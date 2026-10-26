Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT – Άνοδος 1,2% στη μετοχή

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Την άντληση έως και 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ίδια κεφάλαια σχεδιάζει η Meta Platforms Inc. μέσω της πώλησης κοινών και προνομιούχων μετοχών, προκειμένου να περάσει μπροστά στην «κούρσα» της τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας στήριξη από τους επενδυτές.

Η μητρική εταιρεία του Facebook ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προχωρήσει σε δημόσιες προσφορές ύψους περίπου 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες θα αποτελούνται από 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α και 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθετικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν υποχρεωτικά μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Έπειτα, η Meta σχεδιάζει να αντλήσει έως και 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ενός προγράμματος διάθεσης μετοχών στην αγορά, το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να πωλούν μετοχές στην ελεύθερη αγορά ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η σταδιακή διάθεση μετοχών θα αποτελείται από τις προγραμματισμένες μετοχές Κατηγορίας Γ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το Bloomberg.

Meta: Η ανακοίνωση περιόρισε τις απώλειες στη μετοχή

Οι μετοχές της Meta περιόρισαν τις αρχικές απώλειες και σημείωσαν άνοδο 1,2%, στα 650 δολάρια, στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη. Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει κατά 2,7% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αναδιοργάνωσε ριζικά τη δραστηριότητα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας μέσω μιας επιθετικής εκστρατείας προσλήψεων, ενώ παράλληλα λάνσαρε νέα προϊόντα και δεσμεύτηκε για τη διάθεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη των μοντέλων.

Πρόσφατα, η εταιρεία παρουσίασε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης -ήτοι AI agent- γνωστό ως Muse, καθώς και ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Muse Wonder, το οποίο, σύμφωνα με την ηγεσία της εταιρείας, είναι ισάξιο με το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic PBC σε εργασίες όπως ο προγραμματισμός.