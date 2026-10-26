Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Κοινή δήλωση καταδίκης Ελλάδας, 4 χωρών και ΕΕ

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Από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προεδρεύει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε στις ανησυχίες που προκαλεί η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την ειρήνη και την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Επεσήμανε ότι πρέπει να προστατευτεί η διεθνής έννομη τάξη και να διασφαλιστεί ότι οι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν να υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο, ούτε να θίγουν δικαιώματα τρίτων κρατών.

Γ. Γεραπατρίτης: Κοινή δήλωση καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου

Έκανε γνωστή κοινή δήλωση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του Μπαχρέιν αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου. Επισημαίνεται, ότι το μνημόνιο είναι άκυρο και υπογραμμίζουν ότι πρέπει να προστατευτεί η διεθνής έννομη τάξη και να διασφαλιστεί ότι οι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν να υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο, ούτε να θίγουν δικαιώματα τρίτων κρατών.

«Η πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το ψευδεπίγραφο ‘Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο’ του 2019 εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αναδεικνύει, επίσης, μια ευρύτερη πρόκληση για τη διεθνή έννομη τάξη: την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν υπονομεύουν τους καθιερωμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ούτε θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών», αναφέρει η δήλωση.

Το «ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο»

Το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και το εθιμικό διεθνές δίκαιο «αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι κανόνες αυτοί είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. Η αποδοχή διμερών συμφωνιών που παραβλέπουν τους εφαρμοστέους κανόνες και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο, υπονομεύοντας τη διεθνή έννομη τάξη και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ειρηνική επίλυση των διαφορών».

Το «ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο αντίκειται στις θεμελιώδεις αυτές αρχές. Παραγνωρίζει τη γεωγραφική πραγματικότητα και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών επί θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των νησιών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η επακόλουθη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει αυτή τη νομική πραγματικότητα».

Η κοινή δήλωση τονίζει μεταξύ άλλων: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανένωση των θεσμών της Λιβύης και στην προοπτική μιας ενωμένης και ευημερούσας Λιβύης».

Πηγή: In.gr