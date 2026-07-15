 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

PayPal: Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά από Stripe και Advent

Σύμφωνα με την πρόταση, η Stripe και η Advent θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με την καθεμία να κατέχει ίσο μερίδιο

World 15.07.2026, 17:41
Σχολιάστε
PayPal: Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά από Stripe και Advent
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κοινή προσφορά για την εξαγορά της PayPal Holdings Inc υπέβαλαν η εταιρεία πληρωμών Stripe και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent International για 60,50 δολάρια ανά μετοχή, σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την εταιρεία πληρωμών σε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Η προσφορά, που υποβλήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, υποστηρίζεται από περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένη χρηματοδότηση από τράπεζες, δήλωσε μια πηγή στο Reuters. Η προσφορά αντιπροσωπεύει περίπου 28% premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της PayPal την Τρίτη.

Η πρόταση ακολουθεί μια αρχική προσέγγιση που έγινε στις αρχές Απριλίου. Η Stripe και η Advent δεν έχουν λάβει απάντηση από την PayPal και επιδιώκουν να προωθήσουν τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, πρόσθεσαν οι πηγές.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Stripe και η Advent θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με την καθεμία να κατέχει ίσο μερίδιο, αντί να διασπούν την εταιρεία, ανέφεραν οι πηγές του Reuters. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η προσέγγιση θα οδηγήσει σε συναλλαγή, πρόσθεσαν.

Οι μετοχές της PayPal σημείωσαν άνοδο 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

PayPal

Η PayPal πρωτοπόρος στις ψηφιακές πληρωμές

Η PayPal που ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες στις ψηφιακές πληρωμές, αλλά αντιμετώπισε αυξανόμενο ανταγωνισμό καθώς οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής και ανταγωνιστές όπως η Apple Pay και η Google Pay έχουν κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Έχει περάσει τα τελευταία χρόνια παλεύοντας με την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στις ψηφιακές πληρωμές, εξαφανίζοντας μεγάλο μέρος της αξίας που κέρδισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κορυφώθηκε στα περίπου 360 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 και μειώθηκε σε περίπου 36 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Έχει χάσει περισσότερο από το 40% της αγοραίας της αξίας τους τελευταίους 12 μήνες. Αφού ανέλαβε τον Μάρτιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PayPal, Ενρίκε Λόρες, ξεκίνησε μια εκτεταμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης για να απλοποιήσει τον πάροχο πληρωμών και να ενισχύσει την εστίασή του στην ανάπτυξη.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία χώρισε τις δραστηριότητές της σε τρεις μονάδες που καλύπτουν τα ταμεία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καταναλωτών Venmo, τις πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μια σειρά από αλλαγές στη διοίκηση.

Η πιθανή συναλλαγή PayPal, εάν ολοκληρωθεί, θα προστεθεί στην πρόσφατη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο τομέα πληρωμών, όπου οι αγοραστές έχουν επιδιώξει στόχους εν μέσω ραγδαίων αλλαγών στην χρηματοοικονομική τεχνολογία και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες πληρωμών επιδιώκουν επίσης ολοένα και περισσότερο την επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και την έκθεση σε ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, όπως οι διασυνοριακές και οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων, εν μέσω βραδύτερης ανάπτυξης για την παραδοσιακή επεξεργασία πληρωμών.

Παγκόσμιες συμφωνίες πληρωμών

Το 2025, η Global Payments συμφώνησε να εξαγοράσει τον ανταγωνιστή Worldpay από την FIS και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων GTCR για 24,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια σύνθετη τριμερή συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η GTCR πούλησε το 55% του μεριδίου της και η FIS απέσυρε το υπόλοιπο 45%.

Ο τομέας έχει επίσης δει μια σταθερή ροή μικρότερων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Payoneer Global από την καναδική εταιρεία πληρωμών Nuvei για 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Nuvei υποστηρίζεται από την Advent International και άλλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η Mastercard διερευνά την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου στην θυγατρική της Vocalink στο Ηνωμένο Βασίλειο πίσω στις βρετανικές τράπεζες, καθώς ανταποκρίνεται σε ανησυχίες σχετικά με ένα κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται υπό αμερικανική ιδιοκτησία, ανέφεραν οι Financial Times αυτή την εβδομάδα.

Τα έσοδα της PayPal αυξήθηκαν κατά 7% στα 8,35 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 8,05 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο συνολικός όγκος πληρωμών αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σε περίπου 464 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Λόρες περιέγραψε τα σχέδιά του τον Μάιο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την απλοποίηση των λειτουργιών σε ολόκληρη την εταιρεία και την εξάλειψη των επικαλύψεων σε επίπεδα εργατικού δυναμικού, αλλά δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα εξοικονομήσουν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, προσθέτοντας ότι θα επανεπενδύσει αυτό το ποσό για να προωθήσει νέα ανάπτυξη.

Η Stripe, η οποία δεν είναι εισηγμένη, είναι από τις πιο πολύτιμες εταιρείες του κλάδου. Αποτιμήθηκε στα 159 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια προσφορά προς τους εργαζομένους και τους μετόχους τον Φεβρουάριο, μια αύξηση άνω του 70% από μια παρόμοια πώληση μετοχών ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εταιρεία, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και το Δουβλίνο, επιτρέπει στις εταιρείες να δέχονται και να πραγματοποιούν πληρωμές και να αυτοματοποιούν τις οικονομικές διαδικασίες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ουκρανία – ΕΕ: Συμφωνία για από κοινού παραγωγή drones
World

Συμφωνία ΕΕ – Ουκρανίας για από κοινού παραγωγή drones
JP Morgan: Δύο δεκαετίες Ντίμον και το ορόσημο του 1 τρισ.
World

JP Morgan: Δύο δεκαετίες Ντίμον και το ορόσημο του 1 τρισ.
Κίνα: Η οικονομία αναπτύσσεται με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς εδώ και δεκαετίες
World

Σε χαμηλό δεκαετιών ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας
PayPal: Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά από Stripe και Advent
World

Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά της PayPal
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα έσοδα από το φάσμα στην υπηρεσία της Ευρώπης
World

Πιερρακάκης: Τα έσοδα από το φάσμα στην υπηρεσία της Ευρώπης
ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πώς ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομίας συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη – Το παράδειγμα της Λακωνίας
AGRO

Ο «θησαυρός» της Λακωνίας σε αριθμούς

Τι μπορεί να επιφέρει η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία - Αποκαλυπτική μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Ουκρανία – ΕΕ: Συμφωνία για από κοινού παραγωγή drones
World

Συμφωνία ΕΕ – Ουκρανίας για από κοινού παραγωγή drones

Παράλληλα, η ΕΕ ανακοίνωσε νέα εκταμίευση ύψους 1 δισ. ευρώ για την προμήθεια drones προς την Ουκρανία

Κίνα: Η οικονομία αναπτύσσεται με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς εδώ και δεκαετίες
World

Σε χαμηλό δεκαετιών ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας

Το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου υποχωρεί κάτω από το ετήσιο εύρος-στόχο καθώς αυξάνεται η οικονομική πίεση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
PayPal: Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά από Stripe και Advent
World

Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά της PayPal

Σύμφωνα με την πρόταση, η Stripe και η Advent θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με την καθεμία να κατέχει ίσο μερίδιο

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα έσοδα από το φάσμα στην υπηρεσία της Ευρώπης
World

Πιερρακάκης: Τα έσοδα από το φάσμα στην υπηρεσία της Ευρώπης

Με συνέντευξή του στο POLITICO, ο ΥΠΕΘΟ και πρόεδρος του Eurogroup Κ. Πιερρακάκης εισηγείται τη διάθεση μέρους των εσόδων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων

ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή παρέμβαση προς την Κομισιόν ζητώντας πιο ευέλικτη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων ETS - Ποια είναι η ελληνική θέση

Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ
World

Κινεζικά υλικά για drones αγοράζει το Κίεβο με χρήματα της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει μέρος της δόσης των 6 δισ. ευρώ για είδη που βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρώπη και που χρειάζεται για τα drones

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Η Morgan Stanley κέρδισε 6,3 δισ. δολάρια από συναλλαγές μετοχών

Latest News
Ελληνικό Μετρό: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη – Δεν τίθεται ζήτημα στατικής λειτουργίας
Κατασκευές

Ελληνικό Μετρό: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη - Σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο

ΗΠΑ: Νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιράν, κίνδυνο «ατέρμονου πολέμου» βλέπουν αναλυτές
Κόσμος

Νέο κύμα επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν - Φόβοι για «ατέρμονο πόλεμο»

Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μακροχρόνιο πόλεμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια “θόλωσαν” τις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια «θόλωσαν» τις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,12% στις 642 μονάδες

AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ
Business

Και η Blue Silk του Αγγέλου στην ΑΜΚ της AKTOR

Μετά τις εταιρείες Winex και Castellano και ο τρίτος κύριος μέτοχος της AKTOR, η Blue Silk ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Γρηγόρης: Αύξηση κατά 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Γρηγόρης: Αύξηση 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025

Η κερδοφορία της Γρηγόρης διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 7,76 εκατ. ευρώ

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της για το 2026 – Θετική η εικόνα από την αγορά, ανοδικές οι πωλήσεις
Business

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της Jumbo για το 2026 - Τι μέρισμα θα διανείμει

Η ΓΣ της Jumbo διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της - Πράσινο φως για διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή

Ουκρανία – ΕΕ: Συμφωνία για από κοινού παραγωγή drones
World

Συμφωνία ΕΕ – Ουκρανίας για από κοινού παραγωγή drones

Παράλληλα, η ΕΕ ανακοίνωσε νέα εκταμίευση ύψους 1 δισ. ευρώ για την προμήθεια drones προς την Ουκρανία

JP Morgan: Δύο δεκαετίες Ντίμον και το ορόσημο του 1 τρισ.
World

JP Morgan: Δύο δεκαετίες Ντίμον και το ορόσημο του 1 τρισ.

Το ορόσημο της χρηματιστηριακής αξίας του 1 τρισ. πλησιάζει η JP Morgan και οδεύει να γίνει η πρώτη τράπεζα που το κατακτά

Τζούλη Καλημέρη
Εφάπαξ: Έρχονται αλλαγές, επί τα βελτίω, στον τρόπο υπολογισμού
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχονται αλλαγές στο εφάπαξ - Τα σημερινά ποσά

Πρόκειται για μια ακόμη τροποποποίηση του νόμου Κατρούγκαλου - Το φθινόπωρο οι ανακοινώσεις για το εφάπαξ

Κώστας Παπαδής
Κίνα: Η οικονομία αναπτύσσεται με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς εδώ και δεκαετίες
World

Σε χαμηλό δεκαετιών ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας

Το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου υποχωρεί κάτω από το ετήσιο εύρος-στόχο καθώς αυξάνεται η οικονομική πίεση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
PayPal: Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά από Stripe και Advent
World

Προσφορά 53 δισ. δολ. για εξαγορά της PayPal

Σύμφωνα με την πρόταση, η Stripe και η Advent θα κατέχουν από κοινού την PayPal, με την καθεμία να κατέχει ίσο μερίδιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Λύγισε» υπό την τραπεζική πίεση το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Λύγισε» υπό την τραπεζική πίεση το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει σε φάση αναζήτησης ισορροπιών μετά τις σημαντικές κεφαλαιακές κινήσεις των τελευταίων ημερών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παράκαμψη Χαλκίδας: Δημιουργείται ένας ενιαίος και ασφαλής οδικός άξονας προς Βόρεια Εύβοια – Δηλώσεις Δήμα
Κατασκευές

Ασφαλέστερος ο οδικός άξονας προς Β. Εύβοια με την Παράκαμψη Χαλκίδας

Το έργο περιλαμβάνει το οδικό τμήμα Παράκαμψης Χαλκίδας, καθώς και τα συνεχόμενα τμήματα της Παράκαμψης Ψαχνών και της αρτηρίας σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα έσοδα από το φάσμα στην υπηρεσία της Ευρώπης
World

Πιερρακάκης: Τα έσοδα από το φάσμα στην υπηρεσία της Ευρώπης

Με συνέντευξή του στο POLITICO, ο ΥΠΕΘΟ και πρόεδρος του Eurogroup Κ. Πιερρακάκης εισηγείται τη διάθεση μέρους των εσόδων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών επενδύσεων

Wall Street: Ήπια άνοδος – Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών
Wall Street

Ήπια άνοδος στη Wall Street- Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών

Συγκρατημένα τα κέρδη στη Wall Street

ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Ποιες προϋποθέσεις έθεσε η ECSA για την ενίσχυση της ναυτιλίας

Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές - ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies