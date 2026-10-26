Μεγάλη φυγή από τον Περσικό Κόλπο υπό τον φόβο νέων επιθέσεων στο Ιράν

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Έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή προκαλούν πληροφορίες για απομάκρυνση Ρώσων πυρηνικών επιστημόνων από το Ιράν και αυξημένη δραστηριότητα ιδιωτικών αεροσκαφών που αναχωρούν από χώρες του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero, οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, όπου εργάζονται Ρώσοι ειδικοί στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, αεροσκάφος Tu-134 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά υψηλόβαθμου προσωπικού, φέρεται να αποχώρησε από την περιοχή με απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη εντοπισμού του.

Οι πληροφορίες αποδίδονται σε δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και ιρανικές πηγές, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ταυτότητα και τον αριθμό των επιβατών. Η απενεργοποίηση του αναμεταδότη, πάντως, δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη μυστικής επιχείρησης, καθώς στρατιωτικά αεροσκάφη δεν εμφανίζονται πάντοτε στα δημόσια συστήματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με το The Hormuz Report, στην αεροπορική βάση του Μπουσέρ φέρονται επίσης να προσγειώθηκαν ρωσικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων ένα Ilyushin Il-76TD που είχε αναχωρήσει από το Νοβοσιμπίρσκ. Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως πιθανή προετοιμασία απομάκρυνσης προσωπικού, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο σκοπός κάθε πτήσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία προχωρεί σε απομάκρυνση εργαζομένων από τον πυρηνικό σταθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα, η κρατική εταιρεία Rosatom απομάκρυνε 94 ανθρώπους στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν άρχισε η νέα πολεμική σύγκρουση, άλλους 163 στα τέλη Μαρτίου και επιπλέον 198 στις αρχές Απριλίου. Μέρος του προσωπικού επέστρεψε τον Αύγουστο, όταν η ένταση είχε υποχωρήσει.

Στις 8 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, είχε δηλώσει ότι είχαν καταρτιστεί σχέδια ταχείας εκκένωσης, εφόσον οι συνθήκες ασφαλείας το απαιτούσαν. Η προστασία των εργαζομένων στον πυρηνικό σταθμό αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς μια ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση σε πυρηνική εγκατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες από τον κλάδο της ιδιωτικής αεροπορίας κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των αναχωρήσεων από τον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με το The Hormuz Report, που επικαλείται πηγή του κλάδου μέσω του Yacht Life Radio, μεταξύ των επιβατών περιλαμβάνονται εύποροι αλλοδαποί κάτοικοι, διπλωμάτες και πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με βασιλικές οικογένειες της περιοχής.

Οι αναχωρήσεις φέρεται να άρχισαν από το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, ενώ ορισμένες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προηγήθηκαν της εντολής απομάκρυνσης προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, πάντως, επαρκή συγκριτικά στοιχεία πτήσεων ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος της αύξησης ή να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητες των επιβατών.

Οι αναφερόμενες μετακινήσεις πραγματοποιούνται υπό τη σκιά του πολέμου που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανές νέες στρατιωτικές ενέργειες, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για αντίποινα, ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας.

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για μαζική φυγή εύπορων κατοίκων και απομάκρυνση Ρώσων επιστημόνων παραμένουν εν μέρει ανεπιβεβαίωτες. Ωστόσο, η ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης και η αυξανόμενη ένταση υπογραμμίζουν τον φόβο ότι η Μέση Ανατολή ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε έναν νέο κύκλο πολεμικών επιχειρήσεων…

Πηγή: in.gr