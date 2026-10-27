Χρηματιστήριο Αθηνών: Δίνουν ώθηση οι τράπεζες και η Coca Cola

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Ανοδικά κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε να ανατρέψει το πρωινό αρνητικό πρόσημο και να κινηθεί όλο και πιο κοντά στο ψυχολογικό επίπεδο των 2.600 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,74% στις 2.588,80 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 106,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,6 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,77% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.618,05 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 1,03% στις 2.954,71 μονάδες.

Έδωσε το σήμα ο τραπεζικός κλάδος

Η αγορά βρίσκει στηρίγματα για να κινηθεί προς το ψυχολογικό όριο των 2.600 μονάδων, με τον τραπεζικό κλάδο να συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος ενόψει των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου τις επόμενες ημέρες. AXIA Alpha Finance, Optima Bank και JP Morgan συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα εμφανίσουν ισχυρές επιδόσεις, διατηρώντας τη δυναμική τους και την προοπτική επίτευξης των στόχων που έχουν θέσει για το σύνολο του 2026.

Ειδικότερα, η AXIA Alpha Finance αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, η πειθαρχία στο κόστος και η ευνοϊκή πορεία της ποιότητας του ενεργητικού θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς των αποτελεσμάτων, τα οποία θα ανακοινωθούν από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου.

Εκτιμά, επίσης, ότι ενδέχεται να υπάρξουν ορισμένες αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρήσης, επισημαίνει ωστόσο ότι τα περιθώρια θετικών εκπλήξεων είναι περιορισμένα, καθώς οι υψηλές προσδοκίες έχουν ήδη ενσωματωθεί σε σημαντικό βαθμό στις προβλέψεις της αγοράς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Optima Bank εκτιμά ότι οι τράπεζες παραμένουν σε τροχιά επίτευξης των επικαιροποιημένων στόχων τους, παρά την αναμενόμενη υποχώρηση των κερδών σε τριμηνιαία βάση μετά το ισχυρό δεύτερο τρίμηνο.

Από την πλευρά της, η JP Morgan διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές – στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, θεωρώντας ότι η λειτουργική δυναμική παραμένει ισχυρή, αν και αναμένει μερική ομαλοποίηση ορισμένων πηγών εσόδων μετά τις υψηλές επιδόσεις του προηγούμενου τριμήνου.

Οι εκτιμήσεις της λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες επαφές με τις διοικήσεις και τις τελευταίες τάσεις του κλάδου, με την πιστωτική επέκταση να στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, οι πιέσεις στο κόστος και η φορολογία εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες που θα επηρεάσουν την τελική εικόνα της κερδοφορίας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Cenergy και Πειραιώς σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ οι Optima Bank, Coca Cola και Εθνική κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, Motor Oil, Alpha Bank, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Eurobank, Βιοχάλκο, Credia Bank, Helleniq Energy, Jumbo, Allwyn και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη είναι οι ΔΑΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Aktor και ΕΛΧΑ, χωρίς να χάνουν πάνω από 1%. Χωρίς μεταβολή είναι οι Aegean και Τιτάν.