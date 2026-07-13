Viva.com: Αναλαμβάνει με την European Dynamics η πλατφόρμα πληρωμών του CBAM

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Την υλοποίηση του έργου ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της κεντρικής πλατφόρμας πληρωμών του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), αναλαμβάνουν η European Dynamics και η Viva.com από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο μηχανισμός διασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα αγαθά υψηλής έντασης εκπομπών άνθρακα επιβαρύνονται με κόστος άνθρακα αντίστοιχο με αυτό που καταβάλλουν οι παραγωγοί της ΕΕ στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ. Τέθηκε σε οριστική ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, καλύπτοντας αρχικά εισαγωγές τσιμέντου, σιδήρου και χάλυβα, αλουμινίου, λιπασμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου. Η νέα πλατφόρμα θα διεκπεραιώνει την αγορά πιστοποιητικών για χιλιάδες επιχειρήσεις στα 27 κράτη-μέλη, υποστηρίζοντας ένα βασικό μέρος του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα.

Η European Dynamics είναι υπεύθυνη για την αρχιτεκτονική και ανάπτυξη της πλατφόρμας, καθώς και για την ενσωμάτωσή της στα τελωνειακά και φορολογικά συστήματα της ΕΕ, αξιοποιώντας τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας για ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις.

Η Viva.com παρέχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς που απαιτούνται για τη DG TAXUD και τα κράτη-μέλη, καθώς και την υποδομή πληρωμών που υπόκειται στο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της συνδεσιμότητας SEPA, για την εκτέλεση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων πληρωμών Account-to-Account.

Η σύμβαση εκτελείται σε δύο φάσεις – ανάπτυξη και δοκιμή της πλατφόρμας, και στη συνέχεια έναρξη λειτουργίας και συνεχή υποστήριξη – με το σύστημα να τίθεται σε πλήρη λειτουργία την 1η Φεβρουαρίου 2027, όταν θα ξεκινήσει η πώληση πιστοποιητικών.

Δηλώσεις

Ο Κωνσταντίνος Βελέντζας, Διευθύνων Σύμβουλος της European Dynamics, δήλωσε:

«Αυτή η ανάθεση αποτελεί ορόσημο για την European Dynamics και τη Viva.com, και σαφή επιβεβαίωση της θέσης μας στην πρώτη γραμμή των κρίσιμων συστημάτων πληροφορικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το έργο αυτό συγκαταλέγεται στα πιο τεχνικά περίπλοκα και στρατηγικά σημαντικά συστήματα που έχει αναθέσει ποτέ η DG TAXUD. Απαιτεί βαθιά τεχνογνωσία επί τελωνειακών συστημάτων και τα υψηλότερα πρότυπα διαχείρισης πληρωμών σε πλήρη συμφωνία με το νομοθετικό πλαίσιο, και είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός που καθιστά τη συνεργασία μας με τη Viva.com τόσο σημαντική. Η υποστήριξη της CAPZA μας έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω τους στόχους βιωσιμότητας, ευθυγραμμίζοντας πλήρως τη συμβολή μας σε στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα της ΕΕ με τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για απανθρακοποίηση.»

Ο Χάρης Ξενοφώντος, Chief Business Officer της Viva.com, δήλωσε:

«Η πλατφόρμα και τεχνολογία της Viva.com συνδέει ήδη πληρωμές, τραπεζικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση για επιχειρήσεις σε 29 ευρωπαϊκές χώρες. Η επέκταση της ίδιας υποδομής για την υποστήριξη ενός από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά συστήματα της ΕΕ αναδεικνύει το εύρος και τη δυναμική της πανευρωπαϊκής, cloud-based και AI-ready πλατφόρμας της Viva.com. Είμαστε περήφανοι που έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τη στενή συνεργασία μας με την European Dynamics, συνδυάζοντας τη δική μας προηγμένη τεχνολογία πληρωμών με τη δική τους τεχνογνωσία στα συστήματα του δημόσιου τομέα.»