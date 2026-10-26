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Deloitte: Η «χρυσή» αμοιβή των 7,1 εκατ., οι περικοπές στο προσωπικό και η αναδιάρθρωση

Από τους πιο ακριβηπληρωμένους των «Big Four» είναι ο CEO της Deloitte EMEA Richard Houston - Στα 1.000 άτομα έφτασαν οι περικοπές προσωπικού πέρσι

World 26.10.2026, 13:00
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Deloitte: Η «χρυσή» αμοιβή των 7,1 εκατ., οι περικοπές στο προσωπικό και η αναδιάρθρωση
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Τις 7,1 εκατ. στερλίνες έφτασαν πέρυσι οι αποδοχές του επικεφαλής της Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο Richard Houston, αφότου η εταιρεία παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών προχώρησε σε περικοπές θέσεων εργασίας και μείωσε το μερίδιο των κερδών που διανέμει στους νέους εταίρους.

Ο Houston, ο οποίος ηγείτο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο προτού λάβει προαγωγή τον Ιούνιο, έλαβε μερίδιο κερδών ύψους 5,8 εκατομμυρίων στερλινών για το δωδεκάμηνο έως τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τις εταιρικές καταχωρίσεις.

Έλαβε επίσης μια «εφάπαξ ανταμοιβή» ύψους 1,3 εκατομμυρίων στερλινών από ένα πρόγραμμα παροχής κινήτρων, το οποίο συνδέεται με στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους για το έργο του στις ευρύτερες ευρωπαϊκές δραστηριότητες της εταιρείας.

Η γενναιόδωρη αυτή καταβολή πραγματοποιήθηκε μετά από περικοπές προσωπικού που έφτασαν πέρυσι τα 1.000 άτομα, αλλά και περικοπές του αριθμού των μεριδίων που απονέμει στους νέους εταίρους με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη (τους equity partners), σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times με γνώση του θέματος.

Deloitte

Στην Deloitte ο πιο ακριβοπληρωμένος των «Big Four»

Έκτοτε, ο Houston ανήλθε στην κορυφή μιας νέας οντότητας που επιβλέπει τις δραστηριότητες της Deloitte σε 80 χώρες από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, κατόπιν μιας φιλόδοξης αναδιάρθρωσης της οποίας ηγήθηκε.

Η καταβολή των 7,1 εκατομμυρίων στερλινών στον Houston, ο οποίος διοικούσε την Deloitte Ηνωμένου Βασιλείου από το 2019, τον κατέστησε τον πιο ακριβοπληρωμένο επικεφαλής στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των «Big Four». Ενδεικτικά, ο Marco Amitrano, ο οποίος ηγείται της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μέση Ανατολή και κατέχει εξουσίες λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, έλαβε 4,8 εκατομμύρια στερλίνες κατά το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2026.

Οι υψηλές αποδοχές του Χιούστον κατά το περασμένο έτος οφείλονταν εν μέρει στη θέση του ως επικεφαλής μιας ομάδας περίπου 30 εθνικών εταιρειών της Deloitte σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πρόσωπο προσκείμενο στην εταιρεία, που επικαλούνται οι FT.

Η αυξημένη αυτή καταβολή σήμαινε ότι η αμοιβή του Χιούστον ήταν 93 φορές μεγαλύτερη από τη διάμεση αμοιβή των εργαζομένων της Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, σημειώνοντας άνοδο από τις 65 φορές το προηγούμενο έτος και τις 35 φορές το 2021. Το 2021 είχε λάβει 2,9 εκατομμύρια στερλίνες και το 2025 4,9 εκατομμύρια στερλίνες.

Η εν λόγω καταβολή κατατάσσει τον Χιούστον μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων συμβούλων παγκοσμίως. Ο πιο ακριβοπληρωμένος διευθυντής της Deloitte Global, της διεθνούς οντότητας-ομπρέλας που βρίσκεται πάνω από όλες τις εθνικές εταιρείες-μέλη, έλαβε μόλις κάτι λιγότερο από 9 εκατ. στερλίνες το 2025.

Η αναδιάρθρωση…

Η αύξηση των αποδοχών του Χιούστον κατά 45% το οικονομικό έτος 2025-26 σημειώθηκε ενώ τα έσοδα της Deloitte στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία αυξήθηκαν μόλις κατά 2% στα 5,81 δισεκατομμύρια στερλίνες, ενώ τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 14% στα 899 εκατομμύρια στερλίνες.

Ακολούθησε επίσης μια αναθεώρηση της δομής της εταιρικής σχέσης της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την κωδική ονομασία Project Maple, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η αναδιάρθρωση αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των παραδοσιακών εταίρων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, οι οποίοι μοιράζονται την ιδιοκτησία και τα κέρδη της επιχείρησης, και των ολοένα και πιο διογκωμένων βαθμίδων των έμμισθων εταίρων, στους οποίους απονέμεται ο «τίτλος του εταίρου» χωρίς να αποκτούν μερίδιο στην εταιρεία.

Οι νέοι εταίροι της Deloitte λάμβαναν παραδοσιακά 100 μονάδες, ή μερίδια, -μια κατανομή που μπορούσε να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου- όμως αυτό τροποποιήθηκε σε 80 μονάδες, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η αξία κάθε μονάδας, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με τα κέρδη της εταιρείας, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ατομική απόδοση για τον υπολογισμό των αποδοχών του κάθε εταίρου ξεχωριστά.

…και το νέο μοντέλο της Deloitte

Η ελεγκτική εταιρεία είχε ως στόχο να μετατρέψει περισσότερους από τους εκατοντάδες έμμισθους εταίρους της -οι οποίοι κατέχουν τον τίτλο του «εταίρου» αλλά παραμένουν υπάλληλοι και δεν κατέχουν μερίδιο στην επιχείρηση- σε εταίρους με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με ένα στέλεχος, ενώ ένα άλλο πρόσωπο προσκείμενο στην εταιρεία δήλωσε ότι οι αλλαγές θα διασφαλίσουν ότι η πλειονότητα των εταίρων της θα κατέχει πλέον μερίδιο στην εταιρεία.

Αυτό έρχεται μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι «Big Four» βασίζονταν όλο και περισσότερο στη δημιουργία έμμισθων εταίρων ως μέσο προαγωγής ανώτερων στελεχών, χωρίς να διευρύνουν την ομάδα που δικαιούται μερίδιο από τα κέρδη τους.

Οι αλλαγές στην Deloitte, όπου οι εταίροι με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 60% της ευρύτερης εταιρικής σχέσης έναντι 54% το 2025, είχαν ως στόχο να καθησυχάσουν τους έμμισθους εταίρους ότι δεν είχαν φτάσει σε επαγγελματικό αδιέξοδο και ότι μπορούσαν ακόμα να μεταβούν στην κατηγορία των εταίρων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, δήλωσε ένα δεύτερο εν ενεργεία στέλεχος.

Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών βαθμίδων αποτελεί πηγή έντασης μεταξύ των εταιρειών. Η KPMG και η EY έχουν μάλιστα αρχίσει να αφαιρούν από ορισμένους εταίρους το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, αφήνοντας περισσότερα κέρδη προς διανομή στους εναπομείναντες εταίρους ή στους νεοπροαχθέντες συναδέλφους. Η δομή της εταιρικής σχέσης αποτελούσε «μεγάλο ζήτημα» κατά τη διάρκεια των εκλογών για την αντικατάσταση του Χιούστον στο τιμόνι της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, δήλωσε ένας εταίρος.

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