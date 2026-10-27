PayPal: Στροφή στην κερδοφορία και «άλμα» στις προβλέψεις με όπλο το AI – Τι έδειξε το ταμείο του γ’ 3μήνου 2026

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Σε ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για τα ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη της προχώρησε την Τρίτη η PayPal, καθώς η πολυετής προσπάθεια αναδιάρθρωσης αρχίζει να αποδίδει καρπούς, με τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και την ανθεκτικότητα των καταναλωτικών δαπανών να προσφέρουν στην εταιρεία νέα ώθηση.

Η PayPal έχει εντείνει τις προσπάθειες για την αναζωογόνηση της ανάπτυξης, πιο πρόσφατα υπό τον CEO Enrique Lores, καθώς πασχίζει να διατηρήσει τη δημοτικότητα που απέκτησε κατά την περίοδο της πανδημίας, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από την Apple, την Google και νεότερες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

«Σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στον πολυετή μετασχηματισμό μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Lores στο πλαίσιο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου 2026, συμπληρώνοντας ότι «αν και υπάρχει ακόμη δουλειά για να γίνει, είμαστε ολοένα και πιο σίγουροι για την πορεία μας προς μια βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη και παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση».

Η εταιρεία πληρωμών αναμένει τώρα προσαρμοσμένα κέρδη πλήρους έτους ύψους περίπου 5,60 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψή της και τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street για 5,38 δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,45 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για 1,31 δολάρια.

Τα έσοδα ύψους 8,6 δισ. δολαρίων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 8,7 δισ. δολάρια. Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν κατά 1,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, σύμφωνα με το Reuters.

Η Paypal σε τροχιά εξορθολογισμού

Η εταιρεία δήλωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ακαθάριστων εξοικονομήσεων κόστους ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση έως το τέλος του 2026.

Εντός των επόμενων δύο έως τριών ετώνη PayPal έχει θέσει ως στόχο τη διασφάλιση τουλάχιστον $1,5 δισεκατομμυρίου σε ακαθάριστες εξοικονομήσεις σε ετήσια βάση.

Οι προσπάθειες για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου της και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης -συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών βοηθών AI για την υποστήριξη της εξυπηρέτησης πελατών- στηρίζουν επίσης τις προσπάθειες διαχείρισης κόστους, ανέφερε η PayPal.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους, ένα βασικό μέγεθος για τους επενδυτές, διευρύνθηκε κατά 16 μονάδες βάσης στο 18,8% κατά το τρίτο τρίμηνο.

Νωρίτερα φέτος, το Reuters ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, ότι η PayPal είχε λάβει προσφορά εξαγοράς ύψους 60,50 δολάρια ανά μετοχή από τη Stripe και την εταιρεία private equity Advent International, μια προσφορά την οποία πολλοί αναλυτές χαρακτήρισαν ως «υπερβολικά χαμηλή»

Ασταμάτητη η καταναλωτική «μηχανή»

Ευρύτερα, οι Αμερικανοί καταναλωτές συνέχισαν να ξοδεύουν παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τον επίμονο πληθωρισμό, βοηθώντας στη διατήρηση της ανάπτυξης των δαπανών σε ολόκληρο τον κλάδο των πληρωμών.

Ο συνολικός όγκος πληρωμών της PayPal αυξήθηκε κατά 7% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, φτάνοντας τα 487,1 δισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η εορταστική περίοδος στο τέλος του έτους φέρνει μια κρίσιμη αγοραστική περίοδο για τον τομέα των πληρωμών, καθώς οι έμποροι λιανικής προσφέρουν ελκυστικές εκπτώσεις και εξαιρετικά χαμηλές προσφορές στο διαδίκτυο και στα καταστήματα για τη Black Friday, τη Cyber Monday και τα Χριστούγεννα.

Η PayPal αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη κατά το τέταρτο τρίμηνο θα διαμορφωθούν στα 1,43 δολάρια ανά μετοχή, πολύ πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς για 1,35 και 1,23 δολάρια το αντίστοιχου περσινού διαστήματος.