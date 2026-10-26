Patmos Aktis: Διπλή διάκριση στα Greek Hospitality Awards 2026

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Κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Greek Hospitality Awards απέσπασε το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece, σε μια λαμπερή βραδιά γιορτής για την ελληνική φιλοξενία.

Στην εντυπωσιακή Τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, το πολυτελές θέρετρο της Πάτμου διακρίθηκε στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού, αποσπώντας το πολυπόθητο Ασημένιο βραβείο (Silver) ως Best Greek Resort.

Παράλληλα, ενίσχυσε τη θέση του στον χάρτη της κορυφαίας φιλοξενίας, καθώς κατέκτησε και το Χρυσό βραβείο (Gold) στην κατηγορία Best Greek Beach Resort.

Σύμφωνα με το Patmos Aktis, οι βραβεύσεις αυτές επισφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν και επιβεβαιώνουν περίτρανα την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του αλλά και τη δέσμευση της ομάδας του στην αριστεία.

Ριζκή ανακαίνιση

Οι βραβεύσεις έρχονται ως αποτέλεσμα της ριζικής ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου, με επένδυση ύψους 30 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC).

Στο πλαίσιο της επέκτασης προστέθηκαν 33 νέες σουίτες και μεζονέτες, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα του θερέτρου στα 105 δωμάτια.

Οι νέες, υπερσύγχρονες σουίτες και μεζονέτες, επαναπροσδιορίζουν την έννοια της άνετης διαμονής.

Η ποιοτική αυτή αναβάθμιση οδήγησε φυσικά και στην ένταξη του ξενοδοχείου στην εξαιρετικά σημαντική οικογένεια των The Luxury Collection Hotels & Resorts, που συμμετέχει στο παγκόσμιο πρόγραμμα ταξιδιών Marriott Bonvoy της Marriott International.

Μέσα από αυτή την ένταξη, το Patmos Aktis προσφέρει πλέον μια ανοιχτή πύλη στους θησαυρούς, την πνευματικότητα και τις γοητείες του προορισμού, αποτελώντας μια μοναδική έκφραση της ίδιας της τοποθεσίας του.

Ολιστική ευεξία

Πέρα από την ασύγκριτη διαμονή που παρέχει στους επισκέπτες, ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της φετινής ανανέωσης αποτέλεσε η έμφαση στην ολιστική ευεξία.

Το πλήρως ανανεωμένο ANASA Wellness & Spa ήρθε να συμπληρώσει τη λειτουργία του πλήρως εξοπλισμένου γυμναστηρίου του ξενοδοχείου, παρουσιάζοντας μια νέα εποχή γαλήνης, αντλώντας βαθιά έμπνευση από τις παγκόσμιες αρχές μακροζωίας των περίφημων Blue Zones αλλά και την πνευματική κληρονομιά του ιερού νησιού της Πάτμου.

Το νέο concept του spa σχεδιάστηκε με κύριους άξονες την αναπνοή, τη ροή και την αναγέννηση του οργανισμού. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου, το resort παρουσίασε με τεράστια επιτυχία τα ANASA Wellness Journeys, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα βιωματικών εμπειριών.

Σχεδιασμένα για όσους αναζητούν την επανασύνδεση με τον εαυτό τους, τα ταξίδια αυτά προσέφεραν καθοδηγούμενες τεχνικές αναπνοής, δημιουργικά εργαστήρια τέχνης, διαλογισμό και πρακτικές εξισορρόπησης, μετατρέποντας τη χαλάρωση σε ουσιαστική θεραπεία.

Υψηλή γαστρονομία

Στο πεδίο της υψηλής γαστρονομίας, το Patmos Aktis αναβάθμισε ριζικά τον γευστικό χάρτη των Δωδεκανήσων μέσα από τη νέα και αποκλειστική συνεργασία του με το φημισμένο ιταλικό εστιατόριο Barolo.

Η άφιξη του Barolo στις μαγευτικές ακτές του κόλπου του Γροίκου, έφερε μια εξαιρετικά εκλεπτυσμένη γαστρονομική εμπειρία, ενώνοντας αριστοτεχνικά την αυθεντική ιταλική γαστρονομική κληρονομιά με τη γαλήνια ομορφιά του Αιγαίου.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μενού αφιερωμένο στην αριστεία, το οποίο περιελάμβανε χειροποίητα pizzeti, εκλεκτά αλλαντικά, εκλεπτυσμένα ζυμαρικά με ολόφρεσκα θαλασσινά και signature πιάτα σχάρας. Σε συνδυασμό με την κορυφαία λίστα κρασιών παγκόσμιας κλάσης, το εστιατόριο καθιερώθηκε αμέσως ως ένας προορισμός από μόνος του.

Τη γαστρονομική πρόταση του θερέτρου συμπληρώνει η ανανεωμένη ψαροταβέρνα Πλεύσις, όπου οι επισκέπτες γευματίζουν δίπλα στο κύμα.

Καθώς η τρέχουσα τουριστική περίοδος φτάνει στην ολοκλήρωσή της, το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa κλείνει τον κύκλο λειτουργίας του για φέτος με σημαντικά και εντυπωσιακά αυξημένες πληρότητες σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και αυξάνοντας περαιτέρω τον κύκλο εργασιών του κατά 27%.

Η τεράστια ανταπόκριση του ταξιδιωτικού κοινού, η έμπρακτη στήριξη από το διεθνές δίκτυο της Marriott, καθώς και η πρόσφατη διπλή βράβευση στα Greek Hospitality Awards, επιβεβαιώνουν την επιτυχία της επένδυσης και δημιουργούν εξαιρετικά ισχυρές προοπτικές για το 2027, θέτοντας τον πήχη της ελληνικής φιλοξενίας πολυτελείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.