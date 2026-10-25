Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Σε «ήρεμα νερά» οι έρευνες για τον EMC – Το σινιάλο για GSI

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Πυκνώνουν οι εξελίξεις για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) με τα μηνύματα από το γεωπολιτικό πεδίο Αθήνας – Άγκυρας να μοιαζουν προσώρας θετικά.

Λίγες ημέρες μετά την επικύρωση και από τη βουλή της Λιβύης του τουρκολιβυκού μνημονίου, ένα γεγονός με ένα άλλο καλώδιο στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου έρχεται να στείλει αισιόδοξα μηνύματα για τις επικείμενες έρευνες του «ABEILLE MARENGO» και αφορούν στην υποθαλάσσια διαδρομή που θα ακολουθήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Εντός των ορίων του τουρκολιβυκού μνημονίου το σκάφος για το καλώδιο EMC

Πιο συγκεκριμένα το ειδικό ερευνητικό σκάφος «KOBI REUGG» εκτελεί χωρίς εντάσεις σε «ήρεμα νερά» νοτιοανατολικά της Κρήτης για την πόντιση του καλωδίου οπτικών ινών East Med Corridor (EMC). Το έργο αφορά στην πόντιση καλωδίου μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη ξεκινώντας μία διαδρομή από τη Σιγκαπούρη, περνώντας από τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, την Κύπρο και καταλήγοντας στην Ελλάδα.

Το «KOBI REUGG» για το οποίο εκδώθηκαν από Αθήνα και Άγκυρα NAVTEX και αντί- NAVTEX κινούταν τις πρωινές ώρες εντός της περιοχής που έχει οριοθετήσει η Τουρκία και η Λιβύη (τουρκολιβυκό μνημόνιο) χωρίς προσώρας να προκληθούν αντιδράσεις.

Ο θετικός οιωνός για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Οι εξελίξεις αυτές με τον EMC στέλνουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αισιόδοξα μηνύματα και ως προς τις θαλάσσιες έρευνες που θα κάνει το γαλλικό σκάφος «ABEILE MARENGO» για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Το «ABEILLE MARENGO» έχει σαλπάρει από την περασμένη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τη Νάπολη και έχει βάλει πλώρη για το Ηράκλειο. Στο λιμάνι της Κρήτης αναμένεται να φτάσει αύριο 27 του μηνός.

Εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εκδοθεί και η NAVTEX για την εκτέλεση των βυθομετρικών εργασιών που έχει ζητήσει η κατασκευάστρια του καλωδίου, η γαλλική Nexans.

Το «ABEILLE MARENGO» αναμένεται να εκκινήσει τις ερευνητικές του εργασίες από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και να συνεχίσει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια της Κύπρου. Πηγές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την εκτέλεση των εργασιών για τον GSI χωρίς να προκληθούν γεωπολιτικές εντάσεις.

Με γαλλική πρωτοβουλία

Το project του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ισχυροποιήθηκε γεωπολιτικά αλλά και επιβεβαίωσε την οικονομική του βιωσιμότητα όταν εισήλθε με 66% στο σχήμα που είχε εξολοκλήρου μέχρι το καλοκαίρι ο ΑΔΜΗΕ του Great Sea Interconnector.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου έχει χαρακτηριστεί έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έχει λάβει χρηματοδότηση και από την Κομισιόν ύψους 680 εκατ. ευρώ. Για τον GSI έχει υποβληθεί και αίτημα προς χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

Το μήκος της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στις τρεις χώρες με υποβρύχια και χερσαία καλώδια είναι 1.208 χλμ., εκ των οποίων τα 898 χλμ. αφορούν το τμήμα Κρήτης – Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του είναι στα 1.000 MW (Μεγαβάτ), η τάση είναι στα 500 Kv και το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων φτάνει και τα 3.000 μέτρα. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι στα 1,9 δισ. ευρώ.