Coca-Cola: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών, παρά τη χαμηλή ζήτηση στη Βόρεια Αμερική

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Σε αναθεώρηση προς τα πάνω προχώρησε η Coca-Cola την Τρίτη, όσον αφορά τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά τη χαμηλή ζήτηση στην εγχώρια αγορά της.

Ο γίγαντας των αναψυκτικών προβλέπει επίσης ότι τα οργανικά έσοδά του θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 5%

Για ολόκληρο το έτος, η Coca-Cola αναμένει πλέον ότι τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 11%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψής της για αύξηση της τάξης του 9% έως 10%. Ο γίγαντας των αναψυκτικών προβλέπει επίσης ότι τα οργανικά έσοδά του θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 5%, μια ελαφρά αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή της για ανάπτυξη περίπου 5%.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο περίπου 1% στις προ-αγοραίες συναλλαγές.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG:

•Κέρδη ανά μετοχή: 91 σεντς (προσαρμοσμένα) έναντι 88 σεντς που αναμενόταν

•Έσοδα: 13,4 δισ. δολάρια έναντι 12,92 δισ. δολάρια που αναμένονταν

Η Coke ανέφερε καθαρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο που αναλογούν στους μετόχους ύψους 4,01 δισ. δολαρίων, ή 93 σεντς ανά μετοχή, αυξημένα από τα 3,7 δισ. δολάρια, ή 86 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Εξαιρουμένων των κερδών από συναλλαγές και άλλων στοιχείων, η Coke κέρδισε 91 σεντς ανά μετοχή.

Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7% στα 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οργανικά έσοδα της Coca-Cola, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι εξαγορές, οι εκποιήσεις και οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αυξήθηκαν επίσης κατά 7% κατά το τρίμηνο.

Αυξημένη ζήτηση εκτός Βόρειας Αμερικής

Ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας σε μονάδες κιβωτίων αυξήθηκε κατά 5%, χάρη στην αυξημένη ζήτηση εκτός Βόρειας Αμερικής. Στην εγχώρια αγορά της Coca-Cola, ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε σταθερός.

Τα τελευταία τρίμηνα, στελέχη της Coca-Cola έχουν δηλώσει ότι οι καταναλωτές της Βόρειας Αμερικής βρίσκονται υπό πίεση, καθώς αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω του πληθωρισμού και της οικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, ο γίγαντας των ποτών έχει επίσης επισημάνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν τα ποτά της, από premium μάρκες όπως η Fairlife έως την ομώνυμη αναψυκτική της.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας των ανθρακούχων αναψυκτικών της Coca-Cola σημείωσε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, χάρη στην ανάπτυξη των προϊόντων Coke, Coke Zero Sugar και Diet Coke.

Ο τομέας νερού, αθλητικών ποτών, καφέ και τσαγιού της Coke σημείωσε επίσης αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5%. Η αυξημένη ζήτηση για το νερό της, που περιλαμβάνει την premium μάρκα Smartwater, τροφοδότησε την ανάπτυξη. Η ζήτηση για το τσάι και τον καφέ της παρέμεινε σταθερή, ενώ τα αθλητικά ποτά παρουσίασαν πτώση.

Ο τομέας χυμών, γαλακτοκομικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας και φυτικών ποτών της εταιρείας κατέγραψε σταθερό όγκο πωλήσεων, παρά την ανάπτυξη σε μάρκες όπως η Fairlife και η Minute Maid.