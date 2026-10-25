UBS: Σε «τεντωμένο σχοινί» 12.000 εργαζόμενοι

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Έως και 12.000 θέσεις εργασίας της UBS στην Ελβετία θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο εάν οι αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις ωθήσουν την τράπεζα να μετεγκατασταθεί, σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων της Ελβετίας (SBPV), όπως ανέφερε η εφημερίδα NZZ am Sonntag.

Σε επιστολή της προς τους νομοθέτες, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, η SBPV προειδοποίησε ότι μια μετεγκατάσταση θα μπορούσε να κοστίσει 10.000 έως 12.000 από τις περίπου 34.000 θέσεις εργασίας της UBS στην Ελβετία, επιπλέον των περικοπών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη καθώς ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση της πεσμένης ανταγωνίστριάς της, Credit Suisse.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς μια επιτροπή στην Κάτω Βουλή του ελβετικού κοινοβουλίου προετοιμάζεται να συζητήσει το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει να διακρατά η UBS για τη στήριξη των ξένων θυγατρικών της.

UBS: Σε αναζήτηση νέας έδρας

Τον περασμένο μήνα, η τράπεζα δέχτηκε ένα συντριπτικό πλήγμα, όταν η Άνω Βουλή του ελβετικού κοινοβουλίου ενέκρινε μια πρόταση που θα την υποχρέωνε να διατηρεί επιπλέον κεφάλαιο ύψους 16 δισ. δολαρίων

Στην επιστολή της, η SBPV ζήτησε έναν «βιώσιμο συμβιβασμό», αναφέροντας ότι οι αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση την παραμονή της έδρας της UBS στην Ελβετία.

Η ίδια η UBS έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό το ποσοστό είναι υπερβολικό, και ο πρόεδρος της τράπεζας έχει προειδοποιήσει ότι θα χρειαζόταν να εξετάσει προσεκτικά το μέλλον της στην Ελβετία εάν οι νέοι κανόνες είναι υπερβολικά σκληροί.

Ορισμένοι μέτοχοι της τράπεζας έχουν ζητήσει από την UBS να αποχωρήσει από την Ελβετία, και η τράπεζα έχει συντάξει πιθανά σχέδια έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της έδρας της ή της συγχώνευσης με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Artisan Partners, ένας από τους 10 μεγαλύτερους μετόχους, έστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας ότι η Ελβετία «δεν αποτελεί πλέον ελκυστική ή επιθυμητή τοποθεσία» για τον μεγαλύτερο δανειστή της χώρας — του οποίου ο ισολογισμός υπερβαίνει σημαντικά το μέγεθος της εθνικής οικονομίας.