Δεσμεύονται οι περιουσίες των κατηγορουμένων για τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο»

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Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και θυρίδες που διαθέτουν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι τόσο στην υπόθεση με την Pizza Fan, όσο και στην υπόθεση με επίκεντρο τα αρτοποιεία Χωριάτικο.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αρχής εξαιρεί ρητά από την εντολή για δέσμευση τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι οποίες απαιτήσεις των εργαζομένων.

Για αυτό ελήφθη ιδιαίτερη πρόνοια από την Αρχή.

Την ίδια ακριβώς τακτική θα τηρήσει η Αρχή και για λογαριασμούς μισθοδοσίας εργαζομένων στην αλυσίδα Φούρνων Χωριάτικο με στόχο να προστατευθούν και σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη θέση χωρίς οι ίδιοι να έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης.

Πηγή: in.gr