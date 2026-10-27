Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές – Πτώση για την HSBC

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Με αρνητικά πρόσημα κινούνται σήμερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Πιέσεις δέχεται η HSBC μετά τη δημοσίευση των οικονομικών της επιδόσεων, παρά την αύξηση των προ φόρων κερδών της, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η Porsche, η οποία ανακοίνωσε υποχώρηση των εσόδων της στο εννεάμηνο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,32% στις 638 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,98% στις 10.661 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,10% στις 25.384 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,40% στις 7.815 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Φρανκφούρτη η Henkel σημειώνει απώλειες 1,10%, στο Λονδίνο HSBC υποχωρεί κατά 6,91%, ενώ στο Παρίσι η Engie χάνει 1,76%.

Η HSBC ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη της αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 9,6 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026. Παρά την ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, η μετοχή της τράπεζας δέχεται ισχυρές πιέσεις.

Στο μεταξύ, η Porsche ανακοίνωσε έσοδα 25,3 δισ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του οικονομικού έτους 2026, μειωμένα κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 40 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη ανά κοινή μετοχή αυξήθηκαν στα 2,06 ευρώ, από 0,13 ευρώ.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στην Ισπανία, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,18% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού (EPA) που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 73.600 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φθάνοντας τα 22.852.600 άτομα.