Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές

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Μικτά πρόσημα παρουσίασαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα, με την HSBC να απογοητεύει τις αγορές και τους τεχνολογικούς κολοσσούς της Νότιας Κορέας, Samsung Electronics και SK Hynix, να βρίσκονται στο επίκεντρο ενόψει των ανακοινώσεων των οικονομικών τους επιδόσεων αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 0,9%, με τη μετοχή της HSBC να καταγράφει απώλειες άνω του 5% και την Longfor Group να σημειώνει πτώση 6,15%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 1,33%, ενώ ο Shenzhen Composite έχασε 1,15%.

Στον αντίποδα, ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι αγορές της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 3,09%, με τις τεχνολογικές μετοχές να πρωταγωνιστούν, εν μέσω αισιοδοξίας που τροφοδότησαν οι πληροφορίες για την κατάθεση αίτησης εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο. Ο Nikkei 225 στο Τόκιο σημείωσε άνοδο 1,7%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,46%.

Η μετοχή της SK Hynix, εισηγμένης στη Νότια Κορέα, ενισχύθηκε κατά 6,5%, μετά από δημοσίευμα του νοτιοκορεατικού Τύπου ότι η εταιρεία εξετάζει τη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 16 τρισ. γουόν, δηλαδή περίπου 12 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Dong-A Ilbo, η σχεδιαζόμενη διανομή συνδέεται με τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής της στην ιαπωνική Kioxia.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της SK Hynix, τα οποία ανακοινώνονται την Τετάρτη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με τις αποδόσεις προς τους μετόχους. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η Samsung Electronics, η οποία αναμένεται επίσης να δημοσιεύσει αποτελέσματα εντός της εβδομάδας.

Τα μάκρο

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η οικονομία της Νότιας Κορέας αναπτύχθηκε κατά 1% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Σε ετήσια βάση, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,4%, έναντι αύξησης 3,7% το δεύτερο τρίμηνο.

Το πραγματικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ενισχύθηκε επίσης κατά 3,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Στην Κίνα, τα κέρδη των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 14,4% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον ισχυρότερο ρυθμό αύξησης από τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η επίδοση αποδίδεται εν μέρει στην άνθηση της μεταποίησης που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αντισταθμίζει τις πιέσεις από την επίμονα ασθενή εγχώρια ζήτηση. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,5%, έναντι ανόδου 15,7% στο οκτάμηνο.

Η ανάκαμψη των βιομηχανικών κερδών έρχεται έπειτα από μια περίοδο περιορισμένων αυξήσεων το 2025 και τριών συνεχόμενων ετών πτώσης. Στη βελτίωση έχουν συμβάλει οι προσπάθειες του Πεκίνου να περιορίσει τον έντονο ανταγωνισμό τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά τη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων, ωστόσο, η αδύναμη εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για την κινεζική οικονομία.