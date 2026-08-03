 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]

Σε πλήρη αντίθεση η θέση της Ελλάδας στους δείκτες εισοδήματος και πλούτου στην Ευρωζώνη - Το διαθέσιμο εισόδημα

Economy 03.08.2026, 12:41
Σχολιάστε
Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην προτελευταία θέση βρίσκεται το ελληνικό νοικοκυριό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης ως προς το προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο για το 2024, με μοναδική χώρα πίσω του τη Λετονία.

Όπως κατέγραψε το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank της 3ης Αυγούστου, ταυτόχρονα βρίσκεται στη 15η θέση από τα 19 κράτη-μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ως προς τη διάμεσο του καθαρού πλούτου.

Αύξηση για το διαθέσιμο εισόδημα

Σε ανοδική τροχιά την τελευταία διετία παραμένει το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κοντά στο 5%. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2026 (+3,2%, σε ετήσια βάση). Παράλληλα, η αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος ήταν εντονότερη από τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό της ίδιας περιόδου (3%), συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάκτηση μέρους των πραγματικών εισοδηματικών απωλειών που υπέστησαν τα νοικοκυριά κατά τη διετία 2022–2023, εξαιτίας των έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

διαθέσιμο εισόδημα

Μείωση για την αποταμίευση

Η αποταμίευση, ωστόσο, παρέμεινε αρνητική (περίπου -3% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος), καθώς η ιδιωτική κατανάλωση σε ονομαστικούς όρους υπερέβη το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος της καταναλωτικής δαπάνης εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από εναλλακτικές πηγές, όπως η αξιοποίηση των αποταμιεύσεων που συσσωρεύτηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και ο τραπεζικός δανεισμός.

Η άνοδος των εισοδημάτων των νοικοκυριών τη διετία 2024-2025 προήλθε πρωτίστως από τις αμοιβές εξαρτημένης εργασίας και δευτερευόντως από το λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων και των ατομικών επιχειρήσεων. Οι δύο αυτές κατηγορίες συνέχισαν να καταγράφουν άνοδο το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 4,3% και 6% αντίστοιχα.

Το εισόδημα περιουσίας επίσης συνεισέφερε θετικά τη διετία 2024-2025 -αν και σε μικρότερο βαθμό-, ενώ η άνοδος του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών περιορίστηκε μερικώς από την αρνητική συμβολή των άμεσων φόρων.

διαθέσιμο εισόδημα

Προτελευταία η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα

Τέλος, αξίζει να εξεταστεί η κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης αναφορικά τόσο με το διαθέσιμο εισόδημα, όσο και με τον καθαρό πλούτο του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού (αφαιρώντας δηλαδή το χρέος των νοικοκυριών).

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται αφενός το προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, αφετέρου η διάμεσος του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών, η οποία αναφέρεται στην αξία που επιμερίζει την κατανομή του πληθυσμού με βάση τον πλούτο, σε δύο ίσα μέρη. Το τελευταίο θεωρείται χρήσιμο μέτρο επειδή δεν επηρεάζεται από εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές τιμές, όπως ο μέσος.

Όσον αφορά στο προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο, η κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης είναι χαμηλή. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, η Ελλάδα βρισκόταν στην προτελευταία θέση, καταγράφοντας υψηλότερη επίδοση μόνο σε σύγκριση με τη Λετονία. Σημειώνεται ότι για την ίδια περίοδο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Βουλγαρία, η οποία το 2022 κατέγραφε χαμηλότερο κατά κεφαλήν προσαρμοσμένο διαθέσιμο εισόδημα από την Ελλάδα.

Ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών

Ως προς την αξία του πλούτου των νοικοκυριών στην Ελλάδα, αυξάνεται έντονα από τα μέσα του 2022, ενώ επιταχύνθηκε περαιτέρω κατά την τελευταία διετία. Η άνοδος αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από την ανατίμηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού καθώς και, σε ορισμένο βαθμό, από τη δημιουργία νέου πλούτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η αξία του ακαθάριστου πλούτου των νοικοκυριών στην Ελλάδα υπερέβη το 1 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση κατά 19% ή 161 δισ. ευρώτη διετία 2024-2025.

Από τα 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η θέση.

διαθέσιμο εισόδημα

Η διάμεσος του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών να διαμορφώνεται σε περίπου 118 χιλιάδες ευρώ, μπροστά από χώρες όπως η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο ενώ ακολουθούν η Μάλτα, η Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Η καλύτερη κατάταξη της Ελλάδας ως προς τη διάμεσο του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών, συγκριτικά με τη θέση της ως προς το διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο, αντανακλά κυρίως τη μεγάλη βαρύτητα της ακίνητης περιουσίας στη σύνθεση του πλούτου των νοικοκυριών.

Το γεγονός αυτό συνδέεται αφενός με τη σημαντική αύξηση της αξίας των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας, και αφετέρου με τη διαγενεακή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες
Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]
S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
Economy

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Economy

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

Γιώργος Μανέττας
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Economy
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα της S&P Global για τη μεταποίηση τον Ιούλιο

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
Economy

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 531.000,00 ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Economy

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου

Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
ΕΝΦΙΑ 2027: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού
Tax

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2027

Τι σημαίνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για τους ιδιοκτήτες

Latest News
Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
AGRO

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

Σε αυτό το επεισόδιο o Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης.

Ελένη Στεργίου
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]

Σε πλήρη αντίθεση η θέση της Ελλάδας στους δείκτες εισοδήματος και πλούτου στην Ευρωζώνη - Το διαθέσιμο εισόδημα

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
Τράπεζες

Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις 500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε συμφωνία με την με την Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα της S&P Global για τη μεταποίηση τον Ιούλιο

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
World

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Καθυστερεί η πρόσκληση για τα αντιχαλαζικά

Αίτημα για άμεση έκδοση της πρόσκλησης και αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατέθεσε η ΕΘΕΑΣ

UBS: Ανεβάζει την τιμή-στόχο της Eurobank στα 5,10 ευρώ
Τράπεζες

UBS για Eurobank: Ανεβάζει στα 5,10 ευρώ την τιμή στόχο

Η UBS σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Όμιλος ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία
Business

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ - Τι προβλέπει η νέα συνεργασία

TotalEnergies: Αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη
World

Η TotalEnergies αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη

Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Shell συμπληρώνει τις δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας της TotalEnergies σε τέσσερις βασικές ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα το ΧΑ

Η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ
Business

AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση ο AKTOR όμιλος εταιρειών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Φωτιές: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών – Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις
Κοινωνία

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές - Οι αποζημιώσεις

Στην αποζημίωση που δικαιούνται οι πληγέντες μετά τις καταστροφικές φωτιές σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies