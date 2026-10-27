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Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες

Τo πετρέλαιο με φόρτωση τον Οκτώβριο προσφέρθηκαν από την Saudi Aramco με έκπτωση σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της Aramco

Πετρέλαιο 27.10.2026, 20:45
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Saudi Aramco: Προσφέρει στην Ευρώπη περισσότερο spot πετρέλαιο, άλμα στις προμήθειες
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Η Saudi Aramco προσφέρει φορτία πετρελαίου spot σε Ευρωπαίους αγοραστές τόσο για τον τρέχοντα όσο και για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Bloomberg, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρεία επιδιώκει να αναπληρώσει τις προμήθειες που χάθηκαν λόγω του κλεισίματος ενός κρίσιμου αγωγού εξαγωγής από πλήγματα των Χούθι.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή γενικά έχουν αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στα προπολεμικά, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε βασικές υποδομές και δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η εταιρεία προσέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα φορτία προς φόρτωση στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη εβδομάδα ακολούθησε με επιπλέον προσφορά που μπορεί να παραληφθεί τον Νοέμβριο, ανέφερε η ανώνυμη πηγή στο Bloomberg. Τα φορτία με φόρτωση τον Οκτώβριο προσφέρθηκαν με έκπτωση σε σχέση με την επίσημη τιμή πώλησης της Aramco και προορίζονταν για παραλαβή είτε από το μεσογειακό λιμάνι του Σίντι Κερίρ είτε από το Γιανμπού, στην ακτή της Σαουδικής Ερυθράς Θάλασσας, ανέφερε η πηγή.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως ενημερώσει τις εταιρείες διύλισης στην Ευρώπη ότι δεν θα λάμβαναν φορτία στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων τον Οκτώβριο, μετά από επίθεση στον βασικό αγωγό Ανατολής-Δύσης που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εξαγωγικής ροής από το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Ο αγωγός έχει πλέον επαναλειτουργήσει, επιτρέποντας στην Aramco να αυξήσει τις εξαγωγές της και να συμβάλει στην ανακούφιση της στενότητας στην αγορά της ηπείρου.

Η Aramco είχε επίσης ενημερώσει τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αυτό το μήνα ότι θα λάβουν το σύνολο των ποσοστώσεων τους για τον Νοέμβριο στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Η αυξημένη προσφορά από τη Σαουδική Αραβία συνέβαλε στην πτώση των τιμών ορισμένων ποικιλιών πετρελαίου στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με εμπόρους της αγοράς.

Οι εξαγωγές της Saudi Aramco

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, η Σαουδική Αραβία εξάγει συνήθως κατά μέσο όρο 700.000 έως 800.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα προς την Ευρώπη. Μεγάλο μέρος του εφοδιασμού καλύπτεται από μακροπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με αυτές τις αποστολές έχει ωθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης προς αγορές spot.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή γενικά έχουν αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στα προπολεμικά, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε βασικές υποδομές και δεξαμενόπλοια κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία αύξησε την παραγωγή της κατά ένα τρίτο τον Σεπτέμβριο, σε πάνω από 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αυξήσει την παραγωγή τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ενώ και οι εξαγωγές του Ιράκ πλησίαζαν επίσης τα επίπεδα που είχαν πριν από τη σύγκρουση.

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