Bloomberg: Άνοδος για την Capital Maritime Finance την πρώτη εβδομάδα στο Euronext Athens

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Η Capital Maritime Finance Corp., ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην οποία ο Έλληνας εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό, κινήθηκε ανοδικά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσής της στο Euronext Athens, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Η εταιρεία, η οποία άντλησε 300 εκατ. ευρώ (336 εκατ. δολάρια) μέσω της εισαγωγής της, έκλεισε στις 23 Οκτωβρίου στα 7,53 ευρώ ανά μετοχή, οριακά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, την ώρα που ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης της Euronext Athens υποχωρούσε 3% στο ίδιο διάστημα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Bloomberg για την Capital Maritime Finance

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε στο Bloomberg ότι πάνω από το 50% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς της Capital Maritime Finance διατέθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, κάτι που έχει «τεράστια σημασία» για τον ίδιο, καθώς δίνει στους Έλληνες πολίτες την ευκαιρία να αποκτήσουν συμμετοχή στην εταιρεία. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο θεράπευσε «ένα ιστορικό παράδοξο», δίνοντας στους επενδυτές πρόσβαση στην εγχώρια ναυτιλία, ανέφερε σε συνέντευξή του στη Νέα Υόρκη.

Η Capital Maritime Finance είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία με πρωτογενή εισαγωγή στη Euronext Athens, μετά την παράλληλη εισαγωγή (dual listing) των εταιρειών ξηρού χύδην φορτίου Star Bulk Carriers Corp. και Safe Bulkers Inc. νωρίτερα φέτος. Πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια προσφορά μέσα στη χρονιά εταιρείας συμφερόντων του κ. Μαρινάκη, μετά την εισαγωγή της Capital Tankers Corp. στο Χρηματιστήριο του Όσλο τον Μάρτιο.

Ο κ. Μαρινάκης βρισκόταν στις ΗΠΑ για τα εγκαίνια του νέου κέντρου STEM της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης — το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά που πραγματοποίησε στο ιστορικό ακαδημαϊκό ίδρυμα και το οποίο φέρει το όνομα του πατέρα του, Μιλτιάδη Μαρινάκη. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κ. Μαρινάκης ήταν υποστηρικτής και χορηγός της συναυλίας “Νίκος Καζαντζάκης: An Odyssey in Music” της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης.

Πηγή: Bloomberg (Kiel Porter)