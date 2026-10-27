ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026

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Νέες Διευκρινίσεις για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 και τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 παρέχονται με την εγκύκλιο (Ε.2066/2026) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που τροποποιεί την εγκύκλιο Ε.2045/2026.

Οι τροποποιήσεις αφορούν δύο σημεία:

· Εδαφολογικές αναλύσεις: Στην ενότητα 4.4, για την παρέμβαση Π1-31.4 «Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας», διευκρινίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε εδαφολογική ανάλυση, ώστε να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις αποδοχής των σχετικών δικαιολογητικών.

· Παραστατικό τεχνικού συμβούλου: Στην ενότητα 4.6.1, για τη δράση 31.6-Α «Χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής και Σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παροχής υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2026.

Με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις η ΑΑΔΕ αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις για τα δικαιολογητικά της ΕΑΕ 2026, διευκολύνοντας την ενημέρωση των παραγωγών και την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣΚΑΠ 2023-2027.