Anthropic: Αγωγή για φερόμενη χρήση 274 τραγουδιών του Έλβις

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Αγωγή κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, άσκησαν οι κάτοχοι του μουσικού καταλόγου του Έλβις Πρίσλεϊ κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε τραγούδια του Πρίσλεϊ για την εκπαίδευση των μοντέλων της χωρίς άδεια.

Η Authentic Brands Group, ο οργανισμός διαχείρισης δικαιωμάτων στον οποίο ανήκουν τόσο η μουσική όσο και τα δικαιώματα επί της εικόνας του Πρίσλεϊ, κατηγορεί την Anthropic για παραβίαση των δικαιωμάτων 274 τραγουδιών του καλλιτέχνη. Η αγωγή, για την οποία έκανε λόγο αρχικά το περιοδικό Billboard, κατατέθηκε την Παρασκευή.

Αν και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αντιμετωπίσει αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων από την Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών της Αμερικής (RIAA) και δισκογραφικές εταιρείες όπως η Sony, η Universal και η Warner Records, η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία από τις πρώτες σημαντικές νομικές προκλήσεις που στρέφονται απευθείας από την πλευρά της περιουσίας ενός καλλιτέχνη κατά ενός δημιουργού συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Guardian.

Η έκβαση της υπόθεσης θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δεδικασμένο σχετικά με το πώς επιτρέπεται στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν υπάρχοντες μουσικούς καταλόγους.

«Οι ενάγοντες που εκπροσωπούν τον Έλβις Πρίσλεϊ προχωρούν σε αυτή τη νομική ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσουν τα αποκλειστικά τους δικαιώματα έναντι της εναγόμενης εταιρείας, η οποία έχει οικοδομήσει ολόκληρο το επιχειρηματικό της μοντέλο πάνω στην παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σε κλίμακα που δεν έχει ξαναφανεί», αναφέρει στην αγωγή ο επικεφαλής δικηγόρος, Ρίτσαρντ Μπους.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι «από την έναρξη της λειτουργίας του, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, με την ονομασία Claude, έχει παράγει περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα σχεδόν κάθε τραγουδιού από κάθε κατάλογο που είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο».

Η Anthropic καλείται να πληρώσει 41 εκατ. δολάρια

Επιπλέον, η Anthropic κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε 274 τραγούδια του Πρίσλεϊ για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της. Μεταξύ αυτών των έργων περιλαμβάνονται τα «Can’t Help Falling in Love», «All Shook Up» και «A Little Less Conversation». Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημίωση ύψους 150.000 δολαρίων για κάθε τραγούδι του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώματα, ποσό που ανέρχεται συνολικά σε περίπου 41 εκατομμύρια δολάρια.

«Το γεγονός ότι η Anthropic θέσπισε δικλείδες ασφαλείας (έστω και αναποτελεσματικά) —με σκοπό, όπως ισχυρίζεται, τον περιορισμό αποτελεσμάτων που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα στη μουσική— αφού πρώτα εντοπίστηκε, σε συνδυασμό με τη γνώση της ότι οι εν λόγω δικλείδες ήταν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη δημιουργία περιεχομένου που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, αποδεικνύει ότι η Anthropic προέβη εν γνώσει της —και εξακολουθεί να προβαίνει εκ προθέσεως— σε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων τρίτων», αναφέρεται στην αγωγή.

Οι πλατφόρμες μουσικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) λειτουργούν αναλύοντας μεγάλους όγκους ηχογραφημένης μουσικής, ώστε να «μάθουν» τους ήχους, τις δομές και τις εκφραστικές τεχνικές των τραγουδιών. Στη συνέχεια, επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν τη δική τους μουσική μέσω AI, χρησιμοποιώντας εντολές σε μορφή κειμένου ή φωνής.

Οι μουσικοί έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η μουσική και οι φωνές τους χρησιμοποιούνται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς την άδειά τους, ενώ παράλληλα φοβούνται ότι η χαμηλής ποιότητας μουσική που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα τραγούδια που δημιουργούνται από ανθρώπους.

Ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει στο σημείο να υποδύονται πραγματικούς, εν ζωή καλλιτέχνες σε πλατφόρμες μουσικού streaming. Την περασμένη εβδομάδα, ο κολοσσός του streaming, Spotify, ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους αφαίρεσε από τις προτάσεις προς τους χρήστες περίπου 50 εκατομμύρια τραγούδια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.