Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη

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Την αιτία των εξεγέρσεων στον πυρήνα τους προσπαθεί να αντιμετωπίσει η γαλλική κυβέρνηση, καθώς διερευνά τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος της αγοραστικής δύναμης. Οι εξεγέρσεις του φθινοπώρου ξεκίνησαν από τους μαθητές Λυκείου με αιτήματα που σχετίζονται με την υποβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα, αλλά τώρα μιλάμε για το κεντρικό θέμα της επόμενης προγραμματισμένης γενικής απεργίας στις 5 Νοεμβρίου την οποία στηρίζουν τα εργατικά συνδικάτα (όλα πλην ενός), που είναι η ακρίβεια.

«Μια επανεκτίμηση του κατώτατου μισθού, πριν από την αυτόματη αύξησή του την 1η Ιανουαρίου και εν μέσω έντονων απαιτήσεων για βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, είναι μέρος των συζητήσεων», αποκάλυψε το Σάββατο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκίρ.

«Εάν ο πληθωρισμός συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς προφανώς ο κατώτατος μισθός θα συνεχίσει να αυξάνεται. Και προφανώς θα συζητήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Είναι μία από τις παραμέτρους που πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι με τους κοινωνικούς εταίρους», απάντησε ο Λεσκίρ όταν ρωτήθηκε πόσο πιθανή είναι μια πρόωρη αύξηση του κατώτατου μισθού, πριν από τα τέλη του έτους δηλαδή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο συνδικαλιστικές πηγές σημείωνε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την αύξηση του κατώτατου μισθού που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου. Ως γνωστόν στη Γαλλία ισχύει η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή, με αυξήσεις δύο φορές τον χρόνο ανάλογες με τον πληθωρισμό, όταν πρόκειται για το βασικό μισθό.

Αντιδρά έντονα η εργοδοσία

Για «αγορά κοινωνικής ειρήνης εκ μέρους της κυβέρνησης» μίλησε στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό (France Info) ο πρόεδρος της Medef, Πατρίκ Μαρτέν. «Μια αύξηση του κατώτατου μισθού σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος εργασίας που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του νέου Προϋπολογισμού, κινδυνεύει να δημιουργήσει χάος στις επιχειρήσεις», πρόσθεσε ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης της Γαλλίας.

Ο Πατρίκ Μαρτέν θεωρεί αβάστακτη για τις επιχειρήσεις μια πρόωρη αύξηση του κατώτατου μισθού και πιθανότατα έκτακτη, διότι αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί, θα γίνει κανονικά και η προγραμματισμένη ΑΤΑ της 1ης Ιανουαρίου 2027, «θα προστεθεί» στη μείωση των κρατικών ελαφρύνσεων από τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπεται στο σχέδιο Προϋπολογισμού της κυβέρνησης, η οποία πασχίζει να συγκρατήσει τις δημόσιες δαπάνες για να καθησυχάσει τις αγορές που έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Γαλλία εκτινάσσοντας το κόστος δανεισμού της στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 24ετίας.

«Ο κατώτατος μισθός (SMIC), ο υποχρεωτικός ελάχιστος μισθός στη Γαλλία, είναι ο μόνος μισθός που προσαρμόζεται αυτόματα στον πληθωρισμό. Αυξήθηκε κατά 2,41% την 1η Ιουνίου για να συμβαδίσει με τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει αυξηθεί ξανά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή», σημειώνει το AFP.

Μαζί με τον κατώτατο μισθό αυξάνεται και το κατώτατο ωρομίσθιο. Ειδικότερα, την 1η Ιανουαρίου 2026 το ακαθάριστο ωρομίσθιο αυξήθηκε στη Γαλλία κατά 1,2% στα 12,02 ευρώ και λόγω των διαρκών ανατιμήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών που αποδόθηκαν στις αυξήσεις του κόστους ενέργειας, την 1η Ιουνίου αυξήθηκε πάλι για να φθάσει στα 12,31 ευρώ μικτά ή 9,74 ευρώ καθαρά. Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός (για 35ωρη εβδομαδιαία εργασία) αυξήθηκε επίσης αυτόματα την πρώτη Ιουνίου και έφθασε στα 1.867,02 ευρώ μικτά ή 1.477,93 ευρώ καθαρά.

Ποιοι επωφελούνται

Από τις αυτόματες, ανάλογα με τον πληθωρισμό, αναπροσαρμογές των κατώτατων αποδοχών στη Γαλλία είναι κυρίως οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, καθώς ένας στους τέσσερις μερικώς απασχολουμένους (το 25,6% ακριβέστερα) αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Από τους πλήρους απασχόλησης μόνο το 8,8% είναι «smicard».

Επωφελούνται επίσης οι εργαζόμενοι σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Το 21,9% των εργαζομένων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις εισπράττουν μόνο τον SMIC.

Σε ό,τι αφορά τα φύλα των εργαζομένων, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 59,6% του συνόλου των δικαιούχων ΑΤΑ ως εργαζομένων με τις κατώτατες αποδοχές είναι γυναίκες. Το ποσοστό αυτό μάλιστα έχει αυξηθεί κατά 0,4% συγκριτικά με αυτό που είχε διαμορφωθεί πριν την τελευταία ΑΤΑ του Ιουνίου.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς κλάδους, το ποσοστό των δικαιούχων της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι υψηλότερο στον τομέα «κυρίως λιανικής πώλησης τροφίμων, φτάνοντας το 31,7% του συνόλου των εργαζομένων», σύμφωνα με την Dares, την στατιστική υπηρεσία του γαλλικού Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα για τους εργαζομένους στα καταστήματα ταχείας εστίασης (fast food), το ποσοστό των αμειβομένων με το SMIC φτάνει το 62,3%.

Τα «ρετιρέ»

Η επόμενη κινητοποίηση των Γάλλων κατά της ακρίβειας που θα συνοδευτεί και με γενική απεργία έχει εξαγγελθεί για την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και τις προγραμματισμένες πορείες υποστηρίζουν όλα τα εργατικά συνδικάτα της χώρας πλην του CFE-CGC, της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Στελεχών, η οποία συγκεντρώνει τις οργανώσεις των ανώτερων υπαλλήλων με διευθυντικές και εκτελεστικές θέσεις.

Η αντίθεση του συνδικάτου όσων εργάζονται στην κορυφή της ιεραρχίας των επιχειρήσεων, όπως βεβαίως και η αντίθεση των εργοδοτών δείχνει γλαφυρά τον ταξικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για την εκτίναξη του κόστους ζωής στη Γαλλία.