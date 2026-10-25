Επικουρικές συντάξεις: Χωρίς αυξήσεις 1.300.000 συνταξιούχοι

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Χωρίς αυξήσεις για μία ακόμη χρονιά, το 2027, θα παραμείνουν οι επικουρικές συντάξεις σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους, παρόλο που ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εμφανίζει πλεόνασμα. Την ίδια ώρα οι επικουρικές καταβάλλονται με μεγάλη καθυστέρηση και είναι «κουτσουρεμένες» λόγω του νόμου Κατρούγκαλου.

Επισημαίνεται ότι η μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και η οποία απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα. Στα 740 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες στις επικουρικές συντάξεις που είχαν 1,3 εκατ. ασφαλισμένοι κατά την τελευταία τετραετία. Από το 2023 που ξεκίνησαν οι αναπροσαρμογές στις κύριες συντάξεις, οι επικουρικές δεν αναπροσαρμόστηκαν στο παραμικρό.

Καταβάλλονται δηλαδή σαν συντάξεις όσες εισφορές εισπράττονται.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) εκτιμάται ότι εμφάνισε το 2025 πλεόνασμα άνω των 188 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερο από την αρχική πρόβλεψη των 115 εκατ. ευρώ. Τονίζεται ότι κατά την περίοδο 2023-2026, που οι κύριες αυξήθηκαν κατά 15,58%, οι επικουρικές παρέμειναν παγωμένες και χωρίς καμία αύξηση. Με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης δεν περιελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4997/2022 που προέβλεπε χορήγηση αύξησης στις κύριες συντάξεις από 1/1/2023.

Οι δικαιούχοι δηλαδή επικουρικών συντάξεων δεν έλαβαν ούτε την αύξηση 7,78% το 2023, ούτε την αύξηση 3% το 2024, αλλά ούτε και τις αυξήσεις 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026, που έλαβαν στις κύριες συντάξεις τους.

Την ίδια ώρα, είναι αξιοσημείωτο ότι από το 2015 και μετά ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων έγινε δυσμενέστερος για τους νέους συνταξιούχους. Ετσι από 1/1/2015 εφαρμόζεται διπλός τρόπος υπολογισμού στις επικουρικές συντάξεις. Για τα έτη ασφάλισης ως το 2014, η επικουρική σύνταξη προκύπτει με συντελεστή 0,45% ανά έτος και με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που είχαν οι ασφαλισμένοι από το 2002 ως το 2014.

Για τα έτη από το 2015 και μετά μετρούν οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης.

Οσο περισσότερες είναι οι εισφορές και όσο πιο αργά (προς τα 67) βγαίνει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική του.

Στο τμήμα σύνταξης για τα έτη ως το 2014 επιβάλλεται μείωση 6% ως 30% στην επικουρική όταν ο ασφαλισμένος αποχωρεί με καθεστώς μειωμένης σύνταξης. Αντίθετα, για τα έτη από 2015 και μετά η ποινή πρόωρης εξόδου «αντικαταστάθηκε» από τους συντελεστές μείωσης των επικουρικών ανάλογα με την ηλικία αποχώρησης.

Αναμονή 3 χρόνια

Μάλιστα, η αναμονή έκδοσης των επικουρικών αγγίζει ακόμα και τα τρία χρόνια, ενώ υπόκεινται και αυτές σε διπλή φορολόγηση με 10% λόγω ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) για μεικτά ποσά πάνω από 300 ευρώ.

Τονίζεται ότι σήμερα το «στοκ» των επικουρικών συντάξεων, αν και μειωμένο περίπου κατά 2.500 σε έναν χρόνο, παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς αγγίζει τις 31.500.

Τέλος, τονίζεται ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ειδική διάταξη (η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί), έτσι ώστε εφεξής την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης να έχει πλέον το τελευταίο Ταμείο, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης που έχει διανύσει ο ασφαλισμένος σε άλλα Ταμεία. Η ρύθμιση, στην πράξη, καταργεί τα στάδια εσωτερικής αλληλογραφίας για τον προσδιορισμό αρμοδιότητας. Η αίτηση παραμένει στο τελευταίο Ταμείο και εξετάζεται από αυτό. Ολος ο χρόνος διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως ενιαίος εντός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, και όχι μόνο η 15ετία που ισχύει σήμερα.

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