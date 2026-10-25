Decathlon: Το άλμα στον τζίρο, τα μερίσματα και τα σχέδια για επέκταση – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα

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Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2025 για την Decathlon στην Ελλάδα, παρά το υψηλό επίπεδο πληθωρισμού και την ένταση που προκλήθηκε στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η γαλλική αλυσίδα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο αθλητικών ειδών και στην Ελλάδα διαθέτει τρία υποκαταστήματα σε Κόρινθο (Mare West), Σπάτα (Smart Park) και Αιγάλεω (River West), κατόρθωσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 4,48 εκατ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος την αναγνωρισιμότητα του brand, όπως τονίζει η διοίκηση.

Πιο ειδικά, ο τζίρος έφτασε στα 27,01 εκατ. ευρώ έναντι 22,86 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 1,63 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1,28 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, το μικτό κέρδος για το 2025 ανήλθε σε 10,13 εκατ. ευρώ έναντι 8,40 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 1,72 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό κατά 21%.

Αύξηση εξόδων και μερίσματα

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση το 2025 καθώς ανήλθαν σε 203.269 χιλ. ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση όπου διαμορφώθηκαν σε 171.514 χιλ. ευρώ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε 8,32 εκατ. ευρώ για το 2025 έναντι 6,91 εκατ. ευρώ για το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 20%.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει δάνεια.

Για τα κέρδη του 2025 η Decathlon προτείνει μέρισμα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης καταβλήθηκαν στους μετόχους μερίσματα 650 χιλ. ευρώ που αφορούν διανομή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 10.09.2025 για κέρδη της χρήσης του έτους 2024.

Έρχεται νέο υποκατάστημα στην Αθήνα

Στους άμεσους στόχους της ελληνικής θυγατρικής περιλαμβάνονται η αύξηση του τζίρου, η βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους αλλά και το άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων.

Μάλιστα, στο προσεχές διάστημα η εταιρεία προγραμματίζει το άνοιγμα ενός νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα, με σκοπό τη διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της.

Επίσης, εντός της επόμενης τριετίας η Decathlon σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυό της τόσο στις αγορές της Αθήνας όσο και σε άλλα γεωγραφικά κομβικά σημεία, αναφέρει η διοίκηση. Στις κύριες στρατηγικές της εταιρέιας περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της εικόνας του brand στο ελληνικό αγοραστικό κοινό.