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Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center

Η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW - Και MoU με την Εμιρατινή Khazna - Το σχέδιο για data centers 600 MW στην Ελλάδα

Business 26.10.2026, 07:00
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Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Δύο χρόνια μετά το μεγαλύτερο deal στα επιχειρηματικά ιστορικά της χώρας όταν ο ενεργειακός κολοσσός των ΑΠΕ, η Masdar του Άμπου Ντάμπι, εξαγόρασε την Τέρνα Ενεργειακή από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ελληνική εταιρεία έρχεται να επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις των Εμιρατινών για επενδύσεις και δυναμική ανάπτυξη στην Ελλάδα, τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Η Τέρνα Ενεργειακή, με τον Αριστοτέλη Χαντάβα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εδώ και επτά μήνες, αλλάζει πια σελίδα και επεκτείνεται περαιτέρω στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και στον «κόσμο» των data centers.

Εισέρχεται δε, πιο δυναμικά στο χώρο των φωτοβολταϊκών καθώς μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιο κυριαρχούσαν τα αιολικά πάρκα.

Η εξαγορά της «Ενιπέας» με το mega φωτοβολταϊκό των 560 MW

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τέρνα Ενεργειακή εξαγόρασε την «Ενιπέας» την εταιρεία που ανήκει στην Lightsource BP Greece, τον βραχίονα της Big Oil BP στις ΑΠΕ.

Η «Ενιπέας» που εντάχθηκε πριν από πέντε χρόνια στις στρατηγικές επενδύσεις έχει στο χαρτοφυλάκιο της φωτοβολταϊκά που αναπτύσσει σε δύο θέσεις στη Θεσσαλία. Η συνολική τους ισχύς ανέρχεται στα 560 MW και το cluster αποτελείται από δύο τμήματα: Το ένα στην περιφερειακή ενότητα της Λάρισας και το δεύτερο της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με πηγές και τα 560 MW έχουν ηλεκτριστεί.  Ο «Ενιπέας» σε πλήρη λειτουργία συμβάλει στην αποφυγή εκπομπών άνθρακα κατά 379.000 τόνους και παράγει αρκετή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ισoδύναμου 225.000 νοικοκυριών.

Ο «Ενιπέας» πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα και η Τέρνα Ενεργειακή με αυτήν την επένδυση γίνεται ο δεύτερος μετά τη ΔΕΗ επενδυτής στις ΑΠΕ

Η επένδυση για το φωτοβολταϊκό είχε ανέλθει στα 395 εκατ. ευρώ και η αρχική του αδειοδότηση ήταν στα 700 MW. Ωστόσο το 2023 με αίτηση του παραγωγού προς τη ΡΑΑΕΥ τροποποιήθηκε η άδεια και η εγκατεστημένη ισχύς περιορίστηκε στα 560 MW. Ο «Ενιπέας» αποκτήθηκε το 2023 από τη Lightsource BP.

Ο «Ενιπέας» πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα και η Τέρνα Ενεργειακή με αυτήν την επένδυση γίνεται ο δεύτερος μετά τη ΔΕΗ επενδυτής στις ΑΠΕ.

Με συνέντευξη του την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στον έντυπο Οικονομικό Ταχυδρόμο του Βήματος της Κυριακής ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi έκανε γνωστή την εξαγορά, χωρίς να ονοματίσει το deal, ενώ προαναγγέλλει και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον «Ενιπέα».

Η Τέρνα Ενεργειακή επεκτείνεται και στα data centers

Σύμφωνα με πληροφορίες η Τέρνα Ενεργειακή δεν συνεχίζει την επέκταση της μόνο στις ΑΠΕ. Πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική εταιρεία εισέρχεται και στα data centers.

Η Τέρνα Ενεργειακή μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των υποδομών ΑΙ με την υπογραφή MoU με την Khazna, τον μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας DC στα ΗΑΕ. Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων καθαρής ηλεκτροδότησης και αποθήκευσης ενέργειας για datacenters 600 MW στην Ελλάδα, οι οποίες θα συνοδευτούν από επενδύσεις σε ΑΠΕ ύψους 2,4 GW στη χώρα.

Το επενδυτικό σχέδιο της Τέρνα Ενεργειακή και τα πλάνα της Masdar.

Για τη Masdar η Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί βραχίονα ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπης, όπως σημειώνει και ο CEO του Εμιρατινού κολοσσού στον ΟΤ. Η Τέρνα Ενεργειακή, προωθεί επενδυτικό σχέδιο 5,5 δισ. ευρώ, με στόχο τα 6 GW ισχύος σε λειτουργία στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή έως το 2030, στηρίζοντας τη στρατηγική επέκταση της Masdar στην Ευρώπη.

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