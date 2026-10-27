Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας – Αφρικής: Το γεωπολιτικό «τσάι» του Πούτιν στη σαβάνα

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Η τρίτη Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας -Αφρικής θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 28 και 29 Οκτωβρίου, καθώς το Κρεμλίνο ποντάρει στις παραδοσιακές, από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης ακόμα, σχέσεις του με την σημαντική ήπειρο, καθώς επιδιώκει την οικονονική και γεωπολιτική ρελάνς του.

Χαρακτηριστικό της σημασίας που δίνει η Μόσχα στη Σύνοδο είναι ότι σε αυτήν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 48 (από τις 54 συνολικά) χώρες της Αφρικής, με 22 χώρες να εκπροσωπούνται σε επίπεδο αρχηγών κρατών.

Ενώ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει πάνω από 20 διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

«Φίλοι μου, για να είμαστε ειλικρινείς, βρισκόμαστε στη μέση μιας πολυάσχολης εβδομάδας. Έρχεται μια πολύ, πολύ πολυάσχολη εβδομάδα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός του προέδρου Γιούρι Ουσακόφ .

Στην τελευταία σύνοδο κορυφής το 2023 στην Αγία Πετρούπολη, εκπροσωπήθηκαν επίσης 48 αφρικανικές χώρες, με τις 17 να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Η σύνοδος κορυφής στοχεύει στην επέκταση της ρωσο – αφρικανικής συνεργασίας και το σύνθημα του φόρουμ θα είναι «Για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα της συνόδου κορυφής θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η ολομέλεια του τρίτου Οικονομικού και Ανθρωπιστικού Φόρουμ Ρωσίας – Αφρικής στο Γκοστίνι Ντβορ.

Στο φόρουμ έχουν προσκληθεί περίπου 4.000 Ρώσοι και Αφρικανοί επιχειρηματίες από διάφορους τομείς.

Το πρόγραμμα του φόρουμ, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, αποτελείται από τέσσερις βασικούς τομείς:

Η εθνική κυριαρχία είναι το θεμέλιο της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Οικονομία μιας Κυρίαρχης Παγκόσμιας Τάξης

Κοινωνικοανθρωπιστική συνεργασία και ανθρώπινο κεφάλαιο

Τεχνολογία και καινοτομία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο ομόλογός του του Μπουρούντι, Εβαρίστε Νταϊσιμιγιέ, εκπροσωπώντας τη χώρα που ασκεί την προεδρία της Αφρικανικής Ένωσης φέτος, θα απευθυνθούν στην ολομέλεια.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν θα αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των σχέσεων Ρωσίας – Αφρικής στο εμπόριο και τις επενδύσεις, τη γεωργία, την ενέργεια, τις κατασκευές και άλλους τομείς.

Μετά την ολομέλεια, ο Πούτιν, ο Νταϊσιμιγιέ και οι ηγέτες άλλων αφρικανικών χωρών θα επισκεφθούν μια έκθεση που παρουσιάζει πρωτοποριακές ρωσικές λύσεις σε βασικούς οικονομικούς τομείς.

Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας – Αφρικής και δύο ολομέλειες

Στις 29 Οκτωβρίου, η ίδια η Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας – Αφρικής θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου.

Είναι προγραμματισμένες δύο ολομέλειες, στις οποίες θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, επικεφαλής αντιπροσωπειών σε άλλα επίπεδα και επικεφαλής περιφερειακών οργανισμών.

Ο Πούτιν, ο πρόεδρος του Μπουρούντι, και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων άλλων αφρικανικών χωρών θα απευθυνθούν στην πρώτη σύνοδο.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν θα αξιολογήσει «την τρέχουσα κατάσταση των διεθνών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης μιας νέας παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται στην αρχή της πολυπολικότητας και της ισότητας όλων των ανεξάρτητων κρατών», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αυξανόμενο ρόλο της Αφρικής, συζητώντας ρωσικά έργα που υλοποιούνται στην ήπειρο και συζητώντας τη συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Εκπρόσωποι όλων των αντιπροσωπειών θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν στη δεύτερη ολομέλεια.

Μετά τις ολομέλειες, έχει προγραμματιστεί η υιοθέτηση τριών εγγράφων: μιας Τελικής Διακήρυξης, η οποία θα περιγράφει τις συμφωνημένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ρωσο-αφρικανικής συνεργασίας, μιας Δήλωσης για τη Συνεργασία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ενός Σχέδιου Δράσης για το Φόρουμ Εταιρικής Σχέσης Ρωσίας-Αφρικής για την περίοδο 2027-2029.

Θα υπογραφούν επίσης περισσότερα από 30 διατμηματικά έγγραφα.

Ο Πούτιν και ο Νταϊσιμιγιέ θα εκδώσουν στη συνέχεια δελτίο Τύπου που θα περιγράφει τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής.

«Φυσικοί σύμμαχοι»

«Η σύνοδος κορυφής καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στις σχέσεις με τα αφρικανικά κράτη. Αυτές οι σχέσεις βασίζονται σε δοκιμασμένες στο χρόνο παραδόσεις φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας και αλληλεγγύης. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας βοήθησε και συνέδραμε τους αφρικανικούς λαούς στον αγώνα τους ενάντια στην αποικιακή καταπίεση και έχει υποστηρίξει ανιδιοτελώς και ολοκληρωμένα τα κράτη της ηπείρου στην προσπάθειά τους για ελευθερία, ανεξαρτησία, σύγχρονη ανάπτυξη και επιλογή των δικών τους πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μοντέλων», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Χαρακτήρισε τη Ρωσία και τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου ως «φυσικούς συμμάχους» στην οικοδόμηση μιας «πολυπολικής, δίκαιης παγκόσμιας τάξης απαλλαγμένης από επιταγές και διπλά μέτρα και σταθμά».

Ο Ουσακόφ τόνισε επίσης ότι η Αφρική είναι μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της ηπείρου είναι 4,2%, υψηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Περισσότερες από τις μισές από τις 20 ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου είναι αφρικανικές, πρόσθεσε.

Ο εμπορικός κύκλος εργασιών της Ρωσίας με τις αφρικανικές χώρες ξεπέρασε τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 50% από την τελευταία σύνοδο κορυφής Ρωσίας – Αφρικής το 2023.

«Η τάση είναι καλή, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Τόνισε ιδιαίτερα τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

Το 2025, η Ρωσία απέστειλε πάνω από 18 εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην Αφρική και επιπλέον 13 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Οι ρωσικές προμήθειες ορυκτών λιπασμάτων ανήλθαν σε 1,5 εκατομμύρια τόνους το 2025 και ξεπέρασαν τα 2,2 εκατομμύρια τόνους τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Γεωπολιτική σημασία

Η Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας – Αφρικής αποτελεί ήδη μια καθιερωμένη παράδοση, σημειώνει ο Αντρέι Κορτούνοφ, ειδικός στο Διεθνές Κέντρο Συζήτησης Valdai.

Ο τριετής χαρακτήρας της πηγάζει από το γεγονός ότι η Αφρική είναι ένας κρίσιμος γεωπολιτικός εταίρος για τη Ρωσία, καθώς η αφρικανική ήπειρος αποτελεί σημαντικό μέρος της «παγκόσμιας πλειοψηφίας».

Η οικονομική συνεργασία της Μόσχας με την Αφρική είναι επίσης σημαντική, καθώς περιλαμβάνει κοινά εμπορικά και επενδυτικά έργα. Συνολικά, σημειώνει ο πολιτικός επιστήμονας, η Αφρική προσελκύει επί του παρόντος σημαντική προσοχή από όλους τους βασικούς παγκόσμιους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας.

Ως εκ τούτου, καταλήγει ο Κορτούνοφ, η προσοχή της Ρωσίας στην Αφρική είναι φυσική και κατανοητή, καθώς η Μόσχα δεν θέλει να μείνει πίσω από την παγκόσμια τάση.