Masdar: «Βραχίονας ανάπτυξης μας στην Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή»

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Βραχίονας για την ανάπτυξη της Masdar στην Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη αποτελεί η Τέρνα Ενεργειακή, σύμφωνα με τον CEO Mohamed Jameel Al Ramahi.

Ο CEO της Masdar με συνέντευξη του στην έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Βήμα της Κυριακής υπογραμμίζει την ανάπτυξη του επενδυτικού προγράμματος 5,5 δισ. ευρώ της ελληνικής εταιρείας δύο χρόνια μετά την εξαγορά της με στόχο την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ 6 GWστην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την επόμενη πενταετία.

Ο Mohamed Jameel Al Ramahi εξηγεί γιατί ο ενεργειακός κολοσσός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εμφανίζει ανθεκτικότητα απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλά και πώς η Ελλάδα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για πράσινη ενέργεια ισχύος 100 GW έως το 2030.

ΕΡ.: Πώς επηρεάζει η γεωπολιτική αβεβαιότητα την επενδυτική στρατηγική της Masdar;

ΑΠ.: Η Masdar λειτουργεί με ορίζοντα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η παρουσία μας σε διαφορετικές αγορές και τεχνολογίες μάς προσφέρει ευελιξία και ανθεκτικότητα απέναντι στη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Επενδύουμε σε ώριμες και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, στην αποθήκευση με μπαταρίες και στις υβριδικές λύσεις. Προτεραιότητές μας παραμένουν οι ισχυρές συνεργασίες, τα οικονομικά βιώσιμα έργα και η ικανότητα υλοποίησης.

Η διεθνής γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει τη σημασία ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού μείγματος, στο οποίο οι ΑΠΕ έχουν ουσιαστικό ρόλο μαζί με άλλες πηγές ενέργειας

Η βάση μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα. Το μακροπρόθεσμο όραμα της χώρας, η οικονομική της ανθεκτικότητα, ο ηγετικός της ρόλος στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και οι ισχυρές διεθνείς σχέσεις της μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση την επέκτασή μας παγκοσμίως.

Σε αυτή την πορεία, η Ελλάδα κατέχει κεντρική θέση. Μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, δημιουργούμε μια ισχυρή πλατφόρμα περαιτέρω ανάπτυξης, αξιοποιώντας το δυναμικό της χώρας στις ΑΠΕ και την τεχνογνωσία της για να παρέχουμε προσιτή, αξιόπιστη καθαρή ενέργεια και να ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.

ΕΡ.: Οι νέες ανησυχίες για τον εφοδιασμό με ορυκτά καύσιμα αλλάζουν τα δεδομένα για την ενεργειακή μετάβαση;

ΑΠ.: Η διεθνής γεωπολιτική συγκυρία αναδεικνύει τη σημασία ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού μείγματος, στο οποίο οι ΑΠΕ έχουν ουσιαστικό ρόλο μαζί με άλλες πηγές ενέργειας. Οι χώρες χρειάζονται αξιόπιστη, προσιτή ηλεκτρική ενέργεια και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία για να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Οι ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη αυτών των αναγκών, περιορίζοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων.

Σήμερα, η ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μας υπερβαίνει τα 65 GW και έχουμε χαράξει σαφή πορεία προς τον στόχο των 100 GW έως το 2030

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε σημείο καμπής. Η τεχνητή νοημοσύνη και ο εξηλεκτρισμός αυξάνουν τη ζήτηση με ρυθμούς που είχαμε δεκαετίες να δούμε. Παράλληλα, η πρόοδος στην αποθήκευση με μπαταρίες καθιστά τεχνολογικά εφικτή και ολοένα πιο προσιτή οικονομικά την παροχή καθαρής ενέργειας όλο το εικοσιτετράωρο από πηγές με μεταβλητή παραγωγή.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να αναδειχθεί σε περιφερειακό ψηφιακό κόμβο, χάρη στη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας και στις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και στη συνδεσιμότητα. Η αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ θα συμβάλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αυτής της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, προωθούμε επενδυτικό σχέδιο 5,5 δισ. ευρώ, με στόχο τα 6 GW ισχύος σε λειτουργία στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή έως το 2030, στηρίζοντας τη στρατηγική επέκτασής μας στην Ευρώπη

ΕΡ.: Πώς προχωρά η Masdar προς τον στόχο των 100 GW έως το 2030 και ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας;

ΑΠ.: Σήμερα, η ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου μας υπερβαίνει τα 65 GW και έχουμε χαράξει σαφή πορεία προς τον στόχο των 100 GW έως το 2030. Καθώς συμπληρώνουμε είκοσι χρόνια παρουσίας, η ανάπτυξή μας αντανακλά τις συνεργασίες που δημιουργήσαμε και την τεχνογνωσία που αποκτήσαμε στην ηλιακή ενέργεια, στα χερσαία και υπεράκτια αιολικά έργα, στην αποθήκευση με μπαταρίες και στις υβριδικές λύσεις.

Η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά φωτοβολταϊκού έργου σε λειτουργία, ισχύος άνω των 550 MW, στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί την πρώτη στρατηγική επένδυσή μας μέσω της Τέρνα Ενεργειακή μετά την έξοδό της από το Χρηματιστήριο

Συνδυάζουμε εξαγορές σε αγορές στρατηγικής σημασίας με την ανάπτυξη νέων έργων, εφαρμόζοντας αυστηρά εμπορικά κριτήρια και διατηρώντας την προσήλωσή μας στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Η Ελλάδα συμβάλλει καθοριστικά σε αυτή την πορεία. Μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, προωθούμε επενδυτικό σχέδιο 5,5 δισ. ευρώ, με στόχο τα 6 GW ισχύος σε λειτουργία στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή έως το 2030, στηρίζοντας τη στρατηγική επέκτασής μας στην Ευρώπη.

ΕΡ.: Σχεδόν δύο χρόνια μετά την αρχική εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή, πώς υλοποιείτε τη δέσμευσή σας απέναντι στην Ελλάδα;

ΑΠ.: Η εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή ήταν η μεγαλύτερη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, όπως έχω τονίσει εξαρχής, αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης στους ανθρώπους και στις προοπτικές της Ελλάδας. Με την ίδια εμπιστοσύνη προχωρούμε σε νέες επενδύσεις και υλοποιούμε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας.

Η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά φωτοβολταϊκού έργου σε λειτουργία, ισχύος άνω των 550 MW, στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί την πρώτη στρατηγική επένδυσή μας μέσω της Τέρνα Ενεργειακή μετά την έξοδό της από το Χρηματιστήριο. Το έργο, ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά της χώρας, θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιό μας, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περισσότερων από 200.000 νοικοκυριών. Για το έργο έχει επίσης συναφθεί μακροχρόνια σύμβαση πώλησης ενέργειας με πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, η οποία εξασφαλίζει σταθερά έσοδα και συνδέει άμεσα την επένδυση με την ψηφιακή οικονομία.

Η Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί τον βραχίονα ανάπτυξής μας στην Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με την Ελλάδα στο επίκεντρο

Σχεδιάζουμε επίσης την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες, ενισχύοντας την ευελιξία και βελτιστοποιώντας την απόδοση του έργου, με οφέλη για τη σταθερότητα του δικτύου και τη διείσδυση των ΑΠΕ. Στην ίδια κατεύθυνση προχωρά το έργο αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, ισχύος 680 MW. Η μεγαλύτερη επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο και θα ενισχύσει την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης.

ΕΡ.: Ποιος θα είναι ο ρόλος της Τέρνα Ενεργειακή στην επέκταση της Masdar στη Νοτιοανατολική Ευρώπη;

ΑΠ.: Η Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί τον βραχίονα ανάπτυξής μας στην Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με την Ελλάδα στο επίκεντρο. Η εδραιωμένη παρουσία της στη Βουλγαρία και την Πολωνία προσφέρει ισχυρή βάση για την επίτευξη του στόχου μας: να εδραιωθούμε ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ στην περιοχή.

Η Τέρνα Ενεργειακή ήδη διαχειρίζεται το περιφερειακό χαρτοφυλάκιο της Masdar που περιλαμβάνει το αιολικό συγκρότημα Čibuk, ισχύος 312 MW, στη Σερβία και το αιολικό πάρκο Krnovo, ισχύος 72 MW, στο Μαυροβούνιο. Εκεί, προωθούμε επίσης επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 2 GW, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος των ευκαιριών πέρα από την Ελλάδα.

Την επέκταση αυτή στηρίζει ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας, και των συνεργασιών της Τέρνα Ενεργειακή με τη διεθνή εμπειρία, τα κεφάλαια και τις δυνατότητες ανάπτυξης έργων της Masdar. Μαζί μπορούμε να επεκτεινόμαστε σε νέες αγορές, να αναλαμβάνουμε μεγαλύτερα έργα και να αξιοποιούμε λειτουργικές και εμπορικές συνέργειες, με αυστηρά επενδυτικά κριτήρια.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