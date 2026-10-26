Pizza Fan: Στον αέρα η επόμενη μέρα– Το φάντασμα του Μαρινόπουλου

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Στο Χαλάνδρι μεταφέρεται σήμερα η αγωνία για την επόμενη μέρα της Pizza Fan. Εργαζόμενοι και Συνδικάτο έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στις 2 μ.μ. έξω από τα γραφεία της εταιρείας, την ώρα που η επαναλειτουργία του δικτύου παραμένει χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει λύσεις για την προστασία τους, όπως η αναστολή συμβάσεων ή η χορήγηση κάποιου επιδόματος, ωστόσο, μέχρι να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με την επιχείρηση, το βασικό ερώτημα παραμένει: ποιος θα καλύψει το κενό που αφήνει μια αλυσίδα με ισχυρή παρουσία στην αγορά και τι θα απογίνουν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο δίκτυό της;

Οι αναφορές για ενδιαφερόμενους επενδυτές και ανεπίσημες συζητήσεις εξαγοράς της Pizza Fan αντιμετωπίζονται με αρκετή επιφυλακτικότητα από την αγορά

Στο σκοτάδι η επαναλειτουργία της Pizza Fan

Η ανακοίνωση της Pizza Fan δεν έδωσε απαντήσεις. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το κλείσιμο των καταστημάτων αποδίδεται σε απόφαση της ίδιας της εταιρείας καθώς δεν έχει εκδοθεί απόφαση της ΑΑΔΕ για κλείσιμο του ΑΦΜ. Οι αναφορές για ενδιαφερόμενους επενδυτές και ανεπίσημες συζητήσεις εξαγοράς αντιμετωπίζονται με αρκετή επιφυλακτικότητα. Και αυτό γιατί δύσκολα θα τοποθετούνταν κεφάλαια σε μια επιχείρηση με ανοιχτή φορολογική υπόθεση, αβέβαιη λειτουργία και βαρύ πλήγμα στη φήμη της. Το αν υπάρχει πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον πάντως μένει να φανεί.

Το ερώτημα των αποδείξεων στην εποχή του digital

Παράλληλα, η υπόθεση φοροδιαφυγής γεννά ένα ερώτημα που επανέρχεται στα στελέχη της αγοράς: πώς οργανώθηκε επί χρόνια ένα τέτοιο σύστημα, σε μια εποχή που υπάρχει τέτοια ηλεκτρονική διασύνδεση; «Ο καταναλωτής μπορεί να ελέγξει την απόδειξη με ένα απλό σκανάρισμα και να καταγγείλει παρατυπίες», σημειώνει κορυφαίο στέλεχος μεγάλου ομίλου.

Η επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε, κατά την αστυνομική έρευνα, την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς έκδοση απόδειξης, ενώ τα πραγματικά έσοδα καταγράφονταν κεντρικά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016, αξιοποιώντας ειδική λειτουργία στο σύστημα παραγγελιοληψίας. Η επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε, κατά την αστυνομική έρευνα, την ολοκλήρωση επιλεγμένων παραγγελιών χωρίς έκδοση απόδειξης, ενώ τα πραγματικά έσοδα καταγράφονταν κεντρικά.

Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ και η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη τα 150 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης, Κώστας Αντάρας ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ενώ σε έρευνες εντοπίστηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις μελών, όπου παρουσιαζόταν και η οικονομική πορεία του δικτύου.

Το αποτύπωμα και ο παραλληλισμός με τον Μαρινόπουλο

Η διακοπή λειτουργίας της Pizza Fan, για την αγορά, το κενό δεν μετριέται μόνο σε σημεία πώλησης. Το μέγεθος του δικτύου ξυπνά μνήμες από την υπόθεση «Μαρινόπουλου», του άλλοτε πανίσχυρου λιανεμπορικού ομίλου που πτώχευσε υπό το βάρος της κακοδιαχείρισης και λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα ολόκληρο το λιανεμπόριο –εάν δεν βρισκόταν λύση να περάσει ολόκληρο το δίκτυο και μαζί οι εργαζόμενοι στον Σκλαβενίτη.

Όπως διευκρινίζουν άνθρωποι της αγοράς, η σύγκριση αφορά τον κίνδυνο ευρύτερου αποτυπώματος σε εργαζομένους, προμηθευτές και αγορά, όχι τα αίτια των δύο υποθέσεων. Πόσο γρήγορα θα καλυφθεί το κενό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της έρευνας, τις αποφάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας και την αντίδραση των ανταγωνιστών.