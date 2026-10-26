 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens

Πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές — Γεγονός πολύ σημαντικό όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη Νέα Υόρκη στο Bloomberg

Ναυτιλία 26.10.2026, 15:00
Σχολιάστε
Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Capital Maritime Finance Corp., ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην οποία ο Έλληνας εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό, κινήθηκε ανοδικά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσής της στο Euronext Athens, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εταιρεία, η οποία άντλησε 300 εκατ. ευρώ (336 εκατ. δολάρια) μέσω της εισαγωγής της, έκλεισε στις 23 Οκτωβρίου στα 7,53 ευρώ ανά μετοχή, οριακά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, την ώρα που ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης της Euronext Athens υποχωρούσε 3% στο ίδιο διάστημα.

Capital Maritime Finance

Η Capital Maritime Finance είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία με πρωτογενή εισαγωγή στη Euronext Athens

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Bloomberg για την Capital Maritime Finance

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε στο Bloomberg ότι πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς της Capital Maritime Finance διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, κάτι που έχει «τεράστια σημασία» για τον ίδιο, καθώς δίνει στους Έλληνες πολίτες την ευκαιρία να αποκτήσουν συμμετοχή στην εταιρεία. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θεράπευσε «ένα ιστορικό παράδοξο», δίνοντας στους επενδυτές πρόσβαση στην εγχώρια ναυτιλία, ανέφερε σε συνέντευξή του στη Νέα Υόρκη.

Η Capital Maritime Finance είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία με πρωτογενή εισαγωγή στη Euronext Athens, μετά την παράλληλη εισαγωγή (dual listing) των εταιρειών ξηρού χύδην φορτίου Star Bulk Carriers Corp. και Safe Bulkers Inc. νωρίτερα φέτος. Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια προσφορά μέσα στη χρονιά εταιρείας συμφερόντων του κ. Μαρινάκη, μετά την εισαγωγή της Capital Tankers Corp. στο Χρηματιστήριο του Όσλο τον Μάρτιο.

Ο κ. Μαρινάκης βρισκόταν στις ΗΠΑ για τα εγκαίνια του νέου κέντρου STEM της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης — το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά που πραγματοποίησε στο ιστορικό ακαδημαϊκό ίδρυμα και το οποίο φέρει το όνομα του πατέρα του, Μιλτιάδη Μαρινάκη. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν υποστηρικτής και χορηγός της συναυλίας “Νίκος Καζαντζάκης: An Odyssey in Music” της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης.

Πηγή: Bloomberg (Kiel Porter)

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Wall Street

Άνοδος στη Wall Street, με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Anthropic: Κατέθεσε ενημερωτικό δελτίο στην SEC – Στα πρόθυρα ιστορικής δημόσιας προσφοράς
World

Anthropic: Κατέθεσε ενημερωτικό δελτίο στην SEC για IPO
ΑΑΔΕ: Ζητά ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή εφοριακών στη φοροδιαφυγή επιχείρησης εστίασης
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Ζητά ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή εφοριακών στη φοροδιαφυγή επιχείρησης εστίασης
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο
Business

Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Από στιγμή σε στιγμή η IPO της Anthropic
Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»
Συνεντεύξεις

Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»

Ο CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi μιλά στον ΟΤ για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Ο ρόλος και το επενδυτικό σχέδιο της «Τέρνα Ενεργειακή»

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή
Συνεντεύξεις

Βασιλείου (Eurobank):Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Ο Κώστα Βασιλείου αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobank μιλάει στο «Βήμα της Κυριακής» για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ανοίγονται μέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου

Αγης Μάρκου
Ενοίκια: Πού και πόσο αυξήθηκαν οι τιμές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού και πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια - Όλες οι τιμές [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα ενοίκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης παραμένουν σταθερές στο σύνολο της χώρας

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα «παγώσει» τα επιτόκια
World

