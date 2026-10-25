Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]

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Περισσότερα από ποτέ ξόδεψαν πέρυσι οι διεθνείς ταξιδιώτες , σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών & Τουρισμού ( World Travel & Tourism Council).

Η Ευρώπη παραμένει μακράν -και σταθερά- πρώτη, με πάνω από το 40% των συνολικών δαπανών των διεθνών επισκεπτών, όπως φαίνεται στο γράφημα με 835 δισ. δολάρια. Η περιοχή Ασία-Ειρηνικός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με πάνω από το ένα τέταρτο και παρουσίασε ταχύτερη ανάπτυξη από οποιαδήποτε άλλη περιοχή πέρυσι, αν και μόλις επανήλθε στα επίπεδα του 2019.

—Η Βόρεια Αμερική βρίσκεται στην τρίτη θέση και είναι η μόνη περιοχή που παρουσιάζει πτώση: κάτω από τα επίπεδα του 2024 και σχεδόν ένα πέμπτο κάτω από αυτά του 2019. Το Μεξικό και ο Καναδάς σημείωσαν αύξηση. Η πτώση προήλθε από τις ΗΠΑ, όπου οι μακρύτεροι χρόνοι αναμονής για βίζα και η αυστηρότερη πολιτική στα σύνορα -που έχει υιοθετηθεί μετα την επανεκλογή Τραμπ – επηρέασαν αρνητικά τις αφίξεις.

Η Μέση Ανατολή έχει την «πρωτιά»

—Η Μέση Ανατολή αποτελεί την ιστορία ανάπτυξης. Οι δαπάνες εκεί είναι πάνω από το ένα τέταρτο υψηλότερες από το 2019, με πρωτοπόρους τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ. Φέτος αποτελεί μια πιο δύσκολη δοκιμασία για την περιοχή, και τα επόμενα στοιχεία θα δείξουν πώς θα αντεπεξέλθει.

—Η Αφρική παρουσιάζει αύξηση, αλλά σε μικρά επίπεδα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Αφρική πρέπει να επεκτείνει το πρόγραμμα ανάπτυξης τοπικών και εθνικών τουριστικών προορισμών, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους Αφρικανούς τουρίστες στην περιοχή.

—Η Κεντρική και Νότια Αμερική παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη ποικιλομορφία στον τουριστικό της κλάδο, καθώς οι χώρες της γίνονται όλο και πιο σταθερές πολιτικά. Γίνονται επίσης πιο ανταγωνιστικές στην τουριστική ανάπτυξη χάρη στην έντονη πολιτισμική τους ποικιλομορφία και την ισχυρή ισπανική κουλτούρα, σε συνδυασμό με την οικονομική τους ευχέρεια.

—Η Καραϊβική ξεχωρίζει: μικρή σε απόλυτους αριθμούς, αλλά κατά ένα πέμπτο πάνω από τα προ-πανδημικά επίπεδα. Η Αφρική (4%) και η Κεντρική και Νότια Αμερική (8,6%) συνεχίζουν να αναπτύσσονται με σταθερότερο ρυθμό.

Ο χάρτης μας υπενθυμίζει, σημειώνει το World Travel & Tourism Council, ότι η ζήτηση μετακινείται μεταξύ των περιοχών ταχύτερα από ό,τι δημιουργούνται τα δίκτυα προμηθευτών.

«Η υπηρεσία υποδοχής πρέπει να είναι έτοιμη όπου κι αν προσγειωθεί ο πελάτης φέτος, και όχι εκεί όπου προσγειώθηκε πέρυσι».