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Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»

Η αυξανόμενη κίνηση δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων στην Αρκτική

Ποντοπόρος 23.10.2026, 09:30
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Αρκτική: Η ΕΕ μπαίνει στη ναυτιλιακή κούρσα απέναντι σε Ρωσία και Κίνα – Γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες λένε «όχι»
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Νέο πεδίο γεωπολιτικού και ναυτιλιακού ανταγωνισμού αναδεικνύεται η Αρκτική, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στις αναδυόμενες θαλάσσιες διαδρομές, την ώρα που Ρωσία και Κίνα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Ωστόσο, η νέα στρατηγική των Βρυξελλών βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό εμπόδιο: την απροθυμία των μεγάλων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών εταιρειών να χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό, παρά τη σημαντική συντόμευση των ταξιδιών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης που μπορεί να προσφέρει.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 20 Οκτωβρίου 2026, να υιοθετήσει τη νέα στρατηγική «Europe’s Northern Neighbourhood – A New Strategy for the Arctic» σηματοδοτεί μια ουσιαστική μεταβολή στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Για πρώτη φορά, η αξιολόγηση των νέων ναυτιλιακών διαδρομών, η ενίσχυση της δυναμικότητας παγοθραυστικών και η προστασία των θαλάσσιων υποδομών αποκτούν τόσο συγκεκριμένη θέση στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

«Η Αρκτική έχει μετατραπεί στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου ανταγωνισμού ισχύος», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, υπογραμμίζοντας ότι η αυξανόμενη στρατιωτική και οικονομική παρουσία της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τις κινεζικές φιλοδοξίες, διαμορφώνουν ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο του 2021, όταν παρουσιάστηκε η προηγούμενη ευρωπαϊκή στρατηγική.

Η απόφαση της ΕΕ και τα παγοθραυστικά

Η νέα στρατηγική προβλέπει την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τις επιπτώσεις των αναδυόμενων θαλάσσιων διαδρόμων στην ευρωπαϊκή οικονομία, εξετάζοντας τις εμπορευματικές ροές, τους τύπους των πλοίων, τις συνθήκες παγοκάλυψης και τις προοπτικές ανάπτυξης των μεταφορών.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν δυνατότητες κοινών προμηθειών και συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών για την αύξηση της διαθεσιμότητας παγοθραυστικών, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας υποθαλάσσιων καλωδίων.

Η σημασία της συγκεκριμένης επιλογής αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του αμερικανικού Κογκρέσου, η Ρωσία διαθέτει περίπου 51 παγοθραυστικά, υπερδιπλάσια από τη συνολική διαθέσιμη δύναμη των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία συγκεντρώνεται κυρίως στη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Η απόσταση αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα. Όπως επισημαίνει στο Lloyd’s List ο Andreas Raspotnik, διευθυντής του High North Center for Business and Governance του Nord University στη Νορβηγία, η δημιουργία επαρκούς ευρωπαϊκής δυναμικότητας θα απαιτήσει μεγάλες επενδύσεις και πιθανότατα αρκετές δεκαετίες.

Ρεκόρ διελεύσεων και κινεζική επέλαση

Την ίδια στιγμή, η εμπορική δραστηριότητα στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό ενισχύεται με ταχείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκαν 48 διελεύσεις πλοίων μεταφοράς LNG με ανατολική κατεύθυνση, έναντι 41 σε ολόκληρο το 2025. Πρόκειται για αύξηση περίπου 17% σε σχέση με το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ, ενώ απέμεναν ακόμη τρεις μήνες για την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Από τα 20 πλοία για τα οποία είναι γνωστά τα ιδιοκτησιακά στοιχεία, τα 11 συνδέονται με κινεζικά συμφέροντα και τέσσερα με ρωσικά.

Αντίστοιχη κινητικότητα εμφανίζει ο κλάδος των εμπορευματοκιβωτίων. Μόνο τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφηκαν εννέα διελεύσεις containerships μέσω της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού, αριθμός-ρεκόρ για έναν μήνα. Για λόγους σύγκρισης, ολόκληρο το 2025 είχαν πραγματοποιηθεί 15 διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ οι συνολικές διελεύσεις όλων των κατηγοριών πλοίων είχαν φτάσει τις 103.

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν κινεζικές εταιρείες. Η Sea Legend Shipping προχώρησε το 2026 στην ανάπτυξη τακτικής εποχικής υπηρεσίας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Κίνας και βόρειας Ευρώπης, με πρόγραμμα οκτώ ταξιδιών μέσω της Αρκτικής.

Παράλληλα, η NewNew Shipping έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία στη συγκεκριμένη διαδρομή, ενώ ενδιαφέρεται και για την ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων στη βόρεια Ρωσία.

Στον ανταγωνισμό εισέρχεται πλέον και η Νότια Κορέα, η οποία έχει πραγματοποιήσει υποστηριζόμενο από το κράτος δοκιμαστικό ταξίδι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Για τη Μόσχα και το Πεκίνο, η Βόρεια Θαλάσσια Οδός δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική εμπορική επιλογή. Συνδέεται με τον έλεγχο στρατηγικών μεταφορικών υποδομών, την πρόσβαση στις ασιατικές αγορές και τη δημιουργία διαδρομών που περιορίζουν την εξάρτηση από παραδοσιακά θαλάσσια περάσματα.

Γιατί οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές δεν ακολουθούν

Η αυξανόμενη κίνηση, πάντως, δεν έχει μεταβάλει τη στάση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ομίλων.

Σύμφωνα με το Lloyd’s List, οι Maersk, MSC, Hapag-Lloyd και CMA CGM εξακολουθούν να απορρίπτουν τη χρήση της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού ως μέρος των τακτικών τους υπηρεσιών, επικαλούμενες περιβαλλοντικούς κινδύνους, περιορισμένες υποδομές και αμφίβολα οικονομικά οφέλη.

Παρότι η αρκτική διαδρομή μπορεί να μειώσει αισθητά τον χρόνο μεταφοράς μεταξύ Κίνας και βόρειας Ευρώπης, η εμπορική αξιοποίησή της παραμένει εποχική, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και απαιτεί εξειδικευμένα πλοία και υπηρεσίες υποστήριξης.

Για τις μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών, οι οποίες διαχειρίζονται παγκόσμια δίκτυα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και υψηλή συχνότητα αναχωρήσεων, η αξιοπιστία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Επιπλέον, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από την αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα δημιουργούν πρόσθετους προβληματισμούς, κυρίως για εταιρείες που έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις περιορισμού του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Υπάρχει όμως και μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής και της ρωσοκινεζικής προσέγγισης. Η Ρωσία και η Κίνα μπορούν να κινητοποιούν κρατικούς πόρους για την ανάπτυξη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στρατηγικής σημασίας, ακόμη και όταν η άμεση εμπορική απόδοση παραμένει αβέβαιη.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλει στις ιδιωτικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις τη χρήση μιας διαδρομής την οποία οι ίδιες δεν θεωρούν ακόμη οικονομικά και επιχειρησιακά βιώσιμη.

Έτσι, ενώ οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αποκτήσουν ισχυρότερο ρόλο στη διαμόρφωση του ναυτιλιακού μέλλοντος της Αρκτικής, οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων διατηρούν αποστάσεις.

Μπορεί η ΕΕ να αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της Αρκτικής, αλλά δεν διαθέτει ακόμη ούτε την αναγκαία ναυτιλιακή υποδομή ούτε την εμπορική κινητοποίηση που θα της επέτρεπαν να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τη Ρωσία και την Κίνα.

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