Γιατί η ΕΚΤ θα «παγώσει» τα επιτόκια - Οι καταλύτες

Η ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει την Ευρώπη δεν είναι σίγουρο ότι θα διατηρηθεί - Τα σημάδια που θα καθορίσουν τη στάση της ΕΚΤ

Μελίνα Ζιάγκου
Κινεζικές πλατφόρμες: H επιπλέον χρέωση, οι κερδισμένοι των τελωνείων και η διαδρομή μέσω Τουρκίας
Economy

Ποιοι κερδίζουν από το νέο 2ευρω σε Shein και Temu

Από την 1η Νοεμβρίου το τέλος διαχείρισης προστίθεται στους δασμούς, ενώ Shein και Temu ενισχύουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα και η Τουρκία αναδεικνύεται σε πιθανή πύλη εισόδου.

Αθανασία Ακρίβου
Deals: Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς
Business

Tα funds ξαναγράφουν τον χάρτη της αγοράς

Η αλλαγή που έκαναν τα funds για τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικές επιχειρήσεις – Τα deals

Γιώργος Μανέττας
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το στοίχημα των 600 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το στοίχημα των 600 εκατ. ευρώ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός τρέχει με εμπόδια – Το Προεδρικό Διάταγμα – Η χρηματοδότηση του «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»

Μάχη Τράτσα
Τέρνα Ενεργειακή: Mega deal με φωτοβολταϊκό 560 MW και hyperscaler για data center
Business

Διπλό χτύπημα από Τέρνα Ενεργειακή σε ΑΠΕ και data center

Η Τέρνα Ενεργειακή, της Masdar, εξαγόρασε το φωτοβολταϊκό «Ενιπέας» 560 MW - Και MoU με την Εμιρατινή Khazna - Το σχέδιο για data centers 600 MW στην Ελλάδα

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Ναυτιλία
Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA

Πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές — Γεγονός πολύ σημαντικό όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη Νέα Υόρκη στο Bloomberg

Τάνκερ: Η μεταφορά ενός βαρελιού πετρελαίου ακριβότερη από έναν τόνο σιδηρομεταλλεύματος
Ναυτιλία

Τα ναύλα κοστίζουν πλέον όσο… ένας πύραυλος της SpaceX

Ιστορικές αλλαγές στους ναύλους των τάνκερ - Στα 40,70 δολάρια το βαρέλι από τον Περσικό Κόλπο στην Ευρώπη, ενώ τα ημερήσια έσοδα των VLCC αγγίζουν τα 764.000 δολάρια 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Τραμπ, το ντίζελ, ο Πούτιν και το πρώτο ρωσικό φορτίο με ελληνόκτητο πλοίο προς τις ΗΠΑ
Ναυτιλία

Ρότα για τις ΗΠΑ με ρωσικό ντίζελ από ελληνόκτητο πλοίο

Η Ρωσία δεσμεύτηκε στον αμερικανό πρόεδρο να διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατ. τόνους στη συνέχεια

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Ξεκίνησε ο διάλογος για την αποσυμφόρηση του λιμανιού της Ραφήνας
Λιμάνια

Κικίλιας: Ξεκίνησε ο διάλογος για την αποσυμφόρηση του λιμανιού της Ραφήνας

Συνάντηση Κικίλια με τη Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου, τον CEO του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, τη στρατιωτική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ραφήνας

ΟΛΘ: Πάνω από 50% η πρόοδος στον Προβλήτα 6
Λιμάνια

ΟΛΘ: Πάνω από 50% η πρόοδος στον Προβλήτα 6 - Το εμπόδιο

Κίνδυνος καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου του ΟΛΘ που θα αναβαθμίσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης λόγω των βομβών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λιμάνι Πειραιά: Έως 8,5 ώρες καθυστερήσεις στις πλοηγήσεις
Λιμάνια

Έως 8,5 ώρες καθυστερήσεις στις πλοηγήσεις στο λιμάνι του Πειραιά

Με νέα επιστολή της προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΔΝΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Στήριξη της ακτοπλοΐας και συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σνυντεύξή του στις πιέσεις από την αύξηση των καυσίμων, στη ναυτιλία και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Latest News
Wall Street: Άνοδος με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Wall Street

Άνοδος στη Wall Street, με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος στην Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και άλλων επιχειρήσεων που συνδέονται με την AI

Anthropic: Κατέθεσε ενημερωτικό δελτίο στην SEC – Στα πρόθυρα ιστορικής δημόσιας προσφοράς
World

Anthropic: Κατέθεσε ενημερωτικό δελτίο στην SEC για IPO

Η Anthropic είχε υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση στην SEC τον Ιούνιο, δίνοντας στην Επιτροπή τον χρόνο να εξετάσει τα οικονομικά της

ΑΑΔΕ: Ζητά ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή εφοριακών στη φοροδιαφυγή επιχείρησης εστίασης
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Ζητά ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή εφοριακών στη φοροδιαφυγή επιχείρησης εστίασης

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ εστάλη έγγραφο από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της αρχής

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο
Business

Έκλεισε το βιβλίο για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές, αντλούνται 500 εκατ. ευρώ

Anthropic: Φέρεται να σχεδιάζει τη Δευτέρα την κατάθεση δημόσιων εγγράφων για τεράστια αρχική δημόσια προσφορά
Tεχνητή νοημοσύνη

Από στιγμή σε στιγμή η IPO της Anthropic

Η Anthropic ενδέχεται να προχωρήσει στην πολυαναμενόμενη IPO ακόμη και σήμερα το απόγαευμα, ώρα Ελλάδος

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο ΧA

Πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές — Γεγονός πολύ σημαντικό όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη Νέα Υόρκη στο Bloomberg

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2022 με 284,8 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα πρόκειται για τίτλο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred), διάρκειας 5 ετών, που είχε διατεθεί το Νοέμβριο του 2022

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος» – Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Κόσμος

Τραμπ προς Ιράν: «Ώρα για συμφωνία ή για οριστικό τέλος»

O Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κατάρ επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΓΣΕΕ: Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό της φοροδιαφυγής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan δεν θα πληρώσουν τον λογαριασμό λέει η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ απαιτεί να καταβληθούν άμεσα και στο ακέραιο οι μισθοί, όλα τα δεδουλευμένα και οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε εργαζόμενου από την εργοδοσία της Pizza Fan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ, με χαμηλό τζίρο

Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.
Ναυτιλία

Κικίλιας: Σύμβαση για 7 νέα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ύψους 23,8 εκατ.

Πρέπει να μπορούμε να αστυνομεύουμε επαρκώς τα σύνορά μας, να λειτουργούμε με αυτοπεποίθηση, να υπηρετούμε το δόγμα μας, τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT – Άνοδος 1,2% στη μετοχή
World

Meta: Επιδιώκει την άντληση 95 δισ. για να «χτυπήσει» το ChatGPT

Η Meta ξεκινά ένα μπαράζ συγκέντρωσης μετρητών με σκοπό τη χρηματοδότηση των μαζικών επενδύσεών σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease
English Edition

Greece-Cyprus Cable Moves Forward as Tensions Ease

Developments surrounding the Great Sea Interconnector are gathering pace, as the smooth progress of another Mediterranean cable project offers cautious optimism that upcoming seabed surveys can proceed without triggering tensions between Athens and Ankara

Christos Kolonas
Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη
World

Γαλλία: Έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού για την κοινωνική ειρήνη

Η κυβέρνηση Λεκορνί στη Γαλλία σκέπτεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των εξεγερμένων ενόψει νέων κινητοποιήσεων

Αλέξανδρος Καψύλης
Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY
English Edition

Masdar Eyes European Growth Through TERNA ENERGY

The UAE renewable energy giant sees Terna Energy as a key platform for its expansion in Southeast and Central Europe, as the Greek company advances a €5.5 billion investment plan targeting 6 GW of renewable capacity

Christos Kolonas
KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank
Business

KBW: Αυξάνει τις τιμές-στόχους για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank

Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies