξανόμενων απειλών από το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από αυτό αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε αρχικά αναγνωρίσει αποχωρήσεις προσωπικού μόνο από τη Σαουδική Αραβία, αλλά Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Bloomberg News την Παρασκευή ότι οι αλλαγές στο προσωπικό πραγματοποιούνται ευρύτερα, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Απαντά το Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επαναλάβουν την αεροπορική εκστρατεία εναντίον του, θα απαντήσει με επιθέσεις όχι μόνο σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και πολεμικά πλοία, αλλά και σε αεροδρόμια, πετρελαιαγωγούς και άλλες κρίσιμες υποδομές στις γειτονικές χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται η Wall Street Journal, οι απειλές δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς ρητορική, καθώς το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.