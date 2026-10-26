Διαθέσιμο εισόδημα: Αυξήθηκε, αλλά υπολείπεται των δαπανών – Μειώνονται οι αποταμιεύσεις

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Ολο και πιο βαθιά το χέρι στις αποταμιεύσεις βάζουν τα νοικοκυριά για να τα βγάλουν πέρα όσο η ακρίβεια απαιτεί μεγαλύτερες δαπάνες από τα εισοδήματά τους. Αυτό αποτυπώνεται ανάγλυφα στα τελευταία -προσωρινά- στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, τις δαπάνες και την εξέλιξη του ρυθμού αποταμιεύσεων για το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά) αυξήθηκε κατά 3,7% το 2025 σε σύγκριση με το 2024 και ανήλθε από 159,4 δισ. ευρώ σε 165,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,2% το 2025 σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκε από 163,3 δισ. ευρώ σε 171,8 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, το διαθέσιμο εισόδημα αν και αυξημένο υπολείπεται σημαντικά της καταναλωτικής δαπάνης. Σε αυτό το κενό βρίσκεται και ένα -μικρότερο η μεγαλύτερο- μέρος της ακρίβειας που βιώνουν τα νοικοκυριά σε καθημερινές ανελαστικές ανάγκες, που τα αναγκάζει να βάζουν χέρι στις αποταμιεύσεις.

Αυτό αποκαλύπτει η εξέλιξη του ποσοστού αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα. Ειδικότερα, το 2025 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -3,9% έναντι -2,4% το 2024.

Αρνητική επίδοση στην ΕΕ το α’ τρίμηνο του 2026

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το α’ τρίμηνο του 2026 το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε αρνητική επίδο καθώς υποχώρησε κατά 2,5%, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ πίσω μόνο από τη Ρουμανία που υποχώρησε 8,1%, ενώ η τρίτη χώρα που κατέγραψε μείωση ήταν η Αυστρία, κατά 1,8%.

Η Ελλάδα βρέθηκε επίσης ανάμεσα στις εννέα χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν μείωση στο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, την ίδια στιγμή που το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε στην ΕΕ.