PayPal: Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά από Stripe και Advent

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Κοινή προσφορά για την εξαγορά της PayPal Holdings Inc υπέβαλαν η εταιρεία πληρωμών Stripe και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International για 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την εταιρεία πληρωμών σε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Η προσφορά, που υποβλήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποστηρίζεται από περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένη χρηματοδότηση από τράπεζες, δήλωσε μια πηγή στο Reuters. Η προσφορά αντιπροσωπεύει περίπου 28% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της PayPal την Τρίτη.

Η πρόταση ακολουθεί μια αρχική προσέγγιση που έγινε στις αρχές Απριλίου. Η Stripe και η Advent δεν έχουν λάβει απάντηση από την PayPal και επιδιώκουν να προωθήσουν τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, πρόσθεσαν οι πηγές.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Stripe και η Advent θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με την καθεμία να κατέχει ίσο μερίδιο, αντί να διασπούν την εταιρεία, ανέφεραν οι πηγές του Reuters. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η προσέγγιση θα οδηγήσει σε συναλλαγή, πρόσθεσαν.

Οι μετοχές της PayPal σημείωσαν άνοδο 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η PayPal πρωτοπόρος στις ψηφιακές πληρωμές

Η PayPal που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες στις ψηφιακές πληρωμές, αλλά αντιμετώπισε αυξανόμενο ανταγωνισμό καθώς οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής και ανταγωνιστές όπως η Apple Pay και η Google Pay έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Έχει περάσει τα τελευταία χρόνια παλεύοντας με την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις ψηφιακές πληρωμές, εξαφανίζοντας μεγάλο μέρος της αξίας που κέρδισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κορυφώθηκε στα περίπου 360 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και μειώθηκε σε περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Έχει χάσει περισσότερο από το 40% της αγοραίας της αξίας τους τελευταίους 12 μήνες. Αφού ανέλαβε τον Μάρτιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PayPal, Ενρίκε Λόρες, ξεκίνησε μια εκτεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης για να απλοποιήσει τον πάροχο πληρωμών και να ενισχύσει την εστίασή του στην ανάπτυξη.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία χώρισε τις δραστηριότητές της σε τρεις μονάδες που καλύπτουν τα ταμεία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καταναλωτών Venmo, τις πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μια σειρά από αλλαγές στη διοίκηση.

Η πιθανή συναλλαγή PayPal, εάν ολοκληρωθεί, θα προστεθεί στην πρόσφατη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο τομέα πληρωμών, όπου οι αγοραστές έχουν επιδιώξει στόχους εν μέσω ραγδαίων αλλαγών στην χρηματοοικονομική τεχνολογία και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες πληρωμών επιδιώκουν επίσης ολοένα και περισσότερο την επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και την έκθεση σε ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, όπως οι διασυνοριακές και οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων, εν μέσω βραδύτερης ανάπτυξης για την παραδοσιακή επεξεργασία πληρωμών.

Παγκόσμιες συμφωνίες πληρωμών

Το 2025, η Global Payments συμφώνησε να εξαγοράσει τον ανταγωνιστή Worldpay από την FIS και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων GTCR για 24,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια σύνθετη τριμερή συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η GTCR πούλησε το 55% του μεριδίου της και η FIS απέσυρε το υπόλοιπο 45%.

Ο τομέας έχει επίσης δει μια σταθερή ροή μικρότερων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Payoneer Global από την καναδική εταιρεία πληρωμών Nuvei για 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Nuvei υποστηρίζεται από την Advent International και άλλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η Mastercard διερευνά την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου στην θυγατρική της Vocalink στο Ηνωμένο Βασίλειο πίσω στις βρετανικές τράπεζες, καθώς ανταποκρίνεται σε ανησυχίες σχετικά με ένα κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται υπό αμερικανική ιδιοκτησία, ανέφεραν οι Financial Times αυτή την εβδομάδα.

Τα έσοδα της PayPal αυξήθηκαν κατά 7% στα 8,35 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 8,05 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο συνολικός όγκος πληρωμών αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σε περίπου 464 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Λόρες περιέγραψε τα σχέδιά του τον Μάιο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την απλοποίηση των λειτουργιών σε ολόκληρη την εταιρεία και την εξάλειψη των επικαλύψεων σε επίπεδα εργατικού δυναμικού, αλλά δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα εξοικονομήσουν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, προσθέτοντας ότι θα επανεπενδύσει αυτό το ποσό για να προωθήσει νέα ανάπτυξη.

Η Stripe, η οποία δεν είναι εισηγμένη, είναι από τις πιο πολύτιμες εταιρείες του κλάδου. Αποτιμήθηκε στα 159 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσφορά προς τους εργαζομένους και τους μετόχους τον Φεβρουάριο, μια αύξηση άνω του 70% από μια παρόμοια πώληση μετοχών ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εταιρεία, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και το Δουβλίνο, επιτρέπει στις εταιρείες να δέχονται και να πραγματοποιούν πληρωμές και να αυτοματοποιούν τις οικονομικές διαδικασίες.