Viva.com: Στη λίστα με τους 15 ευρωπαϊκούς «μονόκερους» – Η παρέμβαση Καρώνη για Pizza Fan

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε τροχιά για να ξεπεράσει τα 5 δισ. δολάρια μέσα στον επόμενο χρόνο βρίσκεται η Viva.com. Αυτό αναφέρει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Καρώνης σχολιάζοντας ανάρτηση στο LinkedIn που κατατάσσει την ελληνική fintech στην 13η θέση των ευρωπαϊκών fintech που αποτιμώνται πάνω από 2 δισ. δολάρια, με αποτίμηση 3,3 δισ. δολαρίων.

Ο κ. Καρώνης υποστηρίζει ότι η αποτίμηση της Viva.com στηρίζεται σε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, τονίζοντας ότι η εταιρεία ετοιμάζει την ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών με τεχνητή νοημοσύνη στις 31 χώρες όπου ήδη εξυπηρετεί εμπόρους.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Revolut, με αποτίμηση 115 δισ. δολαρίων. Ακολουθεί η γερμανική Trade Republic με 14,5 δισ. δολάρια και η βρετανική Checkout.com με 12 δισ. δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η SumUp, με 8,5 δισ. δολάρια, και η ολλανδική Mollie, με 6,5 δισ. δολάρια.

Η λίστα κατάταξης της Viva.com

Στη συνέχεια εμφανίζονται η Monzo με 5,9 δισ. δολάρια και η Mambu με 5,5 δισ. δολάρια. Η Zepz και η γαλλική Qonto αποτιμώνται από 5 δισ. δολάρια, ενώ η βρετανική Lendable βρίσκεται στα 4,5 δισ. δολάρια. Η αυστριακή Bitpanda ακολουθεί με 4,1 δισ. δολάρια ενώ κάτω από τη Viva.com και τη Starling Bank, η γερμανική N26 αποτιμάται στα 3 δισ. δολάρια και η δανέζικη Lunar Bank στα 2,2 δισ. δολάρια.

Η κατάταξη περιλαμβάνει εταιρείες με διαφορετικές δραστηριότητες: από ψηφιακές τράπεζες και πληρωμές έως εμβάσματα, δανεισμό, κρυπτονομίσματα και τραπεζική τεχνολογία. Ωστόσο, δεν ξεχωρίζει ποιες διαθέτουν τραπεζική άδεια και ποιες όχι. Αυτό επισημαίνει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Viva.com, Χάρης Καρώνης, σχολιάζοντας ότι η λίστα θα πρέπει να κάνει αυτή τη διάκριση.

Η διαφοροποίηση έχει σημασία, καθώς η ένταξη στην ίδια κατηγορία εταιρειών με διαφορετικό ρυθμιστικό καθεστώς δεν αποτυπώνει πλήρως το μοντέλο λειτουργίας τους.

Η παρέμβαση Καρώνη για την Pizza Fan

Την ανάγκη να προστατευθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα της Pizza Fan, παράλληλα με τη διερεύνηση της υπόθεσης της φερόμενης φοροδιαφυγής, υπογραμμίζει ο Χάρης Καρώνης σε άλλα ανάρτησή στο LinkedIn.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Viva.com αναφέρεται στους 2.500 εργαζομένους της εταιρείας και προειδοποιεί ότι μια πλήρης διακοπή λειτουργίας και η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών θα μπορούσαν να απαξιώσουν το δίκτυο και να περιορίσουν τις πιθανότητες είσπραξης των οφειλών.

Διευκρινίζει ότι η συνέχιση της λειτουργίας δεν συνιστά ατιμωρησία ούτε εμπόδιο στην έρευνα. Προτείνει να διατηρηθεί η αξία της επιχείρησης υπό την εποπτεία των αρχών, με σαφείς δικλείδες ασφαλείας και έλεγχο κάθε συναλλαγής.

Όπως σημειώνει, ζητούμενο για το Δημόσιο είναι να προστατεύσει την επιχείρηση και όχι προσωπικά τους ιδιοκτήτες της. Για τους franchisees, προσθέτει, η ευθύνη και ο βαθμός εμπλοκής πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά.

Η ανάρτηση του Χάρη Καρώνη στο LinkedIn